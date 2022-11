Ethereum Prognose: ETH rutscht unter 1.600 USD - warum dieser ERC-20-Token nun besser sein könnte!

Ethereum ist in den letzten 24 Stunden um 3,52 % gefallen und wurde zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels bei 1,574 US-Dollar gehandelt. Ethereum befindet sich nach wie vor an 2. Stelle aller Kryptowährung mit einer Live-Marktkapitalisierung von 192 Milliarden US-Dollar gegenüber den gestrigen 197 Milliarden US-Dollar. Indes verlor der gesamte Kryptomarkt um 2,33 %. Aber wie sieht die kurzfristige und langfristige Ethereum Prognose nun aus? Welche Alternativen gibt es?

Ethereum Preis aktuell

Ethereum Preis aktuell. Quelle: Business2Community

Auf dem 4-Stunden-Chart ist Ethereum unter den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt gefallen, der die Unterstützung bei 1,590 USD verlängert hatte. Das gleiche Niveau wirkt nun als Barriere.

Auf der anderen Seite findet Ethereum unmittelbare Unterstützung nahe dem Niveau von 1,566 USD, was einem Fibonacci-Retracement-Niveau von 61,8 % entspricht. Ein Bruch dieses Niveaus könnte die ETH auf das 78,6 % Fibo-Niveau bei 1,540 USD schicken.

Betrachtet man die Preisbewegung von Ethereum, ist klar, dass der Token volatile Preisbewegungen durchläuft. Ein Anstieg der ETH-Nachfrage kann einen 50-Tages-SMA bei 1,590 USD durchbrechen, um einen Widerstandsbereich von 1,620 USD erneut zu testen. Ein Kreuz über diesem Niveau hat das Potenzial, ETH in Richtung des Niveaus von 1,660 USD zu schicken.

Ethereum Prognose – wird ETH fallen?

Nach starken Kursgewinnen im Oktober begann der November mit einem Ausverkauf, der sich fortsetzen könnte, da die Erwartungen einer weltweiten Rezession steigen. Ethereum (ETH) sieht sich auch mit Gegenwind durch die sich verschlechternde Stimmung am Kryptomarkt konfrontiert, da die Bullen eine Verschnaufpause unter 1,700 USD einlegen. ETH könnte versuchen, auf die Tiefststände vom Oktober nahe 1,274 USD zurückzufallen.

Aus mittel- bis langfristiger Sicht gibt es hier nichts für die Bären, und die Bullen könnten weiterhin die Kontrolle behalten, da die Kurse seit Juni über dem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt (MA) und der aufsteigenden Trendlinienunterstützung liegen. Sein Hauptwiderstand liegt bei den Niveaus von 1,700 USD und 2,000 USD, und ETH/USD ist bullisch, wenn es über dem Niveau von 1,500 USD gehandelt wird.

Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die ETH wieder steigen wird, da die Finanzmärkte aufgrund der starken Jobdaten aus den USA heute grün sind. Die Daten führten zu Spekulationen, dass die Federal Reserve Zinserhöhungen lockern würde, was zu einem rückläufigen Ergebnis auf allen Märkten führte.

Die Akzeptanz von Polygonen ist für Ethereum optimistisch

Polygon, ein Layer-2-Netzwerk auf der Ethereum-Blockchain, erlebt einen bemerkenswerten Anstieg der Akzeptanz, der zu erheblichen Gewinnen für die ETH führen könnte. Polygon Non-Fungible Tokens (NFTs) wurden kürzlich von Meta integriert, das damit begonnen hat, einen Marktplatz für digitale Sammlerstücke auf Instagram zu betreiben.

Polygon führt auch die Bemühungen an, traditionelle und Blockchain-Finanzsysteme zu überbrücken. JPMorgan, eine der größten Institutionen an der Wall Street, führte seinen ersten Live-Handel auf einer öffentlichen Blockchain durch. JPMorgan nutzte Polygon, um diesen Handel im Wert von rund 71,000 $ durchzuführen. Als Technologie, die darauf abzielt, Ethereum Skalierbarkeit zu verleihen, ist die Einführung von Polygon auch für ETH optimistisch, und es könnte zu einer Aufwärtsbewegung des Tokens kommen.

Diese ERC-20-Token könnten erhebliche Gewinne erzielen

Da die ETH bullisch wird, könnten diese drei ERC-20-Token, Dash 2 Trade, IMPT und Calvaria, erhebliche Gewinne erzielen. Die drei Token befinden sich derzeit in der Vorverkaufsphase.

Dash 2 Trade könnte der nächste Token sein, der explodiert, da sich der Vorverkauf dem Ende der zweiten Phase nähert, etwas mehr als zwei Wochen seit Beginn des Vorverkaufs. Der Vorverkauf wird in Phase 2 eintreten, nachdem 5.166.000 USD gesammelt wurden, danach wird der Preis steigen. Dash 2 Trade ist eine Plattform, die Krypto-Händlern Handelssignale, soziale Stimmungsdaten und andere Tools bietet, um fundierte Entscheidungen zu treffen.

Der andere Vorverkauf, in den Sie ebenfalls investieren sollten, ist IMPT. IMPT.io ist eine Plattform, die darauf abzielt, die CO₂-Emissionen zu senken, was sie zu einer guten Investition für ESG-Investoren macht. Der IMPT-Vorverkauf begann am 3. Oktober und brachte über 12,2 Millionen US-Dollar ein.

Der dritte Vorverkauf gebührt Calvaria. Calvaria ist ein Blockchain-Gaming-Projekt, das versucht, traditionelles und Blockchain-Gaming zu überbrücken. Der RIA-Vorverkauf hat stark zugenommen, da er sich derzeit in der vierten Phase befindet. Der Vorverkauf hat mehr als 1,4 Millionen USDT eingebracht.