Der Bitcoin verharrt Mitte Mai 2023 bei rund 27.000 $. Damit gibt BTC erneut rund 2 % auf Wochensicht ab und entfernt sich von der psychologisch wichtigen Grenze bei 30.000 $. Der Bullenmarkt hat eine Pause eingelegt, oder hat noch gar nicht begonnen?

Im folgenden Beitrag schauen wir uns einmal die Bitcoin Kurs Prognose für 2023 an und fragen auch ChatGPT, welches Kursniveau möglich scheint. Denn beim Vorliegen bestimmter Voraussetzungen könnte der Bitcoin Kurs durchaus 100.000 $ in den nächsten Monaten erreichen.

Derweil generiert der KI-Coin AiDoge immer mehr an Momentum. In den letzten Tagen blieb die Dynamik hoch und mittlerweile konnte AiDoge über 8 Millionen $ im Presale einsammeln. Rund 10 % Buchgewinne sind vor ICO noch möglich. Hier könnte sich die Chance auf eine spektakuläre Wertentwicklung ergeben. Denn AiDoge kombiniert Memes und Künstliche Intelligenz, das aktuelle Marktumfeld scheint wie gemacht für den Launch des Meme-Coins mit Utility.

100.000 $ für Bitcoin in 2023? Unter diesen Voraussetzungen scheint es möglich

Nach der obligatorischen Antwort, dass ein KI-Modell keine validen Zukunftsprognosen abgeben kann, nähert man sich dem Kern der Antwort. Denn wir wollten wissen, ob und wann der Bitcoin 100.000 $ in 2023 erreichen könnte. Dafür hat ChatGPT fünf Voraussetzungen ermittelt, die wir uns nachfolgend näher anschauen wollen.

Vorhergestellt der obligatorische Disclaimer von ChatGPT. Dennoch möchte man sich im Anschluss versuchen, fünf hypothetische Bedingungen zu formulieren, mit denen ein Bitcoin Kurs im sechsstelligen Bereich in Reichweite rückt:

„Es ist wichtig zu beachten, dass ich als KI-Modell keine Vorhersagen treffen kann und die folgenden Bedingungen nur hypothetisch sind. Es gibt keine Garantie, dass diese Bedingungen eintreten oder dass ein Bitcoin-Kurs von 100.000 $ bis 2023 erreicht wird. Dennoch kann ich Ihnen fünf hypothetische Bedingungen nennen, unter denen ein solcher Kursanstieg möglich sein könnte:“

Schauen wir uns also Nummer 1 an:

„Anhaltendes institutionelles Interesse: Wenn bedeutende Institutionen wie Banken, Investmentfonds oder Unternehmen weiterhin starkes Interesse an Bitcoin zeigen und große Mengen investieren, könnte dies einen starken Nachfrageanstieg auslösen und den Preis beeinflussen.“

Zunächst einmal scheint das anhaltende institutionelle Interesse bullischer Kurstreiber. Ein Großteil des verfügbaren Investitionskapitals wird von Institutionellen verwaltet. Zwar bauen einige Hedgefonds sukzessive eine Beteiligung in BTC auf. Dennoch passiert dies häufig unter dem Radar. Ein öffentliches Bekenntnis fehlt. Infolgedessen dürfte sowohl ein breiteres, fundamentales Interesse dem Markt Vertrauen in Bitcoin geben, ein öffentliches Bekenntnis zum Bitcoin als neue Assetklasse wäre ebenfalls hilfreich, damit auch mehr weniger risikoaffines Kapital in BTC fließt. Denn dies würde Bitcoin auf eine neue Stufe heben.

