Bringt 2023 die Wende für den Kryptomarkt?

Im November 2021 stand der Bitcoin bei über 68.000 USD, was sein bisheriges ATH markiert. Seitdem ist viel passiert und eine Menge Leute sagen, es gibt schlechte Aussichten am Kryptomarkt. Stecken Kryptowährungen wirklich in einem Abwärtsstrudel? In dem durch hohe Volatilität geprägten Segment halten sich die Investoren derzeit offenbar zurück. Digital Assets sind seit dem Kollaps der Krypto Börse FTX unter Druck. Kann das neue Jahr die Wende bringen?

Fallende Krypto Kurse, steigende Energiekosten und hohe Inflation bilden derzeit eine verheerende Kombination. Zuletzt traf es den Mining-Giganten Core Scientific, der in die Insolvenz gehen musste, nachdem die Kosten fürs Mining exorbitant gestiegen waren. Denn während der Strompreis nur den Weg nach oben zu kennen scheint, schwächelt der Bitcoin erheblich, was weniger Profit für die Miner bedeutet. Ein Teufelskreis, dem sicherlich noch mehr Unternehmen in diesem Jahr zum Opfer fallen werden.

Es könnte aber auch so sein, dass der großvolumige Abverkauf von Bitcoin-Beständen seinen Höchststand erreicht hat und es zum Bullenrun kommt, den die Branche seit Wochen sehnsüchtig erwartet. Bis dahin reihen sich die Meldungen über massenhafte Entlassungen mit neuen Details zur FTX-Pleite in die aktuellen News. Das vergangene Jahr war ereignisreich und hart, besonders für institutionelle Investoren und Anleger mit großen Krypto-Beständen.

Das Wichtigste in Kürze

Branche beschäftigt sich stärker mit klimabezogenen Themen

Akzeptanz im Markt steigt schnell, trotz Krypto-Winter

Nutzerfreundlichkeit von DeFi und NFT verbessert sich kontinuierlich

Blockchain-basiertes Gaming erlebt Trendwende

Auch konservative Branchen erkennen Nutzen von Blockchain

Was erwartet den Kryptomarkt 2023?

2023 dürfte ein starkes Jahr für Decentralized Finance werden, denn einerseits ist die Benutzerfreundlichkeit von DeFi und NFT gestiegen, andererseits sind verlockende Rabatte am aktuellen Markt ideal für Kleinanleger und Einsteiger. Und diese Zielgruppe traut sich nun erstmalig an den Kryptomarkt und wittert gute Chancen auf überdurchschnittliche Gewinne. Außerdem sinkt durch die steigenden Zinsen und die dennoch anhaltend hohe Inflation das Vertrauen in die klassischen Finanzmärkte.

DeFi deckt einen Großteil des Leistungsumfangs von Banken ab. Das sind beispielsweise das Erwirtschaften von Zinsen, das Aufnehmen von Krediten oder der Handel mit Derivaten. Als Peer-to-Peer Transaktionen, die direkt zwischen zwei Personen und ohne dritte Zentralinstanz abgewickelt werden, erfüllt DeFi den eigentlichen Grundgedanken von Bitcoin. Das digitale Geld wurde hierfür einfach nur um weitere Funktionen ergänzt, bleibt aber genauso dezentral wie der Ur-Coin.

Für den Einstieg reicht eine Wallet aus und das Vermögen lässt sich jederzeit an einen anderen Ort transferieren. Dieser Transfer bedarf keiner Genehmigung und geschieht ohne die sonst üblichen langen Wartezeiten. Übrigens müssen sich der klassische Finanzmarkt und der dezentralisierte Sektor nicht gegenseitig ausschließen. Wie eine friedvolle Koexistenz aussehen könnte, hat Commissioner Caroline A. Crenshaw von der SEC skizziert.

