Bloomberg-Analyst schlägt Alarm: Bitcoin könnte auf 10'000 US-Dollar fallen
04.01.26 01:52 Uhr
72.207,4427 CHF 463,5453 CHF 0,65%
77.747,8059 EUR 499,1124 EUR 0,65%
67.705,0542 GBP 434,6417 GBP 0,65%
14.296.312,9729 JPY 91.777,0951 JPY 0,65%
91.178,3815 USD 585,3318 USD 0,65%
0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,65%
0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,68%
0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,67%
0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,07%
0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,66%
Bitcoin gerät unter Druck - Experten und KI-Analysen sehen derzeit Anzeichen für eine mögliche Kurskorrektur.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch