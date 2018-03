Tim Draper: In fünf Jahren werden wir nur noch mit Kryptowährungen zahlen

Tim Draper hat inzwischen alle Höhen und Tiefen des Bitcoin miterlebt. Er legte sich für 250.000 US-Dollar die Cyberdevise zu, als der Kurs bei nur 6 US-Dollar stand. Doch mit dem Crash der Krypto-Börse Mt. Gox verlor er alles. Er ließ sich davon jedoch nicht entmutigen und glaubt auch heute noch an den Siegeszug von Digitalgeld.

"Der Barista wird dich auslachen"

"In fünf Jahren wirst du rein gehen und versuchen einen Starbucks-Kaffee mit Fiat-Geld zu bezahlen, und der Barista wird dich auslachen und dich fragen ‘Was ist das? Zählst du deine Pennies ab? Willst du mir Muscheln geben?’", so Draper im Gespräch mit "CNBC" am Dienstag.

Der Tech-Investor geht also davon aus, dass schon in fünf Jahren Cyberwährungen wie Bitcoin, Ethereum und Co. das bevorzugte Zahlungsmittel sein werden. Bereits im Februar nannte Draper den Bitcoin "die Währung der Zukunft". Mit dieser Einstellung ist der 59-Jährige nicht allein. Auch Fondsmanager Bill Miller unterstützt den Kryptomarkt. Er verglich erst kürzlich die Technologie mit der des Internets oder einer Druckerpresse.

Technische Leistung im Vordergrund

Für Draper rücken die technologischen Rahmenbedingungen für die Herstellung, das Mining, und die Nutzung von Cybergeld in den Fokus. "Wegen der ganzen technischen Leistung, der ganzen Aufregung, ist der echte Fokus auf Bitcoin und die Kryptowährungen um ihn herum gelegt. Und ich glaube, genau deswegen werden wir alle das nutzen und damit bezahlen", so der Investor im "CNBC"-Gespräch.

Draper erkannte schon früh Potenzial im Bitcoin und in der Blockchain-Technologie. Von dem Mt. Gox-Crash ließ er sich nicht von seiner Auffassung abbringen und investierte erneut in die digitalen Token. Auf einer Auktion erstand er vor vier Jahren erneut rund 30.000 Bitcoins. "CNBC" verriet Draper bereits im Dezember, dass er weiterhin im Besitz der Coins sei. Damit steht ihm mit dem aktuellen Bitcoin-Kurs ein Vermögen von rund 317 Millionen US-Dollar zur Verfügung. Das hat Draper sogar einen Platz in Forbes neuer Liste der reichsten Kryptowährungsbesitzer eingebracht.