Nachhaltige Investments bei Anlegern beliebt

Das nachhaltige Verwalten von Vermögenswerten ist ein Trend mit Zukunft, bei dem sich Nachhaltigkeit und Rendite nicht ausschließen müssen. Orientiert an den Bedürfnissen der Kunden hat sich auch der Kryptomarkt mit Klima- und Umweltschutz beschäftigen müssen. Nach der Umstellung von Ethereum auf den Proof-of-Stake konnte die Nummer 2 der erfolgreichsten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung 99,5 % weniger Energieverbrauch melden.

Aber da geht noch mehr, denn wie am klassischen Finanzsektor auch, wollen Kunden Anlegelösungen, die einen starken Bezug zu Umwelt, Sozial oder Governance-Aspekten haben. Die ESG-Standards der Europäischen Union helfen dabei, die richtige Auswahl zu treffen. Eine gute Wahl ist beispielsweise C+Charge, dass auf ökologischer Ebene für nachhaltigen Klimaschutz sorgt und Fahrer von E-Fahrzeugen für das Aufladen an öffentlichen Ladesäulen belohnt.

Mit nachhaltigen Assets wie dem grünen Coin von C+Charge können sich Anleger an den ökologischen Aspekten eines Projektes orientieren und deren Impact einbeziehen. Die Branche kann damit über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehen und einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leisten. Wer den Planeten schützen und das Klima verbessern möchte, ist bei C+Charge genau richtig.

Das Krypto Projekt ist derzeit in Phase 1 des Pre-Sales für nur 0,013 USDT erhältlich!

Web3 Gaming mit P2E

Nachdem wir die Bedeutung von DeFi und nachhaltigen Geldanlagen geklärt haben, wollen wir Ihnen nun verschiedene Projekte aus dem Blockchain-Gaming vorstellen. Denn mit GameFi wachsen Leistungen aus dem Bereich der dezentralisierten Finanzwelt mit den Vorzügen des Gaming zusammen. Auf Basis der Blockchain konnte sich im vergangenen Jahr vor allem das Konzept des Play-2-Earn durchsetzen, bei dem Spieler ein passives Einkommen generieren können.

Andreessen Horowitz legte Mitte Mai vergangenen Jahres einen Gaming-Fonds, den Games Fund One, auf. Mit 600 Millionen USD werden durch den Fonds Spielentwickler, Verbraucher und Hersteller und Entwickler der notwendigen Infrastruktur unterstützt. Der erste Fonds von a16z, der sich dem Aufbau der Zukunft der Spieleindustrie verschrieben hat, beweist das große Potenzial, dass der berühmte und überaus erfolgreiche Investor in dieser Branche sieht.

GAMES FUND ONE basiert auf der Überzeugung, dass Spiele eine entscheidende Rolle dabei spielen werden, wie wir im nächsten Jahrhundert Kontakte knüpfen, spielen und arbeiten. Quelle

Sein Glauben an das große Potenzial der Branche wird durch die erfolgreichsten Spiele der Neuzeit untermauert. Fortnite, League of Legends und Minecraft haben enorm große Gemeinschaften aus Spielern entstehen lassen, die langfristig dem Spiel und seinen Entwicklern die Treue halten. Dabei generieren sie Einnahmen von mehrerer Milliarden US-Dollar im Jahr. Außerdem ist AZ überzeugt davon, dass Blockchain-basierte Games als Vorreiter gelten und bereits zahlreiche Innovationen im gesamten Ökosystem auf den Weg gebracht haben.

Bei der Betrachtung des großen Marktes, der im Gaming lockt, ist es kein Wunder, dass es derzeit einige ausgezeichnete Pre-Sales gibt. Die Projekte wollen mit der Vorverkaufsphase auf sich aufmerksam machen und sprechen gezielt nur einen kleinen, ausgewählten Kreis von Investoren an. Diese Gruppe von Frühinvestoren kann die Utility-Token der Projekte zu einem besonders niedrigen Preis erwerben, was die Chancen auf spätere Renditen deutlich steigern kann.