„Weitere Adoption und Akzeptanz: Wenn die weltweite Adoption von Bitcoin als Zahlungsmittel oder Wertspeicher weiter zunimmt und immer mehr Unternehmen und Länder Bitcoin akzeptieren, könnte dies zu einer erhöhten Nachfrage führen und den Kurs steigern.“

Das Wertversprechen des Bitcoins stammt in erster Linie nicht aus seiner Rolle als Zahlungsmittel. Insoweit dürfte es nicht entscheidend darauf ankommen, dass mehr Unternehmen Bitcoin als Zahlungsmittel einführen. Dies macht sich als Schlagzeile gut, wirkliche Kursrelevelanz gibt es jedoch nicht. Anders würde dies aussehen, wenn mehr Unternehmen a la Microstrategy ihre Cashposition in Bitcoin (teilweise) halten oder Staaten Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel erlauben oder sogar im Bull-Case selbst Bitcoin kaufen.

„Positive regulatorische Entwicklung: Wenn wichtige Länder eine klare und freundliche Haltung gegenüber Bitcoin einnehmen und regulatorische Rahmenbedingungen schaffen, die eine breitere Akzeptanz und Nutzung fördern, könnte dies das Vertrauen der Anleger stärken und den Kurs beeinflussen.“

Der Feldzug der SEC gegen Kryptowährungen trifft auch Bitcoin, obgleich bei der etablierten PoW-Kryptowährung das Risiko am geringsten scheint. Dennoch belasten dogmatische Regulierungen einen ganzen Sektor, der die Innovationskraft durch Krypto-freundliche Regulierungen benötigt – insbesondere in den wichtigen USA. Sollte die SEC ihre Meinung ändern, eine legislative Regulierung vorangetrieben oder Gary Gensler durch einen anderen Vorsitzenden ersetzt werden, könnte der Bitcoin profitieren. Doch Regulierung scheint zwar in der Lage, einen starken Drawdown zu begünstigen. Ob die diesbezügliche Euphorie für eine 100.000 $ Rallye reicht, ist überaus fraglich.

„Makroökonomische Unsicherheit: Wenn es globale wirtschaftliche Unsicherheiten oder eine Rezession gibt, könnte Bitcoin als „sicherer Hafen“ betrachtet werden und einen Zufluss von Investitionen erfahren, was den Kurs steigen lassen könnte.“

Die Rezession in den USA könnte ausbleiben, oder auch im Herbst 2023 eintreten. Darüber streiten sich die Analysten. Nun zeigt der Empire-State-Index an, dass sich die Industriestimmung in den USA deutlich eintrübte. Dies deutet wiederum auf eine schwache Konjunktur hin. Doch wirkt sich makroökonomische Unsicherheit positiv für Bitcoin aus? Vielleicht nicht unmittelbar. Denn beispielsweise fiel der Bitcoin Kurs in dem Corona-Crash ebenfalls rasant. Zugleich ist die Korrelation in den letzten Jahren ausgeprägt positiv zwischen Aktien und Kryptos gewesen.

Allerdings könnte hier ein anderer Umstand Bitcoin zugutekommen. Denn die aufkommende Bankenkrise scheint nicht gelöst. Vielmehr stellt sich die Frage, wie sehr die Notfallmaßnahmen der Federal Reserve wirklich Schaden von den Regionalbanken abwenden können. Die Risse im Bankensystem werden größer. Bereits bei den ersten Bankenpleiten war der Bitcoin eines der wenigen Assets, das profitieren konnte. Sollte sich das Narrativ verstärken und eine neue Finanzkrise (hoffentlich nicht!) die Märkte treffen, könnte Bitcoin als Safe-Haven-Investment fungieren.

Amid stalled debt ceiling negotiations, investors view #Bitcoin as a more popular safe haven then the U.S. dollar, the yen or the Swiss franc. pic.twitter.com/wo41di9cUX — Sophia Zaller (@sophiamzaller) May 16, 2023

„Halving-Effekt und Knappheit: Das bevorstehende Halving im Jahr 2024 könnte zu einer weiteren Angebotsverknappung führen. Wenn dies mit einer erhöhten Nachfrage einhergeht und das Angebot begrenzt ist, könnte dies den Kurs beeinflussen und zu einem Anstieg führen.“

Das nächste Bitcoin Halving im Jahr 2024 könnte als bullischer Katalysator wirken, der den nächsten Bullenmarkt noch in 2023 einleitet. Denn historisch handeln die Marktteilnehmer bereits in den Monaten zuvor den positiven Effekt, dass die Block Rewards reduziert werden und die algorithmische Knappheit bei Bitcoin weiter voranschreitet.

