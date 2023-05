Krypto News: Web3-Krypto DeeLance erreicht Phase 4 - letzte Chance auf 50 % Buchgewinne

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die freiberufliche Web3-Metaverse-Plattform DeeLance, die als potenzieller Gamechanger für die Remote-Gig-Working-Branche beworben wird, hat einen großen Meilenstein im Vorverkauf erreicht. Denn mit dem Verkauf des DLANCE Token konnte das Projekt nun über 1,2 Millionen $ einsammeln, obgleich das Fundraising erst vor wenigen Wochen startete.

Dies bedeutet, dass der Vorverkauf nun in die vierte Phase eingetreten ist und der Preis von DLANCE auf 0,038 $ anstieg.

DeeLance baut ein innovatives, NFT- und Krypto-basiertes Metaverse an, das Freiberufler und Arbeitgeber zusammenbringt. Damit verspricht das Web3-Startup, dass sich das Arbeiten aus der Ferne sowie die 761 Milliarden $ schwere Personalvermittlung-Branche für immer verändern werden.

Mit der dezentralen, transparenten Blockchain-Technologie will DeeLance allzu mächtige Zwischenhändler wie Fiverr und Upwork ausschalten, die in den vergangenen zehn Jahren Freiberufler und Arbeitgeber gleichermaßen missbraucht haben.

Es gilt nun für Früh-Investoren, keine Zeit mehr zu verlieren. Krypto-Experten bezeichnen DeeLance als eines der vielversprechendsten Krypto-Startups des Jahres 2023.

Wenn der Vorverkauf 1,7 Millionen $ erreicht, steigt der Preis von DeeLance um 13 % auf 0,043 $. In der Zwischenzeit gibt es noch vier weitere Vorverkaufsstufen, wobei der Presale endet, wenn die Verkäufe von DLANCE die Hardcap von 6,8 Millionen $ erreichen.

Später in diesem Jahr wird DeeLance an den großen Krypto-Börsen für 0,057 $ notieren. Dies bedeutet, dass Anleger bei einem Einstieg in der aktuellen Phase noch Buchgewinne von 50 % erzielen können. Zugleich gibt es einen massiven 100.000 $ Giveaway-Wettbewerb, der die Bekanntheit von DeeLance ausbaut. Vier glückliche Investoren, die mindestens 100 $ DLANCE Token besitzen, können elf Aufgaben erfüllen und sich für das Giveaway qualifizieren.

DeeLance Presale gewinnt an Dynamik: Projekt sichert sich großen VC-Investor

Der DeeLance Vorverkauf nimmt kontinuierlich an Fahrt auf und konnte sich nun auch noch eine wichtige strategische Investition von einem Risikokapitalgeber sichern. Bitgert Ventures wird 1,12 Millionen $ in DeeLance investieren, um die Entwicklung eines Blockchain-gestützten Metaverse zu finanzieren.

Bitgert Ventures konzentriert sich dabei auf Investitionen in „dezentrale Infrastruktur, Ökosysteme und Anwendungen, die das Potenzial haben, die Welt neu zu gestalten“.

Die Investition in DeeLance gilt als starke Unterstützung für das Web3-Projekt, welche die Tür zu weiteren Finanzierungen öffnen dürfte.

Mit einem breiten Portfolio an Investitionen im Web3-Bereich kann Bitgert dem DeeLance-Projekt wertvolle Expertise, Verbindungen und Geschäftsmöglichkeiten bieten.

Dies sollte dem DeeLance-Team enormen Auftrieb verschaffen, während es hart daran arbeitet, die Versprechen der Roadmap zu finalisieren.

Bitgert Ventures hat in der Vergangenheit bereits in vielversprechende Projekte investiert, darunter JulSwap (Cross-Bridge-Börse), OKSE (Prepaid-Kryptokarte) und Carbon (Web3-Browser).