Das sind die neuen P2E-Games 2023

Das Jahr ist noch jung, aber für Anleger und Gamer hat sich bereits eine Menge neuer Chancen ergeben. Wer gerne strategische Kartenspiele spielt, wird an Calvaria Gefallen finden. Fans von humanoiden Robotern spielen um den Planeten Taro in RobotEra und wer etwas für seine Fitness tun möchte, dem sei Fight Out ans Herz gelegt.

Calvaria nimmt Sie mit in die spanische Mythologie

Sie lieben Kartenspiele und die Figuren der spanischen Mythologie? Dann müssen Sie unbedingt bei Calvaria vorbeischauen. Liebevoll gestaltete Figuren, dunkle Unterwelten und NFT, die Kartendecks repräsentieren. Im P2E-Game erhalten Sie Belohnungen, wenn Sie aktiv dabei sind oder spezielle Aufgaben lösen. Sie können die NFT aber auch gegen Coins kaufen. Alle, was Sie dafür brauchen, ist der Utility-Token $RIA, der im Vorverkauf besonders günstig ist.

Angelehnt an Figuren der spanischen Mythologie entführt Sie Calvaria in magische Unterwelten, wo ihre strategische Hilfe dringend benötigt wird!

RobotEra braucht Ihre Hilfe im Kampf um den Planeten Taro

Auch in diesem P2E-Game können Sie Großes leisten. Der Planet Taro liegt nach langen und kräftezehrenden Schlachten völlig brach und muss von Grund auf neu aufgebaut werden. Die Besiedlung des Planeten ist allerdings den humanoiden Robotern ein Dorn im Auge. Nur 7 kleine Gruppen Roboter haben überlebt und Sie sind alles, was sie haben. Jedes NFT stellt eine besondere Eigenschaft dar oder Sie kaufen gleich zusätzliche Roboter, um Ihrem Glück in RobotEra ein bisschen nachzuhelfen.

Werden Sie bei RobotEra zum Roboter und retten Sie den Planten Taro!

Fight Out sucht Sportler, Boxer und Fitness-Freaks fürs Metaverse

Bewegung und Gaming vereint Fight Out, ein völlig neuer Ansatz der Fitness-Branche. Die Plattform wird vom Utility-Token $FGHT angetrieben, der gerade im Pre-Sales zum attraktiven Preis erhältlich ist. Jeder, der sich mehr bewegen möchte, erhält durch fantastische Belohnungen aus dem Krypto-Sektor neue Motivation. Wer schon fit ist und gerne mehr über das Fitness-Boxen erfahren will, profitiert von Coachings mit namhaften MMA-Kämpfern.

Das Besondere an Fight Out ist aber die Entwicklung eines eigenen Metaverse, bei dem der individuell geprägte Avatar ein NFT ist und die Bewegungen des Benutzers in den virtuellen Raum überträgt. Dort kann der Avatar Belohnungen in Form von Coins oder NFT erhalten. Auch der Zugang zu privaten Trainingseinheiten ist möglich. Fight Out holt Sportler aus langweiligen Fitness-Studios ins Metaverse und versetzt Sie in die Lage mit ihrem Avatar im Metaverse eine bedeutende Rolle zu übernehmen.

Fight Out bringt das Thema Fitness und Sport ins Metaverse: Gehen Sie jetzt mit!

Fazit: Das laufende Jahr könnte sich sowohl in die eine als auch die andere Richtung entwickeln, wenn man sich auf dem Kryptomarkt umsieht. Vieles ist möglich, doch letztendlich werden Kryptowährungen 2023 genauso vorhanden sein wie im vergangenen Jahr. Ihre Adaption und Bedeutung am Finanzmarkt hat trotz sinkender Kurse nicht abgenommen. Erfolgreiche Investoren wie AZ investieren große Summen in einzelne Bereiche und der Markt der dezentralisierten Finanzdienstleistungen wächst unaufhörlich weiter.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFT bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie selbst in Kryptowährungen und versteht daher die Herausforderungen und Chancen für Krypto-Trader.