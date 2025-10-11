DAX24.241 -1,5%Est505.531 -1,7%MSCI World4.240 -2,3%Top 10 Crypto15,32 -7,4%Nas22.204 -3,6%Bitcoin95.034 -2,4%Euro1,1604 ±0,0%Öl62,09 -4,8%Gold4.018 ±0,0%
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Vormittag

11.10.25 09:48 Uhr
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Vormittag

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
88.292,9373 CHF -2.175,8861 CHF -2,41%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
95.033,5517 EUR -2.376,1885 EUR -2,44%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
82.709,9394 GBP -2.060,5659 GBP -2,43%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
16.697.750,3519 JPY -415.994,7370 JPY -2,43%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
110.438,5089 USD -2.751,3722 USD -2,43%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
3.012,7679 CHF -49,4460 CHF -1,61%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
3.242,7739 EUR -54,3781 EUR -1,65%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
2.822,2625 GBP -47,0731 GBP -1,64%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
569.767,4935 JPY -9.503,3063 JPY -1,64%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
3.768,4281 USD -62,8544 USD -1,64%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,9281 CHF 0,0225 CHF 1,18%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
2,0752 EUR 0,0235 EUR 1,15%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,8061 GBP 0,0206 GBP 1,15%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
364,6283 JPY 4,1600 JPY 1,15%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
2,4116 USD 0,0275 USD 1,15%
Charts|News
ADA/CHF (Cardano-Schweizer Franken)
0,5221 CHF 0,0123 CHF 2,41%
Charts|News
ADA/EUR (Cardano-Euro)
0,5619 EUR 0,0130 EUR 2,37%
Charts|News
ADA/GBP (Cardano-Britische Pfund)
0,4891 GBP 0,0114 GBP 2,38%
Charts|News
ADA/JPY (Cardano-Yen)
98,7345 JPY 2,2976 JPY 2,38%
Charts|News
ADA/USD (Cardano-US-Dollar)
0,6530 USD 0,0152 USD 2,38%
Charts|News
LTC/CHF (Litecoin-Schweizer Franken)
78,6104 CHF 0,3256 CHF 0,42%
Charts|News
LTC/EUR (Litecoin-Euro)
84,6118 EUR 0,3209 EUR 0,38%
Charts|News
LTC/GBP (Litecoin-Britische Pfund)
73,6397 GBP 0,2858 GBP 0,39%
Charts|News
LTC/JPY (Litecoin-Yen)
14.866,6154 JPY 57,6917 JPY 0,39%
Charts|News

Für den Bitcoin-Kurs ging es am Vormittag bergab. Der Kurs verlor um 09:41 um -2,13 Prozent auf 110.783,30 US-Dollar, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 113.189,88 US-Dollar gestanden hatte.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 7,4 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 66,2 Prozent.

Derweil geht es für den Litecoin-Kurs bergauf. Litecoin steigt 0,95 Prozent auf 98,87 US-Dollar, nach 97,95 US-Dollar am Vortag.

Daneben wertet Ethereum um 09:41 ab. Es geht -1,91 Prozent auf 3.758,13 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 3.831,28 US-Dollar stand.

Daneben steigt Bitcoin Cash um 2,17 Prozent auf 528,81 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 517,56 US-Dollar.

Währenddessen legt der Ripple-Kurs um 1,30 Prozent auf 2,415 US-Dollar zu. Gestern war Ripple noch 2,384 US-Dollar wert.

Indes fällt der Dash-Kurs. Für Dash geht es nach 37,76 US-Dollar am Vortag auf 36,85 US-Dollar nach unten (-2,42 Prozent).

Mit dem Monero-Kurs geht es indes nach unten. Monero verliert -1,43 Prozent auf 291,32 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 295,54 US-Dollar an der Tafel standen.

Derweil notiert der NEO-Kurs bei 4,528 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (4,384 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 3,27 Prozent.

Zudem zeigt sich der IOTA-Kurs im Sinkflug. Um 09:40 gibt IOTA um -5,05 Prozent auf 0,1410 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,1485 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen wird Cardano bei 0,6514 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 2,12 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,6378 US-Dollar).

Indessen verstärkt sich der Stellar-Kurs um 2,35 Prozent auf 0,3275 US-Dollar. Am Vortag notierte Stellar bei 0,3200 US-Dollar.

Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,0012 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich Verge seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,0057 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Verge-Kurs bei 0,0055 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com