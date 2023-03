Nachhaltiger ESG-Coin aus der E-Mobilität nimmt Fahrt auf

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Ein neuer ESG-Coin verbindet die drei Megatrends Blockchain, Elektromobilität und CO₂-Emissionsguthaben. Dabei positioniert es sich sowohl im digitalen als auch dem analogen Bereich, wodurch es eine gewisse Diversifizierung erreicht, was die Sicherheit und das Potenzial erhöht. Bereits vor Abschluss des Vorverkaufs konnte das Team der nachhaltigen Kryptowährung schon einiges erreichen. So befindet sich das Projekt nicht mehr in der Konzeptphase, sondern hat schon die Hauptanwendung in der Betaversion veröffentlicht und baut zudem einige bedeutende Partnerschaften auf. Gleichzeitig nimmt der Vorverkauf an Fahrt auf und konnte das Verkaufstempo sogar steigern. Was genau dahinter steckt, soll dieser Artikel näher analysieren.

Einzigartige, nachhaltige Kryptowährung mit disruptivem Potenzial für Elektromobilität

Das Angebot von C+Charge unterscheidet sich massiv von den bisherigen Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Denn erstmalig erhalten die Nutzer für das Aufladen ihres E-Mobils das eingesparte CO₂ in Form von Emissionsguthaben vergütet. Somit werden sie künftig fairer für ihre klimafreundlichen Leistungen belohnt, sodass nicht mehr nur die Großunternehmen wie Tesla von dem Verkauf der Emissionszertifikate profitieren. Stattdessen werden nun auch die Verbraucher finanziell motiviert, um sich für Klimaschutz durch die Elektromobilität und C+Charge zu entscheiden. Dadurch erhält das Angebot einen enormen Wettbewerbsvorteil, mit welchem über die Zeit Marktanteile gewonnen werden sollten.

In diesem Bereich wurde eine Partnerschaft mit Flowcarbon aufgebaut, wodurch die Nutzer bei jedem Aufladen des Elektrofahrzeugs den GNT-Token (Goodness Native Token) vergütet bekommen. Bei diesem handelt es sich um zertifiziertes, freiwilliges Kohlenstoffemissionsguthaben, welches zur Emission von einer Tonne CO₂ berechtigt und von a16z Crypto, Invesco und Samsung Next unterstützt wird. Alternativ können die Nutzer jedoch auch ihr Emissionsguthaben in wertvolle NFTs umwandeln, welche sich anschließend wie anderen Kryptovermögenswerte handeln lassen. Auf diese Weise lässt sich dann der CO₂-Fußabdruck verkleinern. Die Einsparungen können dabei praktisch über die App verfolgt werden.

Jetzt frühzeitig in Revolution der E-Auto-Ladestationen investieren!

Partnership announcement @C_Charge_Token @Flowcarbon



Flowcarbon is our strategic partner that accelerates decarbonization through the preservation of the earth’s natural ecosystem



Together, we can do more! pic.twitter.com/bUtukkQaGj — C+Charge (@C_Charge_Token) December 22, 2022

Von diesen und vielen weiteren Vorteilen des P2P-Zahlungsnetzwerks will künftig der Kooperationspartner Perfect Solution Turkey profitieren. Wobei dieser C+Charge mit 20 % der Ladestationen des Landes nutzen will. Überdies soll es aber auch dank OCCP mit so gut wie allen Ladestationen kompatibel sein, sodass eine leichte Verbreitung sichergestellt werden soll.

Zudem entwickelt C+Charge aber auch eigene Ladestationen, welche ausschließlich mit erneuerbarer Solarenergie betrieben werden, um somit Einspeisungen aus fossilen Energien zu vermeiden. Auf diese Weise kann es auch von dem Unterangebot von Lademöglichkeiten im Angesicht der Zunahme der Elektrofahrzeuge insbesondere durch das EU-Verbot des Verkaufs neuer Verbrennungsmotoren profitieren.

Jetzt schnell in die Zukunft der Elektromobilität investieren!

Neue Partnerschaft mit Recharge

Exciting news



We are proud to team up with @TheRecharge_Ad to assist the $CCHG token staking and carbon credit swaps while accelerating C+Charge's exposure to the Korean market



Together, we can make a real difference for the planet



Read more https://t.co/1JrXH84k37 pic.twitter.com/xOfecn4J4w — C+Charge (@C_Charge_Token) March 15, 2023

Aktuell hat das Team von C+Charge Überstunden eingelegt, um noch einige bedeutende Partnerschaften vor dem Launch aufzubauen. In diesem Zusammenhang wurde am 13. März eine neue Kooperation mit Recharge bekannt gegeben, um das Staking für das Projekt zu ermöglichen.

