Doge Rush verleiht klassischen Runner-Games neuen Schwung, indem ikonische Internet-Persönlichkeiten wie Elon Musk und Doge integriert werden

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Doge Rush ist ein Meme-Coin mit hohem Nutzwert, der durch eine Krypto-Gaming-Plattform und eine Krypto-Preis-Arena unterstützt wird.

Krypto-Glücksspiele sind eine wachsende Nische mit großem Wachstumspotenzial. Aber sie ist überfüllt mit minderwertigen Spielen, die sich mehr auf Tokenomics als auf Gameplay oder Spielmechanik konzentrieren.

Eine Analyse des Marktes in den letzten zwei Jahren zeigt, dass selbst die etabliertesten Kryptospiele in alarmierendem Tempo Spieler verlieren. Dies spiegelt sich unweigerlich im Wert des Tokens wider, der an den Spielnutzen gebunden ist. Krypto-Gaming-Projekte vergessen immer wieder, dass eine Gaming-Wirtschaft im Wesentlichen auf Spielern und nicht auf Investoren aufbaut.

Wir brauchen Spiele, die sich auf das Gameplay konzentrieren, um die Branche wiederzubeleben. Der überwältigende Ansturm auf den Doge Rush-Vorverkauf unterstreicht diesen Punkt. Hier ist ein unvoreingenommener Bericht über das Projekt und ob es dem Vorverkaufshype gerecht wird.

Doge Rush ist kein typischer Doge Meme-Coin

Doge Rush ist der neueste Meme-Coin, der den Markt erobert. Aber das schnell wachsende Interesse an dem Projekt hat mit der Tatsache zu tun, dass es nicht nur eine flüchtige Krypto-Sensation sein möchte. Stattdessen handelt es sich um einen Meme-Coin mit hohem Nutzwert, der von einer Krypto-Gaming-Plattform namens DogeHub unterstützt wird.

Mit anderen Worten. Hier handelt es sich um eine einzigartige Mischung aus Meme-Coins mit greifbarem Nutzen, die den Nutzern ein unvergleichliches Spielerlebnis mit verschiedenen Einkommensströmen bietet.

Die große Play-to-Earn-Plattform beheimatet mehrere Spiele, die wiederbelebte Versionen einiger der beliebtesten Gelegenheitsspiele wie Subway Surfers, Sonic Dash und Temple Run sind. Hier ähnelt das Design den zeitlosen Klassikern in vielerlei Hinsicht, einschließlich des Nervenkitzels und der Spielmechanik.

Der Hauptunterschied liegt in den Charakteren, die durch die viralen Internetpersönlichkeiten Doge und Elon ersetzt werden. Sie haben einen frischen Twist, der in der populären Krypto- und Meme-Kultur verwurzelt ist. Gamer können sich in der dystopischen Unterwelt durch verlassene U-Bahnen bewegen und Münzen sammeln, während sie sich aus den Fängen von Elon befreien. Je mehr Straßensperren der Gamer überwindet, desto schwieriger wird Doge Rush. Dafür erhalten die Spieler jedoch auch mehr Belohnungen und weitere Chancen auf Belohnungen, wenn sie in neue Level aufsteigen.

Ideal für einen attraktiven Nebenverdienst

Die Integration von Elon Musk und Doge in das Thema ist beabsichtigt, um mehr Besucher aus der traditionellen Spieler-Gemeinschaft und der Krypto-Community zum Spiel zu locken. Der Tech-Mogul hat eine große Fangemeinde auf der ganzen Welt, vor allem junge Leute. Diese sind auch die gleiche Bevölkerungsgruppe, die das größte Interesse an Meme-Coins zeigt.

Bei DogeHub können Spieler gegeneinander antreten, um attraktive NFTs und ETH zu gewinnen.

Das On-Chain-System ermöglicht es, NFT-Assets im Spiel zu teilen und zu handeln.

Eine nahtlose und sichere Benutzererfahrung senkt die Einstiegshürde für Krypto-Gaming.

