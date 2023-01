Ethereum in allen 4 Wochen in diesem Jahr im Plus. Gelingt auch die fünfte Woche?

Durch den ungewöhnlichen Anstieg am Sonntag, bei dem der gesamte Kryptomarkt nochmal um 3 % zugelegt hat, hat Ethereum die vierte Wochenkerze in diesem Jahr auch wieder im Plus geschlossen. Damit ist Ethereum auch keine Ausnahme. Die meisten Coins haben im Jänner einen Bullrun hingelegt. Fraglich ist allerdings, ob das auch in dieser Woche so bleiben wird. In erster Linie hängt die Entwicklung von Ethereum und den meisten anderen Kryptowährungen in dieser Woche von den Zinsentscheiden der Fed und der EZB ab.

Natürlich gibt es wie immer auch diesmal schon vor dem Entscheid Erwartungen vom Markt, wie sich die Zinsen entwickeln werden. Bei der EZB gilt eine Erhöhung um 0,5 % für den Euroraum als sicher, während man bei der Fed auf 0,25 % spekuliert. Werden die Erwartungen getroffen, wird der Markt auch nicht übermäßig reagieren, da diese Zahlen bereits eingepreist sind. Sollte die Fed allerdings doch noch einen Rückzieher machen und die Zinsen erneut um 0,5 % anheben, ist hier mit einem starken Abverkauf vor allem am Kryptomarkt zu rechnen, wodurch der Ethereum Kurs schnell wieder unter die wichtige 1.500 Dollar Marke fallen könnte.

Derzeit notiert Ethereum bei 1.572 Dollar. Sollte die 1.500 Dollar Marke nach dem Zinsentscheid nicht halten, wäre damit nicht nur eine psychologisch wertvolle Grenze unterschritten, sondern auch der EMA der letzten 200 Tage. Damit wäre das Chartbild wieder stark bärisch und die Gewinne von diesem Jahr könnten schnell wieder in Gefahr sein. Bestätigt sich dagegen die 0,25 % Erhöhung seitens der Fed, können Kapitalzuflüsse die Folge sein, da viele Investoren ihre Positionen vor dem Zinsentscheid geschlossen haben und diese im Anschluss wieder eröffnen könnten. In diesem Fall wäre es möglich, dass Ethereum das Hoch vom November letzten Jahres durchbricht und 1.700 Dollar hinter sich lässt. Im Anschluss wäre bei 1.800 Dollar erneut mit starkem Widerstand zu rechnen.

Mit verschiedenen Coins Schwankungen entgegenwirken

Diversifizierung ist auch hier das Mittel der Wahl, um den Schwankungen in der Woche des Zinsentscheids nicht hilflos ausgeliefert zu sein. Während viele Investoren einen Teil ihres Kapitals weg von Kryptowährungen und Tech-Aktien verschieben und erst nach dem Entscheid wieder in diese Assets vermehrt investieren, kann auch innerhalb der einzelnen Anlageklassen diversifiziert werden. Im Kryptobereich kanns zum Beispiel von Vorteil sein, in dieser Woche in spannende ICOs zu investieren, da diese Coins noch nicht gelistet sind und von den Schwankungen in dieser Woche unberührt bleiben.

Zwei Coins, die man derzeit im Presale erhält und die vielversprechend sein könnten, sind der CCHG (C+Charge) und der FGHT (Fight Out). Beide Coins werden erst in 2 – 3 Monaten an den ersten Kryptobörsen gelistet und sind bis dahin zu einem günstigen Fixpreis erhältlich, sodass der Kurs nicht im Anschluss an die Bekanntgabe der Zinserhöhungen fällt oder steigt. Allerdings haben beide das Potenzial, im März/April nach ihrem Listing an den Exchanges massiv anzusteigen.

Bei C+Charge handelt es sich um ein Unternehmen, das den Ausbau der Ladesäulen-Infrastruktur für Elektrofahrzeuge vorantreiben will und auch die Zahlung an den bestehenden Säulen vereinheitlichen will. Zudem sollen mittels Blockchain-Technologie die Emissionsgutschriften für das Laden eines solchen Fahrzeuges direkt bei den Verbrauchern landen. Bisher erhalten die Fahrzeughersteller diese und verdienen damit gutes Geld. Landen die Emissionsgutschriften in Zukunft bei den Fahrzeugbesitzern, können sie selbst bares Geld daraus machen und so einen Teil der Ladekosten zurückerstattet bekommen.

Mit diesem Konzept dürfte sich C+Charge und der CCHG-Token schon bald großer Beliebtheit erfreuen. Derzeit erhält man den Coin im Presale und hier wurde bereits knapp eine halbe Million Dollar umgesetzt. Das deutet darauf hin, dass der CCHG schon bald nach dem Launch des Projekts durch die Decke gehen könnte und sich für Investoren als äußerst lukrativ herausstellen könnte.

Alle Infos zu C+Charge gibt es hier. Hier hat man auch die Möglichkeit, den CCHG noch im Vorverkauf zu sichern.

Fight Out zielt auf die Fitnessbranche ab. Der FGHT ist ein Move 2 Earn Coin, der schon bald eine Kursexplosion hinlegen könnte. Hier mintet man zu Beginn einen NFT, der den eigenen Avatar im Metaverse darstellt. Der Avatar kann entwickelt werden, indem er von den Erfolgen der realen Person im Reallife-Training profitiert. So werden Fight Out Nutzer dazu motiviert, sich mehr zu bewegen und ihre Gesundheit zu fördern.

Die App liefert auch individuelle Trainingspläne und die Möglichkeit, gegen andere Nutzer in kleinen Challenges anzutreten und dafür mit REPS belohnt zu werden. Durch das innovative Konzept könnte Fight Out schon bald einen Hype auslösen und der FGHT-Token um ein Vielfaches des aktuellen Vorverkaufspreises ansteigen. Mehr als 3,6 Millionen Dollar wurden im Presale bereits umgesetzt, um das Projekt zu finanzieren und die ersten Listings an den Kryptobörsen sind bereits bestätigt.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

