Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Vormittag

Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

Am Montagvormittag zieht der Bitcoin-Kurs an. Um 09:40 kletterte Bitcoin um 0,33 Prozent auf 115.575,68 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (115.575,68 US-Dollar).

Die Top-Coins legen zu – und Anleger, die auf den finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 setzen, sind bei dieser Entwicklung automatisch dabei. Der ETP bildet die zehn führenden Kryptowährungen in einem Produkt ab und gewinnt heute 4,1 Prozent. Veränderung seit Start im September 2024: 72,9 Prozent.

Derweil geht es für den Litecoin-Kurs bergab. Litecoin sinkt -0,88 Prozent auf 97,70 US-Dollar, nach 98,56 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit kann Ethereum Gewinne verbuchen. Um 09:39 steigt der Ethereum-Kurs um 0,87 Prozent auf 4.195,18 US-Dollar. Am Vortag standen noch 4.158,87 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit kann Bitcoin Cash Gewinne verbuchen. Um 09:39 steigt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,50 Prozent auf 544,20 US-Dollar. Am Vortag standen noch 541,50 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit geht es für Ripple bergauf. Um 09:39 steht ein Plus von 3,72 Prozent auf 2,626 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ripple-Kurs noch bei 2,532 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Dash im Plus. Im Vergleich zum Vortag (53,53 US-Dollar) geht es um 5,67 Prozent auf 56,56 US-Dollar nach oben.

Daneben wertet Monero um 09:40 auf. Es geht 1,82 Prozent auf 310,36 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 304,80 US-Dollar stand.

Mit dem NEO-Kurs geht es indes nach oben. NEO gewinnt 3,48 Prozent auf 5,308 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 5,129 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit verbucht der IOTA-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,60 Prozent auf 0,1572 US-Dollar. Am Tag zuvor war IOTA 0,1547 US-Dollar wert.

Daneben wertet Cardano um 09:40 auf. Es geht 3,45 Prozent auf 0,7246 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,7005 US-Dollar stand.

Währenddessen wird Stellar bei 0,3485 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,90 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,3420 US-Dollar).

Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0012 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 09:39 bei 0,0013 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,0065 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.