Bitcoin Cash: So lohnend wäre eine Investition von vor 5 Jahren gewesen

Performance im Fokus

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in Bitcoin Cash Investoren gebracht.

Bitcoin Cash war am 14.09.2020 225,79 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,4429 BCH-Coins. Da sich der Kurs von BCH-USD gestern auf 600,62 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 266,01 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 166,01 Prozent zugenommen.

Am 08.04.2025 erreichte BCH sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 268,84 USD. Am 08.12.2024 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 623,27 USD.

Redaktion finanzen.net