Krypto Bull-Run dank Asien: Diese vier Coins könnten bald explodieren

Ob wir uns schon im nächsten Bullenmarkt befinden oder der Bärenmarkt aktuell noch intakt ist, darüber streiten sich viele Krypto-Experten. Abschließend wird sich dies erst in der Retroperspektive beantworten lassen. Dennoch gibt es natürlich schon jetzt Diskussionen, woraus sich der nächste Bull-Run speisen könnte. Während für eine nachhaltige Hausse wohl das entsprechende makroökonomische Umfeld erforderlich ist, stellt sich auch die Frage nach geografischen Schwerpunkten. Immer mehr Marktteilnehmer halten es nun für möglich, dass der nächste Krypto Bull-Run von den asiatischen Märkten vorangetrieben wird.

Eine fortschreitende Krypto-Adoption in diesen Märkten könnte auch ein anderes Trendthema am Markt bedienen. Nämlich Kryptos, die von asiatischen Anlegern besonders gerne gekauft werden. Während es in der Vergangenheit mal Meme-Coins, dann Gaming-Kryptos oder auch Metaverse-Token waren, die vom Markt besonders gespielt wurden, könnten es bald „asiatische“ Kryptowährungen sein. Doch wo könnte sich ein Einstieg lohnen und ist ein Bull-Run „made in asia“ wirklich realistisch?

Krypto-Adoption schreitet in Asien voran

Der Krypto-Adoption-Index von Chainalysis zeigt uns ein deutliches Ergebnis – denn asiatische Länder gelten als besonders Krypto-affin. Trotz Verbote kehrte auch China in 2022 in die Top 10 zurück. China ist besonders bei der Nutzung zentralisierter Krypto-Dienstleistungen und beim Transaktionsvolumen an vorderster Front vertreten. Trotz des Krypto-Verbotes hat sich der Handel 2022 wieder erholt – eine Entwicklung, die sich jetzt fortsetzen könnte. In Asien stammt der größte Anteil des empfangenen Krypto-Volumens aus China, aber auch Länder wie Südkorea, Japan und Hongkong haben maßgebliche Relevanz für den nächsten Bull-Run. Fünf der ersten zehn Plätze werden im Adoptions-Index von asiatischen Ländern belegt – Vietnam, Philippinen, Indien, Thailand und China belegt sind.

Wird Hongkong der neue Krypto-Hub? Regulierung in USA, Lockerung in Hongkong

Ab dem 1. Juni 2023 soll der Krypto-Handel in Hongkong legal sein, wohl mit Zustimmung der obersten chinesischen Partei. Als viertgrößtes Finanzzentrum der Welt und wichtiger Handelsplatz für Kapital aus dem Reich der Mitte könnte Hongkong einen neuen Bull-Run unterstützen. Hier handeln viele reiche Chinesen, die über die ehemalige britische Kolonie Zugang zum globalen Finanzsystem suchen. Obwohl Hoffnung auf wirklich dezentrale Krypto-Anwendungen in China wohl eher unrealistisch ist, könnten Chinesen zukünftig über staatlich-kontrollierte Infrastrukturen Zugang erhalten. Für die Kurse der Kryptowährungen wäre dies eine bullische Nachricht.

Just as the US is cracking down on crypto, Asia is starting to open up.



Möglicherweise könnte auch die strenge Krypto-Regulierung in den USA Vorteile für Asien bedingen. Während in den USA bestimmte Krypto-Services verboten werden und die SEC doch eine eher willkürlich anmutende Einstufung von Coins als Securites vornimmt, öffnet sich Asien zunehmend. Der bekannte Krypto-Experte Cameron Winklevoss äußerte sich kritisch gegenüber den US-Behörden – „the next bull run is going to start in the East“.

Gemini-Mitbegründer Cameron Winklevoss warnte eindring davor, dass die USA im Wettbewerb um die digitale Vermögensindustrie das Rennen verlieren könne, wenn die Börsenaufsicht keine klaren Regeln aufstellt, sondern willkürlich reguliert. Dann könnten Länder in Asien einen Vorsprung entwickeln.

Wachstumsmarkt Asien: Sind Kryptos & Blockchain der nächste Katalysator?

In den letzten Jahren haben asiatische Volkswirtschaften starkes Wachstum generiert und sind zu einem wichtigen Innovationszentrum geworden. Die asiatische Region ist bekannt für die rasante Adaption neuer Technologien. Ein großer Teil des zukünftigen Wachstums könnte auch aus der zunehmenden Nutzung von Kryptowährungen und Blockchain-Technologie resultieren. Durch die Verwendung von Kryptowährungen und Blockchain-Plattformen können Länder in Asien den grenzüberschreitenden Handel erleichtern, Transparenz und Effizienz in der Lieferkette verbessern und eine sichere Infrastruktur schaffen. Der Einsatz von Kryptowährungen und Blockchain-Technologie könnte in Asien Katalysator für weiteres Wachstum werden.

4 Kryptowährungen, die von dieser Entwicklung besonders stark profitieren könnten.

Bitcoin

An vorderster Front dürfte der Bitcoin vom nächsten Bull-Run profitieren. Wenn asiatische Anleger auf der Suche nach einer dezentralen Alternative im digitalen Währungsmarkt sind, wird auch hier der Blick zunächst auf den Bitcoin mit einer Marktdominanz von rund 42 % fallen.

VeChain

Bei VeChain handelt es sich um eine mittlerweile etablierte Blockchain-Plattform, die insbesondere Lieferketten optimieren soll. Damit zielt man leicht verständliche Real-Economy-Problems an. Das Tochterunternehmen „Bitse“ gehört zu den bekanntesten Blockchain-Unternehmen im Reich der Mitte. Dies könnte ein steigendes Interesse kreieren. In der Vergangenheit arbeitete VeChain in Pilotprojekten bereits mit namhaften Unternehmen wie LVMH, Amazon oder BMW zusammen.

Filecoin

Das dezentrale Speichersystem von Filecoin würde am liebsten das zentralisierte Cloud Computing vollkommen disruptieren. Die wichtigsten Informationen der Menschen sollen hier transparent und zugänglich gespeichert werden, um im Big-Data-Zeitalter endlich wieder die Datenhoheit an die Besitzer der relevanten Informationen zurückzugeben. Aktuell halten insbesondere Chinesen FIL Token.

Conflux

Natürlich darf der Hype-Token der letzten Wochen nicht fehlen. Denn der Kurs von Conflux (CFX) explodierte in den vergangenen 30 Tagen um über 400 %. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 500 Millionen $ könnte jedoch noch einiges gehen, wenn man sich das mittelfristige Zukunftspotenzial anschaut. Als Layer-1-Blockchain möchte man mit einem der führenden Telekommunikationsanbieter Chinas – China Telecom – eine Blockchain-Sim-Karte entwickeln.

