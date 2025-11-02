Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Sonntagvormittag entwickeln
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Vormittag
Der Bitcoin-Kurs ist am Vormittag gestiegen. So gewann Bitcoin um 09:40 0,70 Prozent auf 110.778,79 US-Dollar hinzu. Gestern lag der Kurs bei 110.003,95 US-Dollar.
Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -0,6 Prozent. Bei einem Kurs von 14,90 EUR beträgt die Performance seit Auflage 61,6 Prozent.
Indes fällt der Litecoin-Kurs. Für Litecoin geht es nach 101,35 US-Dollar am Vortag auf 100,55 US-Dollar nach unten (-0,79 Prozent).
Zeitgleich verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 0,67 Prozent auf 3.898,20 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 3.872,25 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Bitcoin Cash-Kurs im Sinkflug. Um 09:41 gibt Bitcoin Cash um -0,76 Prozent auf 550,38 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 554,56 US-Dollar gemeldet wurde.
Daneben präsentiert sich Ripple mit einem Aufschlag. Um 09:40 notiert der Ripple-Kurs 1,17 Prozent stärker bei 2,534 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 2,505 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Dash-Kurs im Aufwind. Um 09:40 zieht Dash um 21,81 Prozent auf 89,96 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 73,85 US-Dollar gemeldet wurde.
Indes steigt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 348,34 US-Dollar am Vortag auf 359,37 US-Dollar nach oben (3,17 Prozent).
Währenddessen legt der NEO-Kurs um 1,14 Prozent auf 5,310 US-Dollar zu. Gestern war NEO noch 5,250 US-Dollar wert.
Zudem bewegt sich IOTA seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,1429 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der IOTA-Kurs bei 0,1416 US-Dollar.
Zudem legt Cardano zu. Um 0,64 Prozent verstärkt sich der Cardano-Kurs um 09:41 auf 0,6157 US-Dollar, nachdem Cardano am Vortag noch 0,6118 US-Dollar wert war.
In der Zwischenzeit geht es für Stellar bergauf. Um 09:40 steht ein Plus von 0,62 Prozent auf 0,3068 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Stellar-Kurs noch bei 0,3049 US-Dollar.
Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,0014 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0070 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 09:40 bei 0,0078 US-Dollar.Redaktion finanzen.net
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
