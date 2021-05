Darum kann der Euro hinzugewinnen

Werbung Jetzt Devisen mit bis zu Hebel 30 handeln Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Jetzt informieren 72% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,2165 US-Dollar und damit etwas mehr als in der Nacht zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,2143 Dollar festgesetzt.

Auftrieb erhielt der Euro durch die gute Aktienmarktstimmung in Asien. Der australische und der neuseeländische Dollar legten am Morgen ebenfalls zu. Diese beiden Währungen reagieren meist besonders positiv auf steigende Aktienkurse. Der Dollar gab hingegen nach.

Am Dienstag stehen unter anderem Wachstumszahlen aus der Eurozone auf dem Programm. Es handelt sich um eine zweite Schätzung. Eine erste Erhebung hatte gezeigt, dass der Währungsraum im Herbst und Winter coronabedingt in die Rezession gerutscht ist. Mit fortschreitenden Impfungen erwarten Analysten jedoch konjunkturelle Besserung.

/bgf/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Denis Vrublevski / Shutterstock.com