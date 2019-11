Analyst: Chinas Kryptowährung könnte bereits in den nächsten Monaten kommen

•Chinas digitales Währungsprojekt soll bald kommen•Kryptowährungen bieten Potenzial für mehr Kriminalität•Welche Konsequenzen gibt es für Banken?

DCEP soll bald kommen

Chinas digitales Währungsprojekt Digital Currency Electronic Payment, kurz DCEP, könnte laut Einschätzungen eines Experten schon in zwei bis drei Monaten in die Testphase gehen. Das vermutet Jack Lee, geschäftsführender Teilhaber von HCM Capital, einer Investmentfirma des Unternehmens Foxconn Technology Group.

Lee fügt auf dem Singapore FinTech Festival in einem Interview mit CNBCs Tanvir Grill hinzu: "Sie haben bereits das System und Netzwerk. Ich denke, Sie werden es schon sehr bald sehen, vielleicht schon innerhalb der nächsten zwei bis drei Monate". - Bitcoin handeln mit Plus 500 - so geht’s. 76,4% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld. - Die Einführung der Kryptowährung soll seinen Einschätzungen zufolge als Probe starten und das Bargeld nicht komplett ersetzen. Die PBoC wies die Vermutungen, das DCEP würde schon bald kommen, im September noch zurück.

Chinas Zentralbank PBoC, People´s Bank of China, soll laut Lee bereits an einem Zahlungsnetzwerk gearbeitet haben, dass Zahlungen über kommerzielle Banken und Drittanbieter wie Alipay und Tencents WeChat Pay ermöglicht. Bereits Ende Oktober verabschiedete das chinesische Parlament ein Kryptographiegesetz, welches von Kennern in einen Zusammenhang mit dem DCEP gebracht wird. Das Gesetz soll am 01.01.2020 in Kraft treten.

Andere Länder geraten unter Zugzwang

Mehrere Experten, darunter die Schweizer Staatssekretärin für internationale Finanzfragen Daniela Stoffel, schätzen, dass durch die Einführung von digitalen Währungen vermehrt Betrug, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vorkommen werden. Stoffel legt nach, dass Chinas Entscheidung weltweit Wellen schlagen könnte. Ihrer Einschätzung nach werden andere Autoritäten dadurch dazu gebracht, endlich zu einer Entscheidung in der Debatte um staatliche Kryptowährungen zu gelangen.

Die Frage, welche Konsequenzen die Nutzung von Kryptocurrencies für Zentral- und kommerzielle Banken nach sich ziehen kann, sollte laut Stoffel auch international diskutiert werden.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com, Lukasz Stefanski / Shutterstock.com