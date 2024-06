Konjunkturzahlen

Der Euro hat am Dienstagmorgen weiter über der Marke von 1,07 US-Dollar notiert.

Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0740 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0730 Dollar festgesetzt. Im Tagesverlauf dürften Marktteilnehmer vor allem US-amerikanische Konjunkturzahlen in den Blick nehmen. Erwartet werden Daten vom Immobilienmarkt und zum Verbrauchervertrauen. Ansonsten bleibt der Datenkalender weitgehend leer.

FRANKFURT (dpa-AFX)