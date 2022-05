Yuga Labs startet eigenes Metaverse und sammelt Millionenbetrag

• Mit dem Verkauf von digitalen Grundstücken konnte Yuga Labs 285 Millionen US-Dollar einnehmen• Hohe Nachfrage führte zu Ethereum-Ausfall• Langfristige Überlebensfähigkeit von Ethereum scheint fraglich

Yuga Labs startet Metaverse

Wie die Webseite CoinDesk berichtet, hat das Unternehmen Yuga Labs am 30. April den von vielen lang erwarteten Verkauf digitaler Grundstücke durchgeführt. Gleichzeitig feierte das "Otherside" Metaverse sein Debüt. Mit dem Landverkauf konnte das Unternehmen einerseits 285 Millionen US-Dollar einnehmen, andererseits sind dabei aber auch die höchsten "gas fees" in der Geschichte des Ethereum-Netzwerkes entstanden. Wie die Webseite NFT Gators erklärt, werden mit dem Begriff "gas fee" Gebühren bezeichnet die Nutzer entrichten müssen, wenn sie mit einer Ethereum-Blockchain interagieren oder Transaktionen durchführen. Innerhalb von 24 Stunden haben die Investoren bereits über 176 Millionen US-Dollar an Gebühren gezahlt.

Werbung Volatile Marktphasen als Trading-Chance nutzen: Jetzt Kryptowährungen mit Hebel direkt handeln. Jetzt handeln Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

Laut CoinDesk ist Otherside das größte Produkt, dass Yuga Labs bislang gelauncht hat. Bekanntheit erlangte das Unternehmen vor allem durch seinen Bored Ape Yacht Club, eine Non-Fungible Token (NFT)-Kollektion. In der Nacht vom 30. April auf den ersten Mai konnten 55.000 "Otherdeeds"-NFTs an Händler verkauft werden. Dabei handelte es sich um ein limitiertes Angebot. "Otherdeeds" repräsentieren Rechtsansprüche für virtuelle Grundstücke in einem dreidimensionalen sozialen Raum, der demnächst auf den Markt kommen soll, berichtet CoinDesk. Der Stückpreis lag bei 7.000 US-Dollar und es konnte ausschließlich in ApeCoin (APE), der Kryptowährung von Yuga Labs gezahlt werden.

Gebührenchaos belegt große Nachfrage

Nach Informationen von CoinDesk konnte Yuga Labs bereits im Vorfeld der Otherside-Premiere 450 Millionen US-Dollar von Andreessen Horowitz, einem großen Investor im Bereich Venture Capital (Wagniskapital), sammeln. Für das Unternehmen war die Nacht ein großer Gewinn. Der Wert von Otherside stieg in dieser auf 320 Millionen US-Dollar. Der Wert von APE fällt seitdem jedoch.

Durch das entstandene Gebührenchaos stand Ethereum zeitweilig nicht zur Verfügung. Yuga Labs entschuldigte sich dafür öffentlich auf Twitter und betonte, dass dies der größte NFT-Mint in der Geschichte war. Die angefallenen Gebühren hätten gezeigt, dass die Nachfrage höher war als die Erwartungen der Menschen. Wie aus dem Tweet hervorgeht, könnten die Gebühren der Händler möglicherweise zurückerstattet werden. Wie das umgesetzt werden soll, ist laut der Webseite CoinDesk bislang unklar.

This has been the largest NFT mint in history by several multiples, and yet the gas used during the mint shows that demand far exceeded anyone’s wildest expectations. The scale of this mint was so large that Etherscan crashed. - Yuga Labs (@yugalabs) May 1, 2022 Hohe Auslastung führte zu einem "gas war" Laut CoinDesk steht die durchschnittliche Gebühr für eine Ethereum-Transaktion in Zusammenhang mit der gesamten Auslastung des Netzwerkes. Wenn mehrere Händler zur gleichen Zeit die gleichen Token erwerben wollen, steigt der Preis für alle an. Dieses Phänomen wird als "gas war" bezeichnet. Das Event hat die langfristige Überlebensfähigkeit von Ethereum als Moderator für groß angelegte NFT-Projekte infrage gestellt. Yuga Labs deutete in seinem Twitter-Post den Bau einer eigenen Blockchain für den ApeCoin an.

We're sorry for turning off the lights on Ethereum for a while. It seems abundantly clear that ApeCoin will need to migrate to its own chain in order to properly scale. We'd like to encourage the DAO to start thinking in this direction. - Yuga Labs (@yugalabs) May 1, 2022

Dies dürfte allerdings nicht so leicht werden, da Yuga Labs die dezentralisierte und unabhängige ApeCoin-Organisation nicht kontrolliert.

M. Wieser / Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Twitter Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Twitter Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Twitter

Bildquellen: Alexander Yakimov / Shutterstock, dencg / Shutterstock.com