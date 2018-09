An Wert eingebüßt: Krypto-Markt fällt unter die 200-Milliarden-Linie

Zum Wochenstart ging es mehrheitlich abwärts für Kryptowährungen. Die digitalen Münzen scheinen immer mehr Schwierigkeiten zu haben, ihre Stellung zu halten. Besonders für den Bitcoin scheint eine Rückkehr zu seinen einstigen Höchstständen derzeit unmöglich.

Bitcoin und Ethereum unter Druck

Der Bitcoin kann in der neuen Woche nicht nachhaltig steigen: Das Krypto-Gold fiel zu Wochenbeginn mit Verlusten von zeitweise 3,2 Prozent näher in Richtung 6.200 US-Dollar, wie den Daten von "CoinMarketCap" zu entnehmen ist. Inzwischen erholen sich die Coins etwas uns notieren über der 6.300-US-Dollar-Marke. Das Unterschreiten von 6.100 US-Dollar könnte die Kryptowährung erneut auf die Probe stellen, aber auch gleichzeitig einen deutlicheren Kurseinbruch auf 5.800 US-Dollar signalisieren, zitiert "MarketWatch" Rob Sluymer, technischer Stratege bei Fundstrat Global Advisors.

Die zweitgrößte Krytpowährung Ethereum steigt am Mittwoch über die wichtige Marke von 200 US-Dollar. Noch zu Wochenbeginn fielen die Taler zurück unter diese erst zurück erkämpfte Linie - die Erholungsrally nach dem am vergangenen Mittwoch markierten Monatstief konnte der Ether-Kurs bis jetzt nicht nachhaltig verteidigen.

Kursrückgänge auf breiter Front

Neben den beiden größten digitalen Münzen haben Altcoins - ausgenommen Tether - ebenfalls zu kämpfen und weisen rote Vorzeichen aus. Doch dem nicht genug: Ricky Li, CEO des Krypto-Marktplatzes Altonomy deutet an, dass die digitalen Münzen, die nach dem Bitcoin kamen, eine schwierige Phase bevorsteht: "Wir sehen in diesem Jahr ein neues Volumentief im Altcoin-Markt", äußerte er gegenüber "MarketWatch". Li hält nur die Top-Kryptowährungen mit dem höchsten Marktwert für vergleichsweise sicher.

Infolge der weitläufigen Kursrückgänge büßt die Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen signifikant ein und rutscht unter die Marke bei 200 Milliarden US-Dollar: Laut den Daten von "CoinMarketCap" belief sich die Gesamtmarktkapitalisierung der Cyberdevisen am Mittwochmorgen auf rund 199,45 Milliarden US-Dollar.

Ungewisse Zukunft

Wie es in Zukunft um Cyberdevisen bestellt sein wird, bleibt fragwürdig: Neben gehäuft auftretender Kritik von verschiedenen Seiten, in der die digitalen Taler unter anderem als "riesiger Scherz" bezeichnet werden, verbreitete kürzlich auch der Rückzieher der US-Großbank Goldman Sachs Missmut unter den Krypto-Anlegern. Doch das Thema Kryptowährung ist noch lange nicht vom Tisch: Im Rahmen eines EU-Ministertreffens erhielten die Internetmünzen offizielle Aufmerksamkeit.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com