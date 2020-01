Erster mit Gold gedeckelter Krypto-Token: Launch von Tether Gold

• Verbindung zwischen konservativer und modernen Anlage • Tether entwickelt an Gold gebundenen Token• Digitale Goldverwahrung auf der Blockchain

In einer Pressemitteilung verkündete Tether am 23. Januar den Launch des Token Tether Gold (XAUT). Der an das Edelmetall Gold gebundene Coin ist der erste seiner Art.

Stable Coin XAUT

Das neue Krypto-Produkt von Tether soll an physisches Gold gebunden sein: Jeder Token stehe so für eine Feinunze Gold eines spezifischen Goldbarrens. Diese befänden sich in einem Schweizer Tresorraum, um den Kunden eine sichere und vor Bedrohungen geschützte Verwahrung zu ermöglichen - dabei fielen auch keine Verwaltungsgebühren an. - Bitcoin handeln mit Plus 500 - so geht’s. 76,4% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld. - XAUT ist "als ERC-20-Token auf der Ethereum-Blockkette und als TRC20-Token auf der TRON-Blockkette erhältlich", verlautet der Kryptokonzern. Die Digitalwährung kann vom Tether-Wallet aus auf eine beliebige On-Chain-Adresse gesendet werden. "Jeder Adresse in der Kette, an der Tether-Gold aufbewahrt wird, werden bestimmte Goldbarren zugeordnet," wird auf der Coin-eigenen Seite erklärt.

Goldverwahrung der Zukunft?

Verlagert sich mithilfe solcher Token die Anlage in Rohstoffe zukünftig auf die Blockchain? Tether zeigt sich in seiner Mitteilung jedenfalls überzeugt: "Heute ist Tether Gold (XAUT) die beste Möglichkeit, Gold zu halten", schreibt das Unternehmen. Tether Gold sei demzufolge ein "digitaler Vermögenswert", der für "eine Feinunze Gold auf einem Londoner Good Delivery-Barren" stehe. Tether Gold-Anleger würden so Besitzer von physischen Gold werden, ohne sich mit den Nachteilen befassen zu müssen: Das sind in der Regel die mit dem Goldbesitz verbundenen Lagerkosten oder die beschränkte Zugänglichkeit.

