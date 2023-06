Hier ist der Grund, weshalb XRP 1 Dollar 🪙 erreichen könnte, während der Wall Street Memes Presale die 5 Millionen US-Dollar Marke 💵 knackt.

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verf├╝gung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erh├Ąlt CryptoPR unter Umst├Ąnden eine Provision ÔÇô ohne dass f├╝r Sie Kosten entstehen. F├╝r Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Fast 3 Jahre zieht sich nun schon der Rechtsstreit von Ripple gegen die US-B├Ârsenaufsicht SEC hin. Immer wieder hei├čt es in den Krypto News, dass das Urteil kurz bevor steht. Doch offenbar ist das Rechtssystem in den USA ineffizienter als gedacht. Vielleicht wollen die Verantwortlichen nach dem FTX-Crash auch einfach nur gr├╝ndlich sein, schlie├člich sind die Forderungen nach mehr Krypto-Regulierung besonders in den USA vertreten.

W├Ąhrend wir noch auf die Antwort der zentralen Frage warten, ob XRP als Wertpapier einzustufen ist oder nicht, werfen wir einen Blick auf den Ripple-Kurs und die aktuelle Prognose. Au├čerdem stellen wir ein Krypto Projekt vor, dass gerade kurz vor dem 5 Millionen US-Dollar Meilenstein steht.

3.093 $ war das Ripple ATH aus dem Jahr 2018

Marktkapitalisierung von XRP geht seit 1 Jahr deutlich rauf

In den letzten 7 Tagen legte der Ripple-Kurs ordentlich zu

SEC-Urteil k├Ânnte richtungsweisend f├╝r Kryptobranche sein

Hinman-Dokumente werden am 13. Juni ver├Âffentlicht

Wall Street Memes steht kurz vor 5 Millionen US-Dollar

Kann Ripple 1 Dollar erreichen?

Es ist nat├╝rlich schwierig, eine XRP Prognose nach Klage zu erstellen. Doch der Gesamttrend ist weiterhin bullisch. Schlie├člich konnte der Coin in den letzten 7 Tagen auf jetzt 0,54 $ zulegen. Die beachtliche Aufholjagd ist seit Anfang November letzten Jahres auf dem Chart erkennbar und wird nur von wenigen roten Phasen unterbrochen. Seit Mitte M├Ąrz dieses Jahres gibt es positive Trends f├╝r Anleger.

Bei der Analyse bestehender Ripple Prognosen sind wir ├╝ber Werte von 1.000 $ oder sogar 10.000 $ gesto├čen, die XRP nach der Einigung mit der SEC kosten k├Ânnte. Das halten wir nach unseren Ergebnissen f├╝r unrealistisch. Es ist nicht davon auszugehen, dass die SEC einen Freifahrtschein f├╝r Ripple ausstellen wird. Wir, sowie zahlreiche Experten des Marktes, rechnen mit einer Einigung in Form einer hohen Strafzahlung von Ripple an die SEC.

Unklar bleibt aus unserer Sicht die Einstufung des XRP-Coins. M├Âglicherweise wird r├╝ckwirkend der Token als Wertpapier eingestuft und kann mit Modifikationen zuk├╝nftig weiterhin als Coin gehandelt werden. Doch Details dazu sind derzeit nur Spekulation. Mit einer Einigung, unabh├Ąngig davon, wie diese aussehen k├Ânnte, hat XRP das Potenzial auf ├╝ber 1 US-Dollar zu steigen.

XRP Prognose mit yPredict erstellt

Wo steht XRP 2023? Das fragen sich viele Anleger, schlie├člich geht es in die finale Runde gegen die SEC. Um nicht nur Spekulationen zu nutzen, sondern auf Fakten zugreifen zu k├Ânnen, haben wir yPredict verwendet. Die intelligente Analyse Plattform yPredict nutzt K├╝nstliche Intelligenz und Algorithmen, um historische Daten auszuwerten und basierend auf den Ergebnissen Vorhersagen zu erstellen.

Auch f├╝r die XRP Prognose und die Frage, ob Ripple explodieren wird, haben wir uns dieser innovativen Technologie von yPredict bedient. Benutzer k├Ânnen den Token im Vorverkauf erhalten und zuk├╝nftig auf der Plattform intelligente Krypto Tradingsignale erstellen, handeln und nutzen.

Wall Street Memes erreicht 5 Millionen US-Dollar

Aber nicht nur das! Denn auch Elon Musk ist auf den neuen Meme Star aufmerksam geworden und pusht ihn damit auf dem Weg zu den 5 Millionen US-Dollar.

Aber auch ohne seine gelegentliche Unterst├╝tzung macht sich dieser Meme Token hervorragend. Stufe 10 ist live und der Token kostet jetzt etwas mehr als zu Beginn des Pre-Sales. Diese automatische Wertsteigerung setzt sich ├╝ber alle 30 Phasen des Vorverkaufs hindurch fort. Das bedeutet f├╝r Anleger eine gewisse Sicherheit beim Kauf des Utility-Tokens, der Zugang zum Wall Street Memes ├ľkosystem gibt.

Dar├╝ber hinaus hat Wall Street Memes keinen weiteren Nutzen. Es geht im Projekt ausschlie├člich um die Unterhaltung und den Spott auf die Reichen und Reichsten der Welt. Nat├╝rlich kommt auch Elon Musk nicht unbeschadet aus dieser Situation raus. Aber es geht im Grunde mehr um den Kapitalismus an sich und einem System, in dem die Reichen immer reicher werden und die Banken mit dem Geld ihrer Kunden spekulieren.

Das Wichtigste zu Wall Street Memes im ├ťberblick

├ťber 1 Million Follower in der Community

Von Elon Musk auf Twitter gepusht

Hohe virale Reichweite

Enormes Wachstumspotenzial

Automatische Wertsteigerung schon im Pre-Sales

Fr├╝hinvestoren stammen alle aus Privatsektor

Ideal f├╝r Anf├Ąnger und Kleinanleger

Hoher Unterhaltungsfaktor

Jetzt im Vorverkauf g├╝nstig einkaufen

Fazit: Wall Street Memes ist mehr als nur ein neuer Meme Coin. Diese Kryptow├Ąhrung steht f├╝r Memes in erstklassiger Qualit├Ąt, aber vor allem f├╝r eine gro├če Gemeinschaft. Auf allen sozialen Kan├Ąlen folgen bereits mehr als 1 Million Menschen der $WSM-Bewegung. Schon 1/3 der Token im Vorverkauf sind ausverkauft und rund 5 Millionen USD von Investoren aus dem Privatsektor in das Projekt geflossen.

Auch Elon Musk ist auf Wall Street Memes aufmerksam geworden, was seinen Sinn f├╝r Humor zeigt, aber auch sein Gesp├╝r f├╝r gesch├Ąftliche Angelegenheiten. Schlie├člich wei├č Musk wie fast kein anderer auf diesem Planeten, welche Investments sich wirklich lohnen k├Ânnten. Andernfalls w├╝rde er keinen Tweet von Wall Street Memes kommentieren.

