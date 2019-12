Geheimer Indikator? Willy Woo prognostiziert Kurssprung für Bitcoin

• Analyst spricht von geheimem Indikator• Halving-Event steht bevor• Kommt der große Bitcoin-Bullenmarkt?

Kommendes Jahr steht das Bitcoin Halving bevor, weshalb viele Analysten positive Prognosen für die bekannteste aller Kryptowährungen abgeben. Einige erwarten sogar einen regelrechten Höhenflug für die Cyberdevise. Analyst Willy Woo schreibt nun auf Twitter von einem Indikator, der ebenfalls auf einen Bitcoin-Bullenmarkt hindeuten soll.

Der Bitcoin konnte im Laufe des Jahres an Wert gewinnen. Während er sich noch mit 3.732,22 US-Dollar aus 2018 verabschiedete, steht er inzwischen bei 7.527,72 US-Dollar (Stand: 10. Dezember 2019) und damit rund 101 Prozent höher als zum Ende des vergangenen Jahres. Dennoch bleibt zu beachten, dass der Bitcoin von seinen Höchstkursen noch deutlich entfernt ist und seit Sommer auch wieder einiges an Wert verlor. Zu dieser Zeit hatte er zwischenzeitlich die 12.500 US-Dollar überschritten und notiert somit aktuell wieder fast 5.000 US-Dollar tiefer.

Sie möchten in Kryptowährungen investieren? Unsere Ratgeber erklären, wie es innerhalb von 15 Minuten geht:

» Bitcoin kaufen, Ripple kaufen, IOTA kaufen, Litecoin kaufen, Ethereum kaufen, Monero kaufen.

Willy Woo, On-Chain-Analyst bei Adaptive Found, erklärt nun in einem seiner Twitterbeiträge, dass sich das On-Chain-Momentum nun wieder ins Bullishe wandle und rät Anlegern, sich für den Halving-Bullenrun vorzubereiten. Es gebe einen Indikator, der auf die Bodenbildung beim Bitcoin schließen lasse, doch diesen hält Willy Woo geheim. Er verrät nur, dass der Indikator das Investoren-Momentum tracke.

On-chain momentum is crossing into bullish. Prep for halvening front running here on in. Can't say what this indicator is, as it's proprietary to @AdaptiveFund, but it tracks investor momentum. The bottom is mostly likely in, anything lower will be just a wick in the macro view. pic.twitter.com/WqiPRpweUv