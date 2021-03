Warum der Eurokurs etwas nachgibt

Werbung Jetzt Devisen mit bis zu Hebel 30 handeln Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1929 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1933 Dollar festgesetzt.

Am Morgen konnte der Dollar im Handel mit den meisten anderen wichtigen Währungen zulegen, während der Euro im Gegenzug etwas unter Druck geriet. An den Finanzmärkten herrschte zum Wochenauftakt eine etwas gedämpfte Risikofreude, was den Dollar als Weltreservewährung im frühen Handel stützte.

Marktbeobachter sprachen von einem insgesamt impulsarmen Wochenauftakt am Devisenmarkt. Im Tagesverlauf werden nur wenige Konjunkturdaten veröffentlicht, an denen sich die Anleger orientieren könnten.



FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Ewais / Shutterstock.com