The #bitcoin halving is a programmed 50% reduction of new coins mined. This happens every 210,000 blocks or approximately every four years.



Anyone, anytime, anywhere can run the numbers, verify, and audit the system via its public open-source design: https://t.co/x6ngtYVJBI pic.twitter.com/OwG5sMgbCH — Documenting ₿itcoin (@DocumentingBTC) May 13, 2023

Dass dies allerdings bereits 2023 für einen sechsstelligen Bitcoin Kurs reicht, bleibt fraglich. Auch beim letzten Halving dauerte es dann doch eine deutlich längere Zeit, bis wir ein neues ATH sahen.

Bitcoin Kurs Prognose: ChatGPT rudert zurück

Dennoch stellt ChatGPT im Anschluss auch klar, dass eine derartige Kursprognose mit großer Unsicherheit behaftet ist. Zwar habe es in der Vergangenheit Phasen gegeben, in welchen sich der Bitcoin Kurs derart dynamisch entwickelte, sodass eine Vervierfachung in wenigen Monaten möglich war. Dennoch gibt es wohl gute Gründe anzunehmen, dass dies 2023 nicht gelingt.

Der Bitcoin ist für langfristige Anleger eines der spannendsten Assets mit attraktivem CRV. Dennoch bleibt es eher unwahrscheinlich, dass Bitcoin im laufenden Jahr seinen Wert vervierfacht und erstmals in den sechsstelligen Bereich vorschießt. Zu groß sind die Belastungsfaktoren – neben einer lockeren Geldpolitik bräuchte es wohl eine Krypto-freundliche Regulierung in wichtigen Ländern. Erst dann dürfte das erste Mal ein Kursziel von 100.000 $ für Bitcoin realistisch werden. Schließlich erreichten wir das bisherige ATH auch in einer euphorischen Marktphase, die so ziemlich jeden Belastungsfaktor negierte. Seitdem hat sich das Marktumfeld doch drastisch gewandelt.

AiDoge (AI): Bullisches Momentum & Zukunftstrend – 10x mit AI?

Dennoch müssen Investoren jetzt nicht verzagen, wenn sie auf eine 5-10x Performance hoffen, die mit dem Bitcoin im Jahr 2023 eher unwahrscheinlich ist. Denn mit AiDoge positioniert sich ein neuer Krypto-Presale, der zweifelsfrei um 1000 % steigen könnte.

Nehmen wir zunächst die aktuelle Bewertung. Der AiDoge Presale hat über die Hälfte des Vorverkaufs abgeschlossen. Es scheint wahrscheinlich, dass dieser die anvisierte Hard Cap von rund 15 Millionen $ zeitnah erreicht. Dann hätte AiDoge beim ICO eine vollständig verwässerte Marktkapitalisierung von 30 Millionen $. Für eine 10x Performance müsste der Markt AiDoge mit 300 Millionen $ bewerten, deutlich weniger als zuletzt einige Meme-Coins ohne jedweden Nutzen erhielten.

Es scheint, als hätte das AiDoge-Team die beste Marktphase auserwählt, in der Krypto-Memes eine zunehmend wichtigere Rolle spielen. Dennoch setzt AiDoge nicht ausschließlich auf Spaß & Unterhaltung. Denn mit dem KI-basierten Meme-Generator entsteht ein realer Usecase, der die Meme-Erstellung demokratisiert und zugleich über den integralen Abstimmungsmechanismus und Meme-to-Earn ein psasives Einkommen generieren kann.

Wer jetzt AI Token im Vorverkauf erwirbt, kann noch rund 10 % Buchgewinne vor ICO erzielen. Diese verschaffen den Investoren einen Sicherheitspuffer für eine volatile Handelsphase. Zugleich könnte diese der Anfang einer eindrucksvollen 10x Performance sein. Denn Memes & KI – das scheint für den nächsten Hype in 2023 gut.

