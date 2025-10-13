DAX24.387 +0,6%Est505.581 +0,9%MSCI World4.241 +0,1%Top 10 Crypto15,89 +3,7%Nas22.204 -3,6%Bitcoin99.416 +0,1%Euro1,1599 -0,1%Öl63,69 +2,6%Gold4.071 +1,3%
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Vormittag

13.10.25 09:48 Uhr
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Vormittag

Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
92.552,8023 CHF 125,6129 CHF 0,14%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
99.415,5670 EUR 120,4619 EUR 0,12%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
86.487,0277 GBP 108,4471 GBP 0,13%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
17.567.481,6299 JPY 53.170,6093 JPY 0,30%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
115.338,6434 USD 138,0184 USD 0,12%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
3.350,2785 CHF 13,5538 CHF 0,41%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
3.598,7008 EUR 14,0365 EUR 0,39%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
3.130,7062 GBP 12,3430 GBP 0,40%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
635.917,6084 JPY 3.631,4155 JPY 0,57%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
4.175,0933 USD 16,2220 USD 0,39%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
2,1022 CHF 0,0708 CHF 3,48%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
2,2581 EUR 0,0757 EUR 3,47%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,9645 GBP 0,0659 GBP 3,47%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
399,0260 JPY 14,0762 JPY 3,66%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
2,6198 USD 0,0878 USD 3,47%
Charts|News
ADA/CHF (Cardano-Schweizer Franken)
0,5754 CHF 0,0134 CHF 2,39%
Charts|News
ADA/EUR (Cardano-Euro)
0,6181 EUR 0,0143 EUR 2,37%
Charts|News
ADA/GBP (Cardano-Britische Pfund)
0,5377 GBP 0,0125 GBP 2,38%
Charts|News
ADA/JPY (Cardano-Yen)
109,2215 JPY 2,7275 JPY 2,56%
Charts|News
ADA/USD (Cardano-US-Dollar)
0,7171 USD 0,0166 USD 2,37%
Charts|News
LTC/CHF (Litecoin-Schweizer Franken)
78,0258 CHF -1,0509 CHF -1,33%
Charts|News
LTC/EUR (Litecoin-Euro)
83,8114 EUR -1,1412 EUR -1,34%
Charts|News
LTC/GBP (Litecoin-Britische Pfund)
72,9121 GBP -0,9897 GBP -1,34%
Charts|News
LTC/JPY (Litecoin-Yen)
14.810,1061 JPY -174,3793 JPY -1,16%
Charts|News

Am Montagvormittag zieht der Bitcoin-Kurs an. Um 09:40 kletterte Bitcoin um 0,33 Prozent auf 115.575,68 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (115.575,68 US-Dollar).

Die Top-Coins legen zu – und Anleger, die auf den finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 setzen, sind bei dieser Entwicklung automatisch dabei. Der ETP bildet die zehn führenden Kryptowährungen in einem Produkt ab und gewinnt heute 4,1 Prozent. Veränderung seit Start im September 2024: 72,9 Prozent.

Derweil geht es für den Litecoin-Kurs bergab. Litecoin sinkt -0,88 Prozent auf 97,70 US-Dollar, nach 98,56 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit kann Ethereum Gewinne verbuchen. Um 09:39 steigt der Ethereum-Kurs um 0,87 Prozent auf 4.195,18 US-Dollar. Am Vortag standen noch 4.158,87 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit kann Bitcoin Cash Gewinne verbuchen. Um 09:39 steigt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,50 Prozent auf 544,20 US-Dollar. Am Vortag standen noch 541,50 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit geht es für Ripple bergauf. Um 09:39 steht ein Plus von 3,72 Prozent auf 2,626 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ripple-Kurs noch bei 2,532 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Dash im Plus. Im Vergleich zum Vortag (53,53 US-Dollar) geht es um 5,67 Prozent auf 56,56 US-Dollar nach oben.

Daneben wertet Monero um 09:40 auf. Es geht 1,82 Prozent auf 310,36 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 304,80 US-Dollar stand.

Mit dem NEO-Kurs geht es indes nach oben. NEO gewinnt 3,48 Prozent auf 5,308 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 5,129 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit verbucht der IOTA-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,60 Prozent auf 0,1572 US-Dollar. Am Tag zuvor war IOTA 0,1547 US-Dollar wert.

Daneben wertet Cardano um 09:40 auf. Es geht 3,45 Prozent auf 0,7246 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,7005 US-Dollar stand.

Währenddessen wird Stellar bei 0,3485 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,90 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,3420 US-Dollar).

Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0012 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 09:39 bei 0,0013 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,0065 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wright Studio / Shutterstock.com