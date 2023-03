Achterbahnfahrt am Kryptomarkt: Das sind die großen Gewinner der letzten Woche - und der Zukunft?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die vergangene Woche war erneut nicht einfach für Krypto-Investoren. Seit dem Großen Bullrun im Jahr 2021 könnte man sich auch fragen, wann es schon einfach ist, sein Geld in Kryptowährungen anzulegen. Damals wurde beinahe Woche für Woche ein neues Allzeithoch bei zahlreichen Coins erreicht. 2023 wurden zwar auch schon hohe Gewinne erzielt, allerdings geht es diesmal weitaus turbulenter zu. In der letzten Woche hat der Gesamtwert der digitalen Währungen rund 20 Milliarden Dollar verloren. Der Bitcoin als Platzhirsch notiert dennoch bei rund 27.500 Dollar und hat sich so Anteile von zahlreichen Altcoins geholt. Dennoch gibt es natürlich wieder einige Gewinner in den Top 100.

Diese 5 Coins haben am besten performt

Auf Wochensicht liegt der Bitcoin als klare Nummer eins nach Marktkapitalisierung ziemlich genau gleich, wie vor 7 Tagen. Ethereum auf Platz 2 hat um 3,76 % nachgegeben. Auf den hinteren Plätzen sind dagegen auch in dieser Woche wieder ordentliche Gewinne erzielt worden.

Flare (FLR) auf Platz 88 im Krypto-Ranking der größten Coins nach Marktkapitalisierung legt allein in den letzten 24 Stunden um mehr als 5 % zu und kommt damit auf ein Plus von 15,34 % in 7 Tagen. Bei einer Marktkapitalisierung von weit mehr als 420 Millionen Dollar fehlt auch nicht viel, um im Ranking weiter hoch zu klettern, da auf den hinteren Plätzen die Werte noch ziemlich eng beieinander liegen. Es geht wesentlich leichter, von Platz 88 auf Platz 70 zu kommen, als innerhalb der Top 10 eine neue Ordnung zu schaffen.

XRP – die sechstgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung hat sich in dieser Woche deutlich von den restlichen Top 10 Coins abgehoben. Unter den 10 größten Kryptowährungen hat lediglich Cardano ein leichtes Plus von 1,27 % in den vergangenen 7 Tagen vorzuweisen und alle Anderen liegen entweder im Minus oder sind nahezu unverändert. Da sticht XRP mit seinem Plus von mehr als 16,5 % deutlich hervor. Allein von gestern auf heute wurden 4,36 % gewonnen. Damit beläuft sich die Marktkapitalisierung inzwischen auf weit mehr als 22 Milliarden Dollar. Zum Jahreswechsel waren es noch 17 Milliarden USD.

NEXO und XDC haben in der vergangenen Wochen ähnlich performt, XDC konnte um 9,28 % zulegen, während NEXO einen Zuwachs von 9,22 % verbuchen kann. Hier sieht man schnell, wie stark der Gesamtwert und das Handelsvolumen auf den hinteren Plätzen abfallen. Während XRP ein 24 Stunden Handelsvolumen von mehr als 1,5 Milliarden Dollar erreicht, sind es bei XDC auf Platz 84 gerade einmal 4,2 Millionen Dollar. Das macht auch deutlich, wie beeindruckend das Plus von 16,5 % bei XRP ist.

Der letzte unter den 5 größten Gewinnern in den Top 100 Coins nach Gesamtwert ist der Litecoin (LTC) mit einem beachtlichen Plus von 7,23 %. Auch beim LTC ist das eine beeindruckende Performance, wenn man bedenkt, dass dieser aktuell Platz 13 belegt und auf einen Wert von 6,7 Milliarden Dollar kommt. Damit notiert der LTC aktuell bei 93,19 Dollar. Allerdings will die Rallye vor dem Halving, das in diesem Jahr ansteht, nicht mehr wirklich in Gang kommen. Der LTC-Kurs hat in diesem Jahr auch schon mehrmals die 100 Dollar Marke überschritten.

Mögliche Gewinner für die nächsten Wochen

Der Bitcoin kann hier natürlich ganz klar genannt werden, der sich auf jeden Fall auch in den nächsten Tagen und Wochen weitere Marktanteile sichern könnte, da die Unsicherheit am Markt nach wie vor deutlich zu spüren ist und Investoren sich in unsicheren Zeiten lieber auf die klare Nummer 1 am Kryptomarkt verlassen. Doch auch der Litecoin könnte vor dem Halving in diesem Jahr früher oder später noch in die Gänge kommen und noch deutlich höher ansteigen.

Mit dem CCHG (C+Charge) kommt nächste Woche ein Coin auf den Markt, der ebenfalls starkes Potenzial hat. Der Vorverkauf endet hier in 3 Tagen und so lange können Investoren den Coin noch zum günstigen Fixpreis kaufen. Der CCHG-Token hat im Vorverkauf schon mehr als 3,3 Millionen Dollar eingebracht und wird am 31. März auf BitMart gelistet, wo der Preis schnell deutlich ansteigen kann.

Auch der $FGHT von Fight Out ist noch für wenige Tage im Presale zum Fixpreis erhältlich und hat hier sogar schon fast 6 Millionen Dollar eingebracht. Beim FGHT-Token haben gleich 7 Kryptobörsen das Listing für Anfang April bestätigt, wodurch hier im April eine Kursexplosion stattfinden könnte. Der Move 2 Earn Coin beendet in wenigen Tagen einen spektakulären Vorverkauf und könnte schon bald den GMT als beliebtesten Coin in diesem Gebiet ablösen.

Wer noch etwas mehr Zeit hat, sollte sich auch den Love Hate Inu genauer ansehen. Auch der ist aktuell im Presale erhältlich und in wenigen Augenblicken steht die nächste Preiserhöhung bevor. Wer noch vor dem Preisanstieg einsteigt, erhält bis zum Listing an den Kryptobörsen schon einen Buchgewinn von mehr als 60 %, der nach der Markteinführung des Meme-Coins noch deutlich höher ausfallen könnte.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