Das Ziel von Doge Rush ist es, eines der besten adrenalingeladenen Spiele der Welt zu werden. Nicht nur auf dem Krypto-Markt. Anstatt die Zeit mit dem Versprechen virtueller Belohnungen zu stehlen, erhalten die Gamer Krypto-Token mit einem realen Wert. Mit anderen Worten: Das Game bietet Spielern die Möglichkeit, ihre Liebe und ihren Nervenkitzel für Spiele in eine exzellente Quelle für ein Nebeneinkommen zu verwandeln.

DIVE INTO DOGEHUB TURNING PLAYTIME INTO PAYTIME



Imagine playing Subway Surfers, Sonic Dash, and Temple Run but with a thrilling twist: your favorite internet heroes, Doge and Elon, are the stars. That's DogeHub, our state-of-the-art gaming platform. But we're not just… pic.twitter.com/bj581FlJoo — Doge Rush (@DogeRushCoin) May 25, 2023

Das Spiel weist zugleich Web 3.0-Funktionen auf, die auf herkömmlichen Spielplattformen nicht verfügbar sind. Beispielsweise können die Gamer ihre Spielfigur bei Doge Rush mithilfe von NFTs auf eine höhere Stufe bringen. Sie können ihn auch mit einem anderen Charakter kombinieren, um die individuellen Verdienstmöglichkeiten zu erhöhen. Noch wichtiger ist, dass die Spieler ihre NFTs auf dem Doge Rush-Marktplatz für einen hohen Wiederverkaufswert verkaufen können, abhängig von der Spielleistung und den Werten.

Doge Rush besuchen

An Gewinnspielen teilnehmen, konkurrieren und attraktive Preise gewinnen

Neben DogeHub ist eine Schlüsselkomponente von Doge Rush DogeWin – eine sicher gestaltete Krypto-Preis-Arena, in der die Nutzer an Verlosungen teilnehmen, an Wettbewerben teilnehmen und attraktive Preise gewinnen können. Da die Plattform auf einer Blockchain basiert, sind Auswahl der Gewinner und die Verteilung der Preise fair und transparent.

Im Gegensatz zu beliebten Plattformen im Web 2.0 brauchen die Teilnehmer hier keine Angst vor Manipulation oder Betrug zu haben. Alles wird durch unveränderliche Smart Contracts ausgeführt. Die Belohnungen können NFTs oder Krypto-Token mit hohem Wiederverkaufswert auf dem freien Markt sein.

Sowohl DogeHub als auch DogeWin sind mit ihrer breiten Anziehungskraft im Bereich der Casual-Runner-Spiele und Gewinnspiele darauf ausgelegt, ein junges Publikum anzusprechen. Wenn sie so umgesetzt werden, wie im White Paper beschrieben, wird die spannende Mechanik der Plattformen das populäre Narrativ von digitalen Währungen und Play-2-Earn verändern.

Doge Rush ist nämlich eines der wenigen Projekte, das die Macht der Community nutzt, um eine Plattform zu schaffen, die die Massen erreichen kann.

Der Doge Rush-Vorverkauf ist jetzt live – mit attraktiven Rabatten

Doge Rush hat den Vorverkauf von DR Token mit attraktiven Rabatten für die Öffentlichkeit geöffnet. Je früher ein Investor dem Vorverkauf beitritt, desto höher ist der Rabatt. Infolgedessen wird der Preis schrittweise erhöht.

Der zunehmende Andrang im Vorverkauf deutet auf einen frühen Ausverkauf hin, sodass Nachzügler keine andere Wahl haben, als den Token nach starken Preiserhöhungen an Börsen zu kaufen. Der als Shiba Inu-Anwärter angepriesene DR könnte schon in den ersten zwei Wochen nach dem Start der Börse um das 5- bis 10-fache steigen.

Je mehr Spieler dem Ökosystem beitreten, desto mehr wird der Token seinen primären Wert aus dem Nutzen und nicht aus der Spekulation ziehen. Branchenanalysten zufolge könnte dies einer der größten Meme-Coin-Bull-Runs des Jahres 2023 sein.

Doge Rush scheint eines der wenigen Meme-Coin-Projekte, das in diesem Jahr in die Top-50-Charts einsteigen und seinen Wert im Laufe des Jahres nachhaltig steigern könnte. Und genau darin liegt der Reiz.

Doge Rush Vorverkauf besuchen