Krypto News: Machen einen 1.000 € in Pepe zum Millionär nach BlackRock Bitcoin-ETF?

Ist es möglich, aus einer 1.000 € Investition in Pepe, dem kleinen, unscheinbaren Altcoin, einen Millionen-Gewinn zu schlagen? Dieser faszinierende Memecoin hat während des aktuellen Memecoin-Hypes einen bemerkenswerten Aufstieg erlebt. Begleiten Sie uns auf einer fesselnden Reise durch das bewegte Leben von Pepe, durch Marktkorrekturen, Binance und SEC-Maßnahmen, bis hin zum explosiven Potenzial des neuen BlackRock Bitcoin-ETFs. Werfen Sie einen Blick auf den Memecoin-Hype und finden Sie heraus, ob Pepe das Potenzial hat, ihnen lebensverändernde Renditen zu bescheren. Werden Sie jetzt Teil des Memecoin-Kults und entdecken Sie, welche Münze den Thron als König der Memecoins besteigen könnte.

Neue Black Rock Bitcoin ETF sorgt bei Kryptoinvestoren wieder für Optimismus

Der neu angekündigte Bitcoin-ETF von Blackrock, in Zusammenarbeit mit Coinbase, hat frischen Optimismus unter Kryptoinvestoren geweckt. Diese Ankündigung folgt auf eine Phase der Marktkorrektur, ausgelöst durch die SEC-Maßnahmen gegen Coinbase und Binance sowie viele bekannte Token. Investoren erhoffen sich eine Stabilisierung und Belebung des Marktes durch diese neue Anlageoption.

Im Zuge dieser positiven Stimmung verzeichneten die Kryptowährungen Ethereum (ETH) und Bitcoin (BTC) beachtliche Kursanstiege von 3,24 % beziehungsweise 2,99 %. Diese Entwicklung deutet auf eine leichte Rückkehr des Vertrauens in den Sektor und eine Erholung der Marktvolatilität hin.

Der wiedererwachte Optimismus am Kryptomarkt könnte auch Pepe, einem kleineren Altcoin, zu neuen Kursanstiegen verhelfen. Denn die Korrelation zwischen den großen Kryptowährungen und Altcoins lässt vermuten, dass auch Pepe von der aktuellen Aufwärtsbewegung profitieren könnte.

Deutet neues Pumpen bei Pepe auf mögliche Rallye hin?

Durch die SEC hat Pepe ebenfalls eine Korrektur erlebt, nachdem er das Allzeithoch am 5. Mai bei 0,000004213 $ ausgebildet hat. Vom aktuellen Niveau aus würde ein Rückeroberung der alten Höchststände eine Rendite von gerade einmal nur 331,93 % entsprechen.

Beeindruckend ist jedoch das hohe Handelsvolumen, welches Pepe in diesem Jahr erreichen konnte. So erzielte es ein 24-Stunden-Handelsvolumen von bis zu 3,03 Mrd. $. Aktuell liegt es mit 182 Mio. $ jedoch noch weit darunter.

Allerdings hat Pepe heute eine erneute Rallye mit einem Anstieg von 17,57 % verzeichnet. Somit fragen sich immer mehr Investoren, ob sie mit einem Investment in Pepe zum Millionär werden können.

Der außergewöhnliche Memecoin-Kult und seine Anhänger

Viele sind auf der Suche nach dem nächsten Shiba Inu oder Dogecoin, welcher ihnen astronomische und lebensverändernde Renditen beschert. Denn nicht selten kam es in der letzten Zeit des Memecoin-Hypes zu schwindelerregenden Kursanstiegen.

Mit einem Investment in Shiba Inu (SHIB) hätte man heute etwa eine Rendite von 509.974 % erzielt, wenn man direkt zu Beginn investiert hätte. Aber auch die Dogecoin-Anleger (DOGE) der ersten Stunde können sich heute noch immer über 11.060 % freuen.

Dies ist jedoch nur der aktuelle Kursstand, betrachtet man einmal die Allzeithochs der beliebtesten Memecoins, so ist die Rendite umso beeindruckender. Denn mit Shiba Inu hätte man bis zu 8.766.005 % und mit Dogecoin bis zu 246.342 % erzielen können.

Mit einem Investment von damals 1.000 € in Shiba Inu, hätte man daraus einen Gewinn von bis zu 87.661.050 € erwirtschaften können. Aber auch mit einer Anlage von 1.000 € in Dogecoin bestand die Chance, Millionär zu werden. Denn mit einem Verkauf am Hoch könnte man sich über 2.464.417 € freuen.

Kann man mit einem Investment von 1.000 € in Pepe Millionär werden?

Im Gegensatz zu den Top-Memecoins, welche auch zu den größten 100 Kryptowährungen gehören, handelt es sich bei Pepe noch um ein sehr junges Projekt. Somit haben seine Konkurrenten bereits eine lange Vorlaufzeit, wobei Dogecoin schon seit dem 21. Dezember 2013 handelbar ist und Shiba Inu immerhin seit dem 4. August 2020.

