Darum setzt sich der Euro wieder über 1,08 US-Dollar fest

Werbung EUR/CNY und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short) Handeln Sie Währungspaare wie EUR/CNY mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Handeln Sie Währungspaare wie EUR/CNY mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Jetzt informieren 5 Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

Gegen Mittag kostete die Gemeinschaftswährung a href="/devisen/dollarkurs" target="_blank" rel="noopener">Euro 1,0830 US-Dollar. Im frühen Handel war der Euro noch bei 1,08 Dollar gehandelt worden. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag noch tiefer auf 1,0773 Dollar festgesetzt.

Gestützt wurde der Euro durch die erneut freundliche Stimmung an den europäischen Aktienmärkten. Das Vertrauen in den Bankensektor kehrt offenbar zurück. Der als sicher geltende Dollar war daher weniger gefragt und der Euro konnte sich so weiter von seinen Verlusten vom Freitag erholen.

"Ob sich die Lage an den Märkten weiter beruhigen wird, bleibt allerdings abzuwarten", kommentierte You-Na Park-Heger, Devisenexpertin bei der Commerzbank. "Die Nervosität dürfte erstmal hoch bleiben und mit plötzlichen Ausschlägen, je nach Nachrichtenlage, muss man wohl auch in dieser Woche rechnen."

Die am Vormittag veröffentlichten Konjunkturdaten in der Eurozone fielen uneinheitlich aus. So hat sich das Geschäftsklima im März bei den französischen Unternehmen etwas eingetrübt. In Italien hingegen verbesserte sich sowohl das Unternehmens- als auch das Verbrauchervertrauen. In den USA werden am Nachmittag Zahlen vom schwächelnden Immobilienmarkt und zur Verbraucherstimmung erwartet.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: zimmytws / Shutterstock.com, Ferumov / Shutterstock.com