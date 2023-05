Nach dem Hype um ChatGPT: Profitiert dieser Coin am meisten vom KI-Trend?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Inzwischen gibt es wohl nicht mehr viele Menschen, die noch nichts von ChatGPT und der damit aufkommenden Diskussion rund um künstliche Intelligenz mitbekommen haben. Welche Möglichkeiten bringt KI, wie wird sie unseren Alltag und auch unser Berufsleben verändern? Wer sind die großen Gewinner und wer die Verlierer? Diese und viele weitere Fragen beschäftigen Privatpersonen, Entscheidungsträger und Politiker in den letzten Monaten immer mehr. Dabei sieht es so aus, als würde vor allem ein Coin stark von der aktuellen Entwicklung profitieren können.

Der Streit darüber, was künstliche Intelligenz schon kann, wo sie uns unterstützen wird, wo sie uns im Weg stehen wird und wo sie vielleicht sogar gefährlich wird und Arbeitsplätze kostet, wird wohl noch eine Zeit lang andauern. Viele sind verunsichert und entsprechend emotional verlaufen auch die Debatten. Über eine Sache ist man sich aber weitläufig einig. Künstliche Intelligenz eignet sich hervorragend, um riesige Datenmengen zu analysieren und Muster zu erkennen.

Genau hier setzt das Team von yPredict an. Mit yPredict entsteht eine Plattform, die künstliche Intelligenz nutzt, um bessere Entscheidungen beim Handel mit Kryptowährungen zu treffen. Während Trader bisher nur eine begrenzte Menge an Informationen verarbeiten und analysieren können und oft auch Emotionen mit in den Handel einbringen, kann KI hier auf jeden Fall punkten. Riesige Datenmengen werden in Echtzeit analysiert, um mögliche Entwicklungen daraus zu errechnen.

Damit schafft yPredict eine Plattform, die sowohl Anfängern als auch Fortgeschrittenen Tradern helfen soll, bessere Ergebnisse zu erzielen. Die KI wurde mit unzähligen Daten aus dem Krypto-Trading angelegt, die unterschiedlichsten Indikatoren und Chartmuster werden automatisch erkannt, sobald sich diese abzeichnen, woraufhin Handelssignale an die User gesendet werden.

Passives Einkommen durch yPredict

KI-Entwickler können sich auf yPredict ein passives Einkommen aufbauen, indem sie ihre Prognosemodelle zum Verkauf für die Community anbieten. Damit ist gewährleistet, dass auch die Entwickler daran interessiert sind, die bestmöglichen Ergebnisse zu liefern, da sie dann damit rechnen können, dass ihre Modelle oft gekauft werden, wenn die Community damit die gewünschten Ergebnisse erzielt und sie sich so ein zusätzliches Einkommen schaffen können.

Aber auch für Hodler des $YPRED-Tokens gibt es die Möglichkeit, sich ein zusätzliches Einkommen aufzubauen. Der $YPRED ist der native Token der yPredict-Plattform und die KI-gestützten Analysen und Prognosen werden für die User in 3 verschiedenen Abonnementstufen erhältlich sein, wovon eine kostenlos ist. Die beiden kostenplfichtigen Varianten werden mit dem $YPRED-Token abgerechnet, wodurch dieser seinen Wert erhält. 10 % der Einnahmen durch Gebühren werden anteilig wieder an diejenigen ausgeschüttet, die $YPRED in ihrer Wallet haben. Damit dürften auch Händler daran interessiert sein, ihre $YPRED-Token länger zu halten.

Presale läuft auf Hochtouren

Der Token-Vorverkauf lässt oft schon erste Rückschlüsse darüber zu, ob ein Projekt sich durchsetzen kann oder nicht. Der Vorverkauf der $YPRED-Token läuft erst kurze Zeit und hat inzwischen schon mehr als 1,8 Millionen Dollar eingebracht. Das macht deutlich, dass Investoren davon überzeugt sind, dass yPredict durch den Einsatz von KI schon bald eine der beliebtesten Plattformen für Krypto-Trading und Handelssignale werden könnte.

Investoren aus dem Presale haben auch noch den großen Vorteil, dass sie bis zum Handelsstart an den Kryptobörsen bereits einen hohen Buchgewinn mitnehmen können. Der Preis wird im Vorverkauf in mehreren Stufen angehoben, bis schließlich der Listing-Preis erreicht ist. Der aktuelle Vorverkaufspreis liegt bei 0,09 Dollar.

In der nächsten Vorverkaufsstufe wird der Preis bereits auf 0,10 Dollar angehoben. Wenn der Presale beendet ist, wird der $YPRED-Token an den Kryptobörsen für den freien Handel gelistet. Dort entwickelt sich der Preis dann durch Angebot und Nachfrage, der Startpreis wird aber bei 0,12 Dollar liegen, woraus sich für alle, die in der aktuellen Stufe noch einsteigen, bereits ein Buchgewinn von mehr als 30 % ergibt, der nach dem Launch noch deutlich höher ausfallen und realisiert werden kann.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

