Nach Verlusten

Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch nach den jüngsten Kursverlusten stabilisiert.

Die Gemeinschaftswährung Euro hielt sich am Vormittag knapp über 1,16 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1607 Dollar festgesetzt. Zuletzt hatte der Dollar von der Entspannung im Zollstreit zwischen den USA und China profitiert.

Wer­bung EUR/CNY und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short) Handeln Sie Währungspaare wie EUR/CNY mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt informieren 5

Das britische Pfund geriet unterdessen im Vergleich zu allen wichtigen Währungen unter Druck. In Großbritannien war die Inflation im September unerwartet nicht gestiegen, sondern einmal mehr konstant geblieben. Mit einem Wert von 3,8 Prozent im Jahresvergleich bleibt die Teuerung auf dem höchsten Stand seit Januar 2024.

"Insgesamt scheint die Inflation im Vereinigten Königreich ihren Höhepunkt erreicht zu haben", schrieb Volkswirt James Smith von der Bank ING. Die Preisdaten in Verbindung mit besseren Nachrichten zum Lohnwachstum ließen eine weitere Leitzinssenkung durch die Bank of England in diesem Jahr wieder deutlich wahrscheinlicher werden.

/la/jsl/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)