Bitcoin steigt auf Rekordhoch - Tesla investiert mehr als eine Milliarde US-Dollar in BTC

Heute kletterte der Bitcoin-Kurs um mehrere Tausend US-Dollar nach oben. Auf der Handelsplattform Bitstamp stieg der Kurs um mehr als 15 Prozent auf bis zu 44.899 Dollar. Der bisherige Rekord von 42.000 Dollar wurde damit klar übertroffen.

Schon seit Jahresbeginn hat die größte Kryptowährung immer wieder bemerkenswerte Ausschläge nach oben gezeigt. Der aktuelle Aufwärtstrend geht auf eine Nachricht von Tesla zurück. Der US-Elektroautobauer öffnet sich für digitale Währungen. Der Konzern von Starunternehmer Elon Musk will schon in naher Zukunft Zahlungen in Bitcoin bei Käufen von Autos und anderen Produkten akzeptieren, wie am Montag aus einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hervorging. "Wir gehen davon aus, dass wir in naher Zukunft Bitcoin als Zahlungsmittel für unsere Produkte akzeptieren werden, vorbehaltlich geltender Gesetze und zunächst auf begrenzter Basis", heißt es in dem SEC-Dokument. Zudem hat Tesla selbst Bitcoins im Wert von insgesamt 1,5 Milliarden Dollar (1,25 Mrd Euro) gekauft. Im Rahmen einer neuen Unternehmensrichtlinie wurde beschlossen, dass Tesla künftig auch in digitale Vermögenswerte, aber auch in Gold und weitere noch nicht näher definierte Finanzanlagen investieren kann. Die Ankündigung Teslas kommt kurz nachdem der Autoproduzent Ende Januar angab, seine Investmentpolitik so abgeändert zu haben, dass künftig auch Cash-Investitionen in "alternative Reserve Assets" getätigt werden könnten.

Tesla-Chef Musk hatte die älteste und bekannteste Kryptowährung zuletzt bereits kräftig befeuert, indem er den Hashtag "#Bitcoin" auf seiner Twitter-Seite platzierte. Zudem wurde er zuletzt auch für einen Kurssprung beim ursprünglich als Witzwährung gestarteten Digitalgeld Dogecoin mitverantwortlich gemacht. Musk hatte wiederholt dazu getwittert und unter anderem ein Titelbild einer ähnlich klingenden Hundezeitschrift ("Douge") geteilt.

Auch andere Kryptowährungen konnten zulegen.

Der Bitcoin Cash-Kurs notiert bei 455,36 US-Dollar. Am Vortag stand der Bitcoin Cash noch bei 445,83 Dollar.

Der Ethereum-Kurs kletterte auf 1.658,67 US-Dollar. Damit übertraf der Ethereum den Stand vom Vortag von 1.617,37 US-Dollar.

Der Litecoin wird bei 153,16 Dollar gehandelt. Am Vortag wurde der Kurs auf 151,10 Dollar beziffert.

Der Ripple ist am Montag 0,4262 US-Dollar wert. So stieg der Ripple-Kurs gegenüber dem Vortag als er noch bei 0,4205 US-Dollar stand.

Der Cardano-Kurs erhöhte sich auf 0,6760 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 0,6585 US-Dollar notiert hatte.

Der Monero ist am Montag 152,49 US-Dollar wert. So stieg der Monero-Kurs gegenüber dem Vortag als er noch bei 151,03 US-Dollar gelegen hatte.

Der IOTA-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag stärker. Aktuell ist ein IOTA 0,5995 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs noch bei 0,5585 US-Dollar.

Der Verge-Kurs tritt wie am Vortag bei 0,0170 US-Dollar auf er Stelle.

Der Stellar-Kurs verteuert sich gegenüber dem Vortag auf 0,3859 US-Dollar. Hier standen noch 0,3838 Dollar an der Kurstafel.

Der NEM zeigt sich bei 0,3164 Dollar im Plus. Am Vorabend lag der Kurs der Digitalwährung noch bei 0,3063 Dollar.

Der Dash-Kurs hat gegenüber dem Vortag angezogen. Aktuell ist ein Dash 119,46 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs noch bei 117,99 US-Dollar.

Der NEO hat zog. Am Mittag zog der NEO-Kurs auf 25,76 US-Dollar an, nachdem er am Vortag noch bei 24,32 US-Dollar notiert hatte.

Bildquellen: Lightboxx / Shutterstock.com, Nadezda Murmakova / Shutterstock.com

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX