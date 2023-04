Krypto News: Aragon (ANT) Kursprognose 2023 - Lohnt sich ein Investment noch?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Aragon (ANT) konnte in der vergangenen Woche um 24,71 % steigen und auch am heutigen Tage um 7,36 % zulegen. Aus diesem Grunde stellen sich viele aktuell die Frage nach der Aragon Kursprognose. Dabei liegen Anfänge der Rallye schon etwas weiter zurück und könnten zusammen mit den weiteren News möglicherweise noch zu weiteren Anstiegen führen. Was Aragon genau ist, in letzter Zeit wichtiges passiert ist und wie die Aragon (ANT) Kursprognose aussieht, soll nun im folgenden Beitrag vorgestellt werden.

Was ist Aragon (ANT)?

Bei Aragon handelt es sich um ein Kryptoprojekt, welches für den Launch von DAOs (Dezentrale Autonome Organisationen) entwickelt wurde. Dabei wird das Projekt selbst von einer Community gesteuert, welche eine höhere Freiheit durch die Bereitstellung von Tools für dezentrale Regierungen sorgen will.

Mit diesen Hilfsmitteln können sich die Nutzer über Grenzen hinweg und ohne Intermediäre schnell und einfach organisieren. Anstelle von Bürokratie, Subjektivität und Vertrauen in Dritte kann das Ökosystem über Smart Contracts abgewickelt werden.

Die DAOs können dabei nicht von Regierungen unterbunden werden und sind auch resistent gegenüber Zensur. Durch diese Form der neuartigen Art von menschlichen Organisationen können kleine Gruppen von Leuten effektiv miteinander arbeiten.

Aragon wird von der Aragon Association in der Schweiz verwaltet, welche von den Tokeninhabern des Aragon Network Token (ANT) gemanagt wird. Die DAO unterteilt sich dabei in vier unterschiedliche Bereiche.

Die Main DAO ist die ausführende Einheit der Community-Stimmen über Aragon Voice, wobei den Tokeninhabern von ANT eine direkte und tokengewichtete Demokratie über das Netzwerk ermöglicht wird.

Bei der Executive Sub-DAO (ESD) handelt es sich um einen Strategievermittler und Finanzdirektor für die AN DAO. Die DAO ist dabei für die Planung von Zahlungen und Entscheidungen über die zu fördernden Initiativen zuständig.

Die Compliance Sub-DAO überprüft die Vorschläge der AN-DAO und aller Sub-DAOs auf Übereinstimmungen mit der Charta sowie allgemeiner Rechtskonformität. Unter Umständen geben sie dann den Antragstellern Feedback und entfernen alle Vorschläge, die unpassend sind. Zudem übernehmen sie auch die rechtliche Verantwortung für die Genehmigung illegaler, ungesetzlicher, krimineller und betrügerischer Vorschläge.

Hinzu kommt das Tech Committee, welches die Qualität des Codes des Aragon Netzwerks sicherstellt. Die Mitglieder müssen die technischen Anfragen von der Main DAO und den Sub-DAOs überprüfen sowie gegebenenfalls korrigieren. Dann entfernen sie anstößige Anfragen, unterbinden Anträge oder bestätigen vorteilhafte Anfragen, die keine Audits benötigen.

Was hat den Aragon (ANT) Kurs in letzter Zeit bewegt?

Im vergangenen Monat wurde von Aragon erst ein neues Toolkit für die Entwicklung von DAOs vorgestellt. Dazu gehört das modulare Aragon OSx-Protokoll, welches als Basisschicht des neuen Aragon Stacks zur Erstellung, Verwaltung und Anpassung von DAOs in einer schlanken, anpassungsfähigen und sicheren Weise verwendet wird. Hinzu kam auch die Aragon App, die für eine einfache Erstellung von DAOs ohne Code nutzbar ist.

Partnerschaft zwischen Aragon und Polygon Labs

The new Aragon App is now live #onPolygon !!



When you build your DAO on @0xPolygon you have:



Lower costs



Faster transactions



EVM compatibility pic.twitter.com/zzyfNSQCLs — Aragon (@AragonProject) March 30, 2023

Der wichtigste letzte Kurstreiber war die Partnerschaft zwischen Aragon und Polygon. Durch die neue Kooperation zwischen Aragon und Polygon Labs können die Nutzer auf dem Ökosystem DAOs für weniger als 50 Cent erstellen und das, ohne selbst programmieren zu müssen. Ebenso werden die technischen Barrieren minimiert.

Die neue Infrastruktur stellt somit allen Menschen auf der Welt eine preiswerte und leicht zugängliche Möglichkeit zur Erstellung und Verwaltung von DAOs zur Verfügung. Somit könnte dann auch die Massenakzeptanz der Blockchaintechnologie weiter zunehmen.

Bei der Partnerschaft zwischen Aragon und Polygon Labs wird die Lean Codebase von Aragon und die Layer-2 von Polygon genutzt. Aber auch schon im September 2021 wurden bereits die ersten Produkte von Aragon auf Polygon eingeführt. Daraufhin wurden schon zuvor mehr als 6.000 DAOs auf dieser gegründet.

Polygon beherbergt mit Abstand meisten DAOs wegen Aragon

Polygon Ecosystem is the absolute behemoth when it comes to DAOs deployed on it.



Only possible because of @AragonProject https://t.co/1O30Lglztr — Sandeep Nailwal | sandeep. polygon (@sandeepnailwal) April 6, 2023

In einer auf Aragon geteilten Twitter-Diskussion wurde zudem festgestellt, dass auf Polygon mit 17.363 mit Abstand die meisten DAOs eingerichtet wurden. Auf dem zweiten Platz kommt erst die Layer-1 Ethereum, welcher 7.015 DAOs erzielt. Laut Aussage von Sandeep Nailwal und der Ansicht des Aragon-Teams ist dies nur durch Aragon möglich. Diese Nachricht hat einmal mehr den Optimismus bei den Anlegern geweckt.

9 Projekte auf Polygon mit Aragon

What DAOs have been launched #onPolygon in the last week?



Let’s see who’s building their DAO on the new Aragon App pic.twitter.com/P4nBoUnbhB — Aragon (@AragonProject) April 5, 2023

Innerhalb der vergangenen Woche haben bereits 9 neue Projekte Aragon auf Polygon für ihre DAOs genutzt. Dies ist fast fünfmal so viel im Vergleich zur Vorwoche. Zu ihnen zählen Sons of Designanarchy, Open Futures Initiative, Means of Production, DAO Communidad Guacamoyaroja Genera, Altavo Network DAO, Proptech DAO und Chill Pill.

Aragon (ANT) Kursprognose 2023

Derzeit befindet sich Aragon auf Platz 192 der größten Kryptowährungen auf CoinMarketCap. Dabei kommt es auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 128,24 Mio. US-Dollar. Von den insgesamt 45.094.973 ANT-Token befindet sich mit 88,77 % bereits ein Großteil im Umlauf, sodass keine allzu hohe Inflation mehr befürchtet werden muss. Laut Umlaufversorgungs-Angaben von Messari.io betrug diese innerhalb der vergangenen 12 Monate teilweise 5,93 %. Dabei ist die Umlaufmenge von 39.609.522,81 ANT auf 41.958.140 erhöht und nun wiederum am 26. Januar auf 40.029.851,93 ANT gesenkt worden. Somit betrug die Inflation nur 1,06 % während der letzten 12 Monate.

Quelle: Messari.io

Aragon wurde bereits im Jahr 2017 mit einem Preis von 1,4716 US-Dollar gelauncht und konnte am 4. Januar 2022 bei 11,97 US-Dollar das Allzeithoch. Das Allzeittief vom 27. November 2018 liegt hingegen mit 0,297 US-Dollar etwas länger zurück. Der tiefste Stand innerhalb der letzten 12 Monate lag hingegen nur bei 1,2306 US-Dollar. Seitdem konnte der Kurs um 159,27 % bis auf 3,1906 US-Dollar ansteigen, wobei er bis ungefähr Mitte Januar zuvor in einem Seitwärtstrend gefangen war. Nach zeitweisen Korrekturen erlebt der Kurs jedoch seit Veröffentlichung der Partnerschaft mit Polygon Labs Ende März einen steilen Anstieg.

Auch das tägliche Handelsvolumen konnte bis zum 7. April auf bis zu 52,17 Mio. US-Dollar stärker zulegen. Jedoch hat es seitdem wieder rund die Hälfte an Wert verloren und notiert aktuell bei 26,09 Mio. US-Dollar. Zudem ist es noch weit entfernt von den 149,67 Mio. US-Dollar vom 4. Dezember 2022 sowie dem Allzeithoch vom 28. Dezember des Jahres 2021 bei 621,16 Mio. US-Dollar. Allerdings wurde das höchste Niveau in diesem Jahr am 7. April verzeichnet. Aktuell ist es aber immer noch 237,52 % über dem Handelsvolumen des Jahresanfangs. Zusammen mit dem steilen Anstieg deutet es auf ein gewisses Potenzial hin. Aufgrund der nachlassenden Dynamik sollte es jedoch mit Vorsicht genossen werden.

Noch befindet sich ANT in einem leicht bullishen Trendkanal, dessen Oberseite am 7. April getestet wurde. Überwunden werden konnte dieser noch nicht, allerdings hält sich der Kurs derzeit noch relativ gut. Dennoch befinden sich auf der Oberseite viele wichtige Widerstände bei 3,243, 3,663, 4,145 und 4,281 US-Dollar. Sollte hingegen noch einmal die Unterseite des Trendkanals getestet werden, so befinden sich wichtige Unterstützungen bei 2,875, 2,626, 2,218 und 2,021 US-Dollar.

Eine besondere Gelegenheit stellt aktuell der stark gefragte Presale von dem Memecoin Love Hate Inu dar, welcher in nur 3 Wochen die Herzen der Investoren und Fans erobern konnte. Nach so kurzer Zeit erzielte der Presale bereits 3 Mio. US-Dollar, da die Web3-Meinungsforschungsplattform mit ihrem innovativen Konzepten den Markt der Onlineumfragen mit den sichersten, transparentesten und verlässlichsten Lösungen revolutionieren will. In diesem Zusammenhang bietet es das Stake-to-Vote-Verfahren, welches das Ökosystem vor Spam, Betrug und Bots schützt, indem die Teilnehmer ihre Token als Sicherheit staken müssen. Mittels des Vote-to-Earn-Verfahren soll dabei über die Belohnungen eine hohe Partizipation für repräsentative Ergebnisse erzielt werden.