Passend zur großen VC-Investition, die sich das Projekt gerade gesichert hat, gab es auch ein Rebranding der Website, um einen noch professionelleren Eindruck zu vermitteln. Zugleich können die Investoren nun auch mit BNB und USDT (BEP-20) über die Binance-Smart-Chain die DLANCE Token kaufen – die neue Funktion dürfte die Zugänglichkeit zum Vorverkauf vergrößern.

DeeLance soll die Freiberuflichkeit revolutionieren

Das Metaverse von DeeLance lässt sich als Blockchain-basierter Raum verstehen, der Freiberufler und Arbeitgeber mit niedrigen Gebühren verbinden möchte. Ausdrücklich reduziert man die Kosten im Vergleich zur Web2-Konkurrenz.

Im Zentrum des DeeLance-Ansatzes steht die Tokenisierung von freiberuflichen Arbeitsprodukten in Non Fungible Token, um die sichere und zuverlässige Übertragung des Eigentums an Arbeit zu erleichtern.

Das Konzept gilt als unmittelbare Antwort auf die mannigfaltigen Herausforderungen im Bereich der digitalen Freiberuflichkeit, wie Urheberrechtsverletzungen und Zahlungsbetrug. Dank Blockchain-Technologie entstehen eine noch nie erlebte Sicherheit und Transparenz.

Im Gegensatz zu vielen bestehenden Freelance-Plattformen, bei denen die Anmeldung schwierig ist und ein Großteil des Verdienstes einbehalten wird, punktet DeeLance mit einer leichten Zugänglichkeit und niedrigen Gebühren. Um sich bei DeeLance anzumelden, sind keine Browser-Plugins, Apps von Drittanbietern oder sogar Kreditkartendaten erforderlich.

Alle Zahlungen erfolgen schnell und mit Kryptos. Dank der Blockchain ist alles transparent und sicher. Zahlungen werden mit Smart Contracts über ein Treuhandsystem abgewickelt.

Analysten sehen massives Potenzial bei DLANCE

Die Begeisterung für das innovative Web3-Projekt DeeLance in den sozialen Netzwerken wächst immer weiter. Zunehmend erhalten Menschen Kenntnis von den bahnbrechenden Plänen und der Vision hinter DeeLance, um das freiberufliche Arbeiten durch ein dezentrales Konzept für immer zu verändern. Kürzlich wurde im Reddit-Forum DeeLance von CryptoMoonShots vorgestellt – in nur 24 Stunden erhielt DeeLance 168 positive Bewertungen und über 200 Kommentare.

Zudem hat das Twitter-Konto des Projekts beeindruckende 28.000 Follower gewonnen, während Telegram- und Discord-Kanäle auf jeweils über 13.000 und 4.000 Mitglieder angewachsen sind.

Zugleich wird DeeLance von führenden Krypto-News-Websites wie Cryptonews.com, Business 2 Community, InsideBitcoins, Techopedia, Cryptopresales.com und Analytics Insight als einer der besten Krypto-Presales 2023 eingestuft.

Weitere Medienpartnerschaften bedeuten, dass das Web3-Startup auch auf anderen wichtigen Nachrichten-Websites wie Beincrypto und Cointelegraph oder Yahoo! Finance und Business Insider prominent vertreten ist. Das Team hat zugleich erhebliche Anstrengungen unternommen, um die Community zu vergrößern. Dafür gab es AMAs bei Hulks, Gem Calls, Coinsnipoer, ICO Speakers, BSC News, Binance Live oder Whale Coin Talk.

Da die Community schnell wächst und DeeLance zunehmend viral geht, sagen Krypto-Analysten bereits beträchtliche Gewinne für DLANCE im kommenden Jahr voraus. Beispielsweise glaubt der beliebte Krypto-Analyst Jacob Crypto Bury, dass DeeLance „massives Potenzial“ hat, während der Kollege Crypto Gains glaubt, dass DLANCE leicht um 20x pumpen könnte.

DeeLance wurde von SolidProof und Coinsuls geprüft und zertifiziert, wodurch sichergestellt wird, dass es SAFU ist. Zudem wurde das Team KYC-verifiziert.

Zugleich konnte sich DeeLance ein Pre-ICO-Listing auf CoinMarketCap sichern.