Bisher hätte man jedoch mit 1.000 € nur eine Rendite von 17.170,10 € erzielt und mit einem perfekten Timing und Verkauf am Allzeithoch nur 69.797,90 €. Würde Pepe die Marktkapitalisierung von Dogecoin mit 8,72 Mrd. $ erreichen, so würde der Tokenpreis auf 0,00002071 US-Dollar ansteigen. Dies entspricht einen Kursanstieg von 2.012,83 %, womit man mit einem Investment von 1.000 € eher nur 21.128,30 € erzielen würde.

Zwar könnte Pepe noch weiter steigen, wenn immer mehr Investoren durch einen möglichen Bounce am Kryptomarkt einsteigen. Jedoch bietet das Projekt bisher kaum Substanz und ist eher eine Art Spaßcoin, so wie es einst Dogecoin war.

Denn es handelt sich lediglich um einen Frosch-Meme, welcher etwas Kontrast in die Welt der Shiba-Inu-Hunde-Memes bringen will. Zu den weiteren Zielen der Roadmap gehören vor allem Community-Wachstum, Pepe Times Newsletter und Token-Gated-Communitys.

Hinzu kommen Pepe Merchandise, Akademie und schlussendlich Pepe Tools, wobei letztere vermutlich der vielversprechendste Aspekt ist, wie auch bei anderen Memecoins, welche später Utility-Anwendungsfälle entwickelt haben.

Allerdings konnte der Memecoin schon Listungen an einigen der führenden Kryptobörsen, wie Binance, KuCoin, Gemini, OKX, Crypto.com, Bybit und Uniswap erreichen.

Alles in allem ist der Memecoin Pepe dennoch recht substanzlos. Stattdessen nehmen Beobachter des Memecoin-Marktes vermehrt den heißesten Neueinsteiger ins Visier. Denn diese besticht durch ein außergewöhnliches Konzept und verkörpert gleichzeitig den revolutionären Memecoin-Geist am besten. Viele bezeichnen ihn deshalb schon als König der Memecoins. Zudem können Investoren noch vor der ersten Listung an einer Kryptobörse in das Projekt investieren.

König der Memecoins mit Robin-Hood-Ambitionen besteigt den Thron

Zur Coronazeit, im Jahr 2021, hat die aktivistische Kleinanleger-Community WallStreetBets von Reddit für großes Aufsehen gesorgt. Denn eine Gemeinschaft von privaten, aber auch institutionellen Investoren, hat damals die Wall Street herausgefordert sowie einige Leerverkäufer in die Insolvenz getrieben. Aus dieser Bewegung ist die berühmte NFT-Kollektion Wall Street Bulls entstanden, welche nach nur 32 Minuten ausverkauft wurde und 2,5 Mio. $ einbrachte.

Aufbauend auf diesem Erfolg wurden noch eine weitere NFT-Kollektion als Bitcoin Ordinals sowie der neue Memecoin für die 1 Mio. Personen große Community ins Leben gerufen. Der Coin bezieht dabei seinen Wert aus der Schwarmintelligenz und der Macht der Gemeinschaft. Sie soll sich für eine Aufklärung von korrupten Finanzsystemen sowie eine Reform dieser einsetzten. Denn viele sehen die inflationären Fiatwährungen der Zentralbanken als eine Art Betrugsschema an, welches die Superreichen begünstigt und die breite Allgemeinheit ausnutzt.

Deswegen wurde sich für die Parodie der Fiatwährungen und die gemeinschaftlich aktivistischen Token in Form der Memecoins entschieden. Angereichert mit dem revolutionären Geist von WallStreetBets soll sich das Projekt vor allem für gerechtere und fairere Finanzsysteme einsetzen. Diese sollen insbesondere die breite Allgemeinheit, welche von den Finanzeliten als „dumb money“ oder „dummes Geld“ verachtet wird, wieder in den Mittelpunkt stellen. Schließlich wird eine konsumfreudige Mittelschicht benötigt, um eine prosperierende Wirtschaft zu erhalten.

Ebenfalls betont werden häufig die Verbindungen zu berühmten, einflussreichen und mächtigen Persönlichkeiten. Zu diesen zählen unter anderem Elon Musk, welcher schon zweimal in Kontakt mit dem Projekt stand. Aber auch mit Gary Vee gab es schon erste Interaktionen. Mit solchen Influencern an der Seite, welche zu einigen der populärsten gehören, könnte der Memecoin möglicherweise massive Kursexplosionen erleben, so wie es auch bei Dogecoin durch Musk mehrfach der Fall war.

Beeindruckende Zahlen bereits während des Vorverkaufs

Obwohl der Vorverkauf von Wall Street Memes gerade erst vor 3 Wochen gestartet wurde, konnte der Presale aufgrund massiven FOMOs schon jetzt eine beeindruckende Finanzierungssumme in Höhe von annähernd 8 Mio. $ erzielen.

Dabei konnten täglich Token im Wert von 378.486 $ verkauft werden. Somit befindet sich das Projekt schon in Phase 15 von insgesamt 30 Vorverkaufsstufen. Aktuell können die stark gefragten Token noch für einen Preis von 0,0292 $ erworben werden.

Am ersten Listungstag wird $WSM dann mit einem Notierungspreis von 0,0337 $ eingeführt. Somit können sich schnelle Anleger noch immer bis zu 15,41 % sichern. Jedoch müssen sie sich beeilen, da der Vorverkauf aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage vorzeitig ausverkauft werden könnte.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 17 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 8 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de, Coincierge.de und P2E-News.com.