Krypto-Experte zeigt, wie er ohne Altcoin Season hohe Gewinne erzielt

Die Stimmung am Kryptomarkt ist angeschlagen. Bitcoin hält sich zwar seit Monaten oberhalb der psychologisch wertvollen 100.000 Dollar Marke, viele Anleger haben bisher aber noch keine hohen Renditen erzielt, weil sie immer noch auf eine Altcoin Season warten. Immerhin hat es schon in früheren Zyklen Marktphasen gegeben, in denen sich vor allem mit anderen Kryptowährungen als Bitcoin extrem hohe Renditen erzielen lassen haben. Allerdings wartet man auf diese Phase aktuell vergebens. Ein Krypto-Experte zeigt, wie er dennoch hohe Renditen erzielt.

Gelegenheiten abwarten

Viele Anleger stellen sich Krypto Trading vor allem so vor, dass sie eben sehr viel traden müssen. Das ist auch nicht verwunderlich, immerhin kommt Trading eben vom Traden. Allerdings zeigt der Krypto-Experte von Rundumbitcoin auf, dass es keinesfalls darum geht, möglichst viel zu traden, sondern eher dann, wenn sich Gelegenheiten ergeben, diese effektiv zu handeln.

Es bringt deutlich weniger, wenn man 30 Trades pro Monat macht, bei denen man eine Trefferquote von 50 – 60 % hat und jedes Mal eine Rendite von 1 – 3 % mitnimmt, als wenn man auf die wenigen, echten Gelegenheiten wartet und bei denen dafür enorme Renditen mitnimmt. So hat er auch mit seinem letzten Trade in dieser Woche wieder innerhalb kurzer Zeit beeindruckende Gewinne mitnehmen können, wobei er Charts eher in den Hintergrund stellt und sich lieber auf die Nachrichtenlage beruft.

Er wählt einen Ansatz, der am Kryptomarkt eher ungewöhnlich ist, hat damit aber in der Vergangenheit bereits eine extrem hohe Rendite erzielt, während die meisten, die Altcoins kaufen und langfristig halten, eher Verluste erzielt haben. Wenn sich eine Gelegenheit ergibt, nutzt er diese und wenn das auch nur ein bis fünf Trades im Monat sind, ergibt sich daraus immer noch eine extreme Gesamtrendite über einen Zeitraum von 1 – 2 Jahren, wie er an seinem eigenen Beispiel aufzeigt. Immerhin hat er durch diesen Ansatz in den letzten 2 Jahren bereits ein Krypto-Portfolio von 5.000 Dollar auf 200.000 Dollar aufgebaut.

Altcoins nur kurzfristig halten

Im Krypto-Space ist die Idee einer Altcoin Season weit verbreitet. Viele Anleger warten daher darauf, dass die Top 100 Coins, die schon im Jahr 2021 erfolgreich waren, auf mysteriöse weise ein neues Allzeithoch erreichen, weil schließlich ja auch Bitcoin seit seinem letzten Bullrun ein neues Allzeithoch erreicht hat. Allerdings weist der Experte von Rundumbitcoin darauf hin, dass das eher nicht passieren wird.

Ausgewählte Coins, die wirklich Potenzial haben, sich in der Finanzbranche zu behaupten, haben schon neue Allzeithochs erreicht, wie beispielsweise Solana, Ethereum und eine Handvoll weitere, aber alle Coins, die damals gehyped waren, werden deshalb nicht mitziehen. Das liegt vor allem daran, dass der aktuelle Bullrun eher von institutionellen Investoren getrieben wird als von Privatanlegern und diese Investoren schichten ihre Gewinne von Bitcoin später nicht in Altcoins oder gar in Meme Coins um.

Der Experte hat daher schon vor knapp 2 Jahren dazu aufgerufen, Altcoins nur dann kurzfristig zu halten, wenn sich gute Nachrichten ergeben und diese anschließend wieder gegen Bitcoin oder höchstens noch Ethereum zu tauschen. Bisher hat sich diese Strategie auch ausgezahlt. Mit der Strategie in seiner Skool-Community konnten er und seine Community daher auch in den letzten Monaten extrem hohe Renditen erzielen, während der restliche Markt eher schwierig zu handeln war.

Natürlich gibt es auch einige Marktteilnehmer, die mit anderen Strategien ebenfalls erfolgreich waren, für viele ist das Warten auf die Altcoin Season aber eher frustrierend, vor allem, wenn man eben nur auf Coins setzt, die schon im letzten Bullrun gefragt waren. Eher sind es neue Kryptowährungen, die in diesem Zyklus auch innerhalb kurzer Zeit hohe Renditen einbringen können, weil hier noch deutlich weniger Kapital nötig ist, um den Kurs in die Höhe zu treiben. Vor allem, wenn der Anwendungsfall stimmt. Aktuell ist es vor allem Bitcoin Hyper ($HYPER), der Anleger überzeugt.

Kursexplosion bei Bitcoin Hyper erwartet

Während vor allem die Altcoins, die in früheren Bullruns schon erfolgreich waren, nicht mehr durch übertrieben hohe Renditen überzeugen können, bringen neuere Kryptowährungen nach wie vor immer wieder mal Kurssteigerungen von tausenden Prozent in kurzer Zeit mit sich. Vor allem bei Bitcoin Hyper wird eine solche Entwicklung von zahlreichen Analysten erwartet.

Bei Bitcoin Hyper handelt es sich nämlich um die erste Layer-2-Lösung, die die Schwächen von Bitcoin mit den Stärken von Solana kompensieren soll. Das bedeutet schnelle, günstige Transaktionen und vor allem vollen Zugang zu DeFi-Anwendungen wie Lending, Yield Farming oder Staking, was bisher mit Bitcoin nicht möglich war. Dadurch wird Bitcoin um eine Reihe neuer technischer Möglichkeiten erweitert.

($HYPER Token-Vorverkauf – Quelle: Bitcoin Hyper Website)

Der native Token $HYPER ist aktuell noch im Vorverkauf erhältlich und schon jetzt explodiert die Nachfrage. In kurzer Zeit haben Anleger Token im Wert von über 25 Millionen Dollar gekauft, weshalb erwartet wird, dass $HYPER einer der vielversprechendsten Altcoins in diesem Jahr werden könnte. Vor allem wenn sich die Layer 2 als Standardlösung für Bitcoin DeFi-Anwendungen durchsetzt, ist das Potenzial enorm. Kurssteigerungen um das 20- bis 30-fache wären dabei keine große Überraschung. Allerdings dürfte es nicht mehr lange dauern, bis der Vorverkauf endet und $HYPER an den Kryptobörsen gelistet wird.

