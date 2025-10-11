Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Vormittag
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Vormittag
Werte in diesem Artikel
Für den Bitcoin-Kurs ging es am Vormittag bergab. Der Kurs verlor um 09:41 um -2,13 Prozent auf 110.783,30 US-Dollar, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 113.189,88 US-Dollar gestanden hatte.
Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 7,4 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 66,2 Prozent.
Derweil geht es für den Litecoin-Kurs bergauf. Litecoin steigt 0,95 Prozent auf 98,87 US-Dollar, nach 97,95 US-Dollar am Vortag.
Daneben wertet Ethereum um 09:41 ab. Es geht -1,91 Prozent auf 3.758,13 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 3.831,28 US-Dollar stand.
Daneben steigt Bitcoin Cash um 2,17 Prozent auf 528,81 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 517,56 US-Dollar.
Währenddessen legt der Ripple-Kurs um 1,30 Prozent auf 2,415 US-Dollar zu. Gestern war Ripple noch 2,384 US-Dollar wert.
Indes fällt der Dash-Kurs. Für Dash geht es nach 37,76 US-Dollar am Vortag auf 36,85 US-Dollar nach unten (-2,42 Prozent).
Mit dem Monero-Kurs geht es indes nach unten. Monero verliert -1,43 Prozent auf 291,32 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 295,54 US-Dollar an der Tafel standen.
Derweil notiert der NEO-Kurs bei 4,528 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (4,384 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 3,27 Prozent.
Zudem zeigt sich der IOTA-Kurs im Sinkflug. Um 09:40 gibt IOTA um -5,05 Prozent auf 0,1410 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,1485 US-Dollar gemeldet wurde.
Währenddessen wird Cardano bei 0,6514 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 2,12 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,6378 US-Dollar).
Indessen verstärkt sich der Stellar-Kurs um 2,35 Prozent auf 0,3275 US-Dollar. Am Vortag notierte Stellar bei 0,3200 US-Dollar.
Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,0012 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Zudem bewegt sich Verge seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,0057 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Verge-Kurs bei 0,0055 US-Dollar.Redaktion finanzen.net
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com