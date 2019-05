Selbsternannter Bitcoin-Erfinder wurde behördlich als Urheber anerkannt

Die Krypto-Szene ist in heller Aufregung: Craig Wright beansprucht offiziell für sich, hinter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto, unter dem der Bitcoin erstmalig veröffentlicht wurde, zu stecken. Das wurde nun sogar von der US-Urheberrechtsbehörde durchgewinkt.

Bereits seit 2015 versuchte Wright wohl immer wieder den Titel als Bitcoin-Erfinder anerkannt zu bekommen. Nun wurde dem Informatiker durch das US-amerikanische Urheberrechtsamt das Urheberrecht für das Copyright des Whitepapers und den ursprünglichen Computercode des Bitcoins anerkannt. In diesem Zuge wurde er auch unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto als Autor registriert. Diese Registrierung ist auf der Webseite der Behörde einsehbar.

Solange niemand das Gegenteil beweisen kann, ist er nun behördlich als Bitcoin-Erfinder registriert und offiziell als Autor des Whitepapers und des Urcodes anerkannt - Satoshi Nakamoto scheint nun also endgültig identifiziert. Nachdem sich Wright das Copyright gesichert hatte, schoss der Bitcoin SV deutlich nach oben und pendelte sich zuletzt bei um die 100 US-Dollar pro Münze ein, zuvor bewegte er sich um die 60-Dollar-Marke. Der Zusammenhang: Die digitale Währung Bitcoin Satoshi Vision (BSV) wurde von dem - nun als Bitcoin-Erfinder registrierten - Informatiker ins Leben gerufen. Sie entstand im Rahmen der Hard Fork von Bitcoin Cash.

Craig Wright gibt sich mit seinem Schritt jedenfalls deutlich selbstüberzeugt und scheint sich dabei im Recht zu fühlen, den Titel als Bitcoin-Erfinder für sich zu beanspruchen. Wie ein Vertreter des Informatikers äußerte, versuche man nun durchzusetzen, dass das Krypto-Gold nicht mehr als Bitcoin bezeichnet wird - denn die erste digitale Münze weiche zu sehr von dem im Forschungsbericht beschriebenen Token ab. Er beansprucht dagegen, dass sein Bitcoin SV die richtige Version präsentiert. "BTC ist nicht Bitcoin […] Es handelt sich um eine Air Drop-Kopie, die entwickelt wurde, um das Protokoll langsam zu ändern und die Anonymisierung des Systems in einem Maße zu ermöglichen, dass kriminelle Aktivitäten stattfinden können", schrieb Wright in einer E-Mail an Bloomberg. Dabei betonte er, dass dies nicht der eigentliche Grundgedanke hinter dem echten Bitcoin gewesen ist.

Doch die Krypto-Community ist alles andere als überzeugt, dass das der Wahrheit entspricht. Vermehrt wird angezweifelt, dass hinter Satoshi Nakamoto wirklich Craig Wright steckt. Etliche Vorwürfe, er sei ein Betrüger, ließ er an Verleumdungsklagen abprallen, berichtete cryptomonday. Insbesondere ist zu beachten, dass bei dem Gang über die Urheberrechtbehörde keine so gründliche Überprüfung vorgenommen wird wie bei einer Patenterteilung - auch das versuchte Craig bereits in der Vergangenheit. Darüber hinaus keimen Zweifel auf, weil die Vorgehensweise des vermeintlichen Bitcoin-Erfinders nicht mit dem Grundgedanken von Satoshi Nakamoto übereinstimmt: Nämlich der Faktor der Diskursoffenheit und Dezentralisierung. Mit dem Gang über die Behörden hat der Informatiker das Motto des Krypto-Goldes "betrogen", schlussfolgert die Webseite btc-echo. Demnach stehe eine Lizenzierung außerdem im Gegensatz zur Open-Source-Kultur, ein essentieller Faktor in der Krypo-Welt.

Dem Unmut darüber, dass Craig Wright behördlich als Bitcoin-Erfinder registriert wurde, lässt auch Jerry Brito, CEO des Krypto-Forschungszentrums CoinCenter, via Twitter freien Lauf und weist darauf hin, dass es sich lediglich um eine Registrierung und nicht um einen handfesten Beweis handle:

Registering a copyright is just filing a form. The Copyright Office does not investigate the validity of the claim; they just register it. Unfortunately there is no official way to challenge a registration. If there are competing claims, the Office will just register all of them. https://t.co/YA70ALpG1Y