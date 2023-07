MAKE Europe: IT-Arbeitgeber stellen sich bei der PCDE vor

MAKE Europe!-Kolumne

In Deutschland gibt es rund 100.000 offene Stellen im IT-Bereich. Besonders gesucht sind clevere Developer, die für den Unternehmenserfolg den Unterschied machen.

Die Suche nach passenden IT-Entwicklerinnen und Programmierern in Deutschland ist allerdings hart. Das Event Pitch Club Developer Edition #152, welches am Donnerstag ab 17 Uhr im Saalbau am Frankfurter Südbahnhof stattfindet, dreht den Spieß um. Hier müssen die Unternehmen auf der Bühne stehen und an die IT-Talenten pitchen.

Eine Branche auf der Suche

Die Unternehmens-Liste für den morgigen Donnerstagabend ist lang: Accso, Zühlke, Lotum, sipgate, Lufthansa Industry Solutions, MaibornWolff, Finanz Informatik Solutions Plus, Bolinda Labs, Cognizant Mobility, Jung, DMS & Cie. und die DZ Bank werden sich den potentiellen Mitarbeitern vorstellen. Auch Cofinpro, Public Cloud Group, Deutsche Bahn, EDAG PS sind dabei. Pitchen und scouten werden IT-Verantwortliche, Chief Technology Officers und Lead Developer der Firmen vor Ort im Saalbau. Bewerbung für "Devs" auf der Suche nach einer Festanstellung (keine Freelancer) für die morgige Veranstaltung sind noch möglich.

Sechs-Minuten-Pitch

"Sie haben je sechs Minuten Zeit, Einsteigerinnen und wechselwillige Senioren davon zu überzeugen, dass sie der beste Arbeitgeber des Planeten sind. Anschließend folgen bei Drinks und Snacks Gespräche von Techie zu Techie in lockerer After Work-Atmosphäre", sagt der Gründer und CEO der Pitch Club AG Stefan Maas. Das Konzept hat sich bewährt. Seit mittlerweile über sechs Jahren ist es dem Frankfurter Team gelungen, auf 125 Events insgesamt fünfstellige Zahl an Wechselwilligen zu finden. Damit hebt sich das Netzwerk-Event vom sonst faden Recruiting-Markt ab, wo Tech- und Karrieremessen dominieren.

Über 30 Events in Deutschland und Österreich

Weitere Editionen finden am 20.07. in Nürnberg und am 27.7. in München statt. Mehr als 30 Events folgen in den nächsten Monaten in Dresden, Hannover, Wien, Berlin, Köln, Karlsruhe, Dortmund, Stuttgart, Hamburg, Düsseldorf, Dresden, Hannover und Zürich. Somit ist der Pitch Club keine typische HR-Recruiting-Veranstaltung, sondern direkter und persönlicher Kontakt zu den IT-Verantwortlichen der Unternehmen. Nach den Pitches sind Gespräche auf Augenhöhe möglich. Lockere Atmosphäre, Snacks, Bier & Longdrinks runden das kostenlose Event ab.

Aufs Wesentliche kommen

Auch die Entwickler selbst finden das zwanglose Konzept gut: "Beim Pitch Club sind spannende Unternehmen, die sich in ihren Vorträgen auf das Wesentliche beschränken, durch die anschließende Fragerunde sowie den direkten Kontakt zu den Entwicklern können viele spannende Eindrücke gewonnen und interessante Gespräche geführt werden", sagt David Luhmer, Software Engineer.

Von Roman Kessler

Roman Kessler ist Web3-Entwickler bei der MAKE Europe GmbH in Frankfurt. Im Herzen Europas baut der FinTech-Profi international prämierte Internetanwendungen rund um Bitcoin, Ethereum und den Digitalen Euro.