Dabei soll ein kettenübergreifendes Stakingprogramm geboten werden, mit welchem die Halter der CCHG-Token die Möglichkeit erhalten, mit diesen an den Kohlenstoffguthabentauschprogrammen teilzunehmen.

Somit soll C+Charge auch ein bedeutender Zugang zur koreanischen Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge ermöglicht werden. Das Team bezeichnet die Partnerschaft auch als den ersten Schritt auf den asiatischen Markt, wobei das Endziel in einem globalen Netzwerk liegt.

Dieser Markt soll dabei einen bedeutenden CO₂-Fußabdruck außerhalb der Elektromobile verursachen. Dort könnte das Angebot der 100 % klimafreundlichen Ladelösungen von C+Charge besonders gute Resultate erzeugen.

Recharge.io hat zuvor bereits eigene NFTs-Kollektion mit dem Namen Neon Car geprägt, welche die Reduzierung der Kohlenstoffemissionen vorantreiben soll. Auch in diesem Bereich soll nach Aussagen des Teams weiteres Kooperationspotenzial bestehen.

Die Gründer von C+Charge bezeichneten die Partnerschaft mit The Recharge als strategisch bedeutend, weil auf diese Weise das Staking noch vor dem Launch am 31. März unterstützt werden kann. Dabei werden in das Stakingprogramm auch Einnahmen aus Emissionsgutschriften einbezogen. Auf diese Weise sollen die Tokeninhaber von C+Charge noch weitere nachhaltige Belohnungen verdienen können.

Jetzt früh ins nächste Zeitalter der Elektromobilität investieren!

Betaversion der C+Charge App bereits veröffentlicht

Exciting news!



The Beta version of our C+Charge app is now AVAILABLE on our website!



Get ready to access our EV charging locator, reward program and integrated merch shop with just a few taps



Give it a try, and let us know what you think!https://t.co/o0GEvcNiY0 pic.twitter.com/R4nUqtJuNw — C+Charge (@C_Charge_Token) March 10, 2023

Seit dem 9. März ist auch schon die erste Betaversion der Anwendung von C+Charge für alle Interessierten erhältlich. Sie beinhaltet bereits einige grundlegende Funktionen, zu denen der geolokalisierte Auffinder der nächsten Lademöglichkeiten, die Rewards und ein Merchandise-Shop gehören. Dabei erhalten die ersten 200 Betastester Belohnungen in unterschiedlicher Höhe von CCHG-Token ausgezahlt. Künftig sollen jedoch auch noch weitere Funktionen bis zur offiziellen Veröffentlichung folgen, wie sie im Whitepaper angekündigt wurden. Zu diesen zählen unter anderem die Überwachung der CO₂-Emissionen, die Berechnung der Wartezeit und die Umwandlung des Emissionsguthabens in NFTs.

Bereits 7. Vorverkaufsphase und fast 3 Mio. US-Dollar im Vorverkauf

STAGE 6 CLOSED – $2.9 MILLION RAISED



Stage 7 starts now – Don’t sleep on this one!



Current price: 1 $CCHG = 0.02 $USDT



Join our #presale today https://t.co/ixe18bPqzI pic.twitter.com/MsZpEGDZJB — C+Charge (@C_Charge_Token) March 15, 2023

Erst am heutigen Tage hat der stark gefragte Presale von C+Charge die 6. Phase abgeschlossen. Insgesamt ist dieser in acht Staffeln unterteilt, in welchen die Tokenpreise von 0,013 auf 0,0235 US-Dollar erhöht werden. Dabei beträgt die Dauer der einzelnen Presalephasen eine Woche. Somit können die CCHG-Token nur noch bis zum 22. März für den rabattierten Preis von 0,02 US-Dollar erworben werden, bevor er auf den finalen Notierungspreis von 0,0235 US-Dollar angestiegen ist. Daher können sich schnelle Investoren von nun an noch immer 17,5 % Buchgewinne in kurzer Zeit über den Vorverkauf sichern.

Abgeschlossen wird der Presale dann am 29. März, woraufhin auch schon die erste Listung an einer Kryptobörse erfolgen soll. Ausgesucht hat sich das Team von C+Charge dafür die zentrale Exchange BitMart, auf welcher der CCHG-Token ab dem 31. März öffentlich handelbar ist. Jedoch sollen noch viele weitere Listungen erfolgen, zu denen noch nähere Informationen in der kommenden Zeit über die sozialen Medien veröffentlicht werden. Diese könnten dem Kurs dann noch einmal weiteren Auftrieb verleihen.

Jetzt rechtzeitig gefragten ESG-Coin mit Presalerabatt sichern!

