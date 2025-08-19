Krypto-Studie: Bis Ende 2025 könnte der Bitcoin auf 200'000 US-Dollar klettern
20.08.25 03:56 Uhr
Werbung
Werte in diesem Artikel
Devisen
91.666,9095 CHF 538,4710 CHF 0,59%
97.473,5298 EUR 586,2374 EUR 0,61%
84.142,0546 GBP 498,9641 GBP 0,60%
16.715.875,2086 JPY 51.116,5300 JPY 0,31%
113.317,5961 USD 511,6996 USD 0,45%
0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,56%
0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,59%
0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,63%
0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,29%
0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,40%
Aktuelle Analysen deuten darauf hin, dass die Bitcoin-Rally weiter anhält. Prognosen sehen mögliche Kursziele von bis zu 200'000 US-Dollar im Jahr 2025 - und langfristig sogar deutlich höhere Werte.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch