Rekordrate zunichte gemacht: 40-Prozent-Crash bei Bitcoin-Hashraten

• Rekord bei 100.000.000 TH/s markiert• Hashrate stürzt um über 40 Prozent ein• Sorgen in der Krypto-Community

Das boomende Geschäfte mit Bitcoin-Mining hat Anfang des Monats einen Aufwärtstrend bei den Hashraten des Bitcoins ausgelöst. Erst in der vergangenen Woche konnte so ein neues Hoch bei 100 Exa-Hashs pro Sekunde verbucht werden. Mit der gesteigerten Rechenleistung soll das Bitcoin-Netzwerk seinen Titel als sicherstes dezentrales Netzwerk verteidigt haben.

Am 24. September knickte die Bitcoin-Hashrate auf 57 Exa-Hashs pro Sekunde ein. Die Gründe für den kurzzeitigen Crash sind unbekannt. Da Bitcoin SV und Bitcoin Cash, die denselben Hashalgorithmus verwenden, keinen signifikanten Anstieg verzeichneten, wurde ausgeschlossen, dass Miner sich einem der kleinen Coin-Brüder zuwandten. - Bitcoin handeln mit Plus 500 - so geht’s. 76,4% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld. - Die Hashleistung soll die Sicherheit des Netzwerkes gewährleisten - fällt also ein erheblicher Teil weg, ist das ein ungünstiger Einschnitt und führte zu Unsicherheit in der Krypto-Cmmunity.

Auf Twitter schlug Emin Gün Sirer, ein Professor, der sich mit den digitalen Coins befasst, deshalb vor, dass Kryptobörsen die Anzahl von Bestätigungen erhöhen sollten, wenn die Hashrate plötzlich um über 30 Prozent einbricht. Hintergrund sei, dass Bitcoin-Vater Satoshi Nakamoto in seinem Whitepaper die Zahl Sechs als Anzahl der bestätigten Blöcke basierend auf der Annahme, ein Hacker würde auf über 30 Prozent der Hashrate zugreifen, berechnet hatte. In einem vorangegangenen Tweet nannte der Krypto-Kenner den signifikanten Rückgang der Hashrate "sehr ungesund".

The number of confirmations Satoshi calculated in the whitepaper, 6, isn't some magic number. It's based on an assumption that the attacker has at most 30% of the hashrate.



If >30% of the hashrate suddenly disappears, exchanges should up the number of confirmations required.