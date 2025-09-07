DAX23.592 -0,8%ESt505.315 -0,6%Top 10 Crypto15,54 +1,0%Dow45.386 -0,5%Nas21.655 -0,2%Bitcoin94.286 -0,8%Euro1,1754 +0,9%Öl65,13 -2,6%Gold3.597 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Amazon 906866 BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Broadcom A2JG9Z Tesla A1CX3T Porsche PAG911 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht nach US-Arbeitsmarktdaten tiefer ins Wochenende -- EU verhängt Milliardenstrafe gegen Google -- Broadcom mit starker Bilanz -- Siemens Energy, Rüstungsaktien, Amazon, BYD im Fokus
Top News
DAX in KW 36: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern DAX in KW 36: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Siemens Energy-Aktie dreht ins Minus: Das treibt den Elektro- und Energietechnikhersteller an Siemens Energy-Aktie dreht ins Minus: Das treibt den Elektro- und Energietechnikhersteller an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Devisen: Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,1697 US-Dollar

05.09.25 16:29 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Freitag gestiegen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1697 (Donnerstag: 1,1647) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8549 (0,8585) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86780 (0,86630) britische Pfund, 173,09 (172,76) japanische Yen und 0,9390 (0,9383) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl