DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,89 +2,9%Nas23.725 +0,6%Bitcoin95.673 +0,8%Euro1,1543 ±0,0%Öl65,07 +0,5%Gold4.002 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Amazon 906866 Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Lufthansa 823212 Apple 865985 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Tesla A1CX3T Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schließen in der Gewinnzone -- DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix im Fokus
Top News
Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Sonntagvormittag entwickeln Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Sonntagvormittag entwickeln
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Sonntagvormittag entwickeln

02.11.25 09:48 Uhr
Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Sonntagvormittag entwickeln | finanzen.net

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Vormittag

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
89.308,0282 CHF 736,2609 CHF 0,83%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
95.672,8567 EUR 788,7329 EUR 0,83%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
84.316,4800 GBP 695,1103 GBP 0,83%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
17.079.761,7763 JPY 140.806,6100 JPY 0,83%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
110.918,3640 USD 914,4178 USD 0,83%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
3.139,4884 CHF 21,6768 CHF 0,70%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
3.363,2343 EUR 23,2217 EUR 0,70%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
2.964,0181 GBP 20,4652 GBP 0,70%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
600.413,1501 JPY 4.145,5899 JPY 0,70%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
3.899,1671 USD 26,9220 USD 0,70%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
2,0382 CHF 0,0216 CHF 1,07%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
2,1835 EUR 0,0232 EUR 1,07%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,9243 GBP 0,0204 GBP 1,07%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
389,8047 JPY 4,1366 JPY 1,07%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
2,5314 USD 0,0269 USD 1,07%
Charts|News
DASH/CHF (Dash-Schweizer Franken)
72,3397 CHF 12,8769 CHF 21,66%
Charts|News
DASH/EUR (Dash-Euro)
77,4952 EUR 13,7946 EUR 21,66%
Charts|News
DASH/GBP (Dash-Britische Pfund)
68,2965 GBP 12,1572 GBP 21,66%
Charts|News
DASH/JPY (Dash-Yen)
13.834,6353 JPY 2.462,6484 JPY 21,66%
Charts|News
DASH/USD (Dash-US-Dollar)
89,8441 USD 15,9928 USD 21,66%
Charts|News
LTC/CHF (Litecoin-Schweizer Franken)
81,0786 CHF -0,5253 CHF -0,64%
Charts|News
LTC/EUR (Litecoin-Euro)
86,8569 EUR -0,5628 EUR -0,64%
Charts|News
LTC/GBP (Litecoin-Britische Pfund)
76,5470 GBP -0,4960 GBP -0,64%
Charts|News
LTC/JPY (Litecoin-Yen)
15.505,9143 JPY -100,4672 JPY -0,64%
Charts|News

Der Bitcoin-Kurs ist am Vormittag gestiegen. So gewann Bitcoin um 09:40 0,70 Prozent auf 110.778,79 US-Dollar hinzu. Gestern lag der Kurs bei 110.003,95 US-Dollar.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -0,6 Prozent. Bei einem Kurs von 14,90 EUR beträgt die Performance seit Auflage 61,6 Prozent.

Indes fällt der Litecoin-Kurs. Für Litecoin geht es nach 101,35 US-Dollar am Vortag auf 100,55 US-Dollar nach unten (-0,79 Prozent).

Zeitgleich verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 0,67 Prozent auf 3.898,20 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 3.872,25 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Bitcoin Cash-Kurs im Sinkflug. Um 09:41 gibt Bitcoin Cash um -0,76 Prozent auf 550,38 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 554,56 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben präsentiert sich Ripple mit einem Aufschlag. Um 09:40 notiert der Ripple-Kurs 1,17 Prozent stärker bei 2,534 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 2,505 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Dash-Kurs im Aufwind. Um 09:40 zieht Dash um 21,81 Prozent auf 89,96 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 73,85 US-Dollar gemeldet wurde.

Indes steigt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 348,34 US-Dollar am Vortag auf 359,37 US-Dollar nach oben (3,17 Prozent).

Währenddessen legt der NEO-Kurs um 1,14 Prozent auf 5,310 US-Dollar zu. Gestern war NEO noch 5,250 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich IOTA seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,1429 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der IOTA-Kurs bei 0,1416 US-Dollar.

Zudem legt Cardano zu. Um 0,64 Prozent verstärkt sich der Cardano-Kurs um 09:41 auf 0,6157 US-Dollar, nachdem Cardano am Vortag noch 0,6118 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit geht es für Stellar bergauf. Um 09:40 steht ein Plus von 0,62 Prozent auf 0,3068 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Stellar-Kurs noch bei 0,3049 US-Dollar.

Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,0014 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0070 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 09:40 bei 0,0078 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Lightboxx / Shutterstock.com