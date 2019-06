So will die Nasdaq Bitcoin-Investitionen für institutionelle Investoren attraktiv machen

Das hat die zweitgrößte US-Börse Nasdaq nun dazu veranlasst, gemeinsam mit einem Partner entsprechende Preisdaten für Kryptowährungen anzubieten. Mit der Hilfe von CryptoCompare, einem Datenservice, der sich auf Bitcoin -Daten spezialisiert hat, plant die Börse einen Preisindex.

Verlässliche Bitcoin-Kurse als Ziel

Im Rahmen der strategischen Partnerschaft wollen die beiden Unternehmen einen Datenservice anbieten, der sich an institutionelle Großinvestoren richtet. - Bitcoin handeln mit Plus 500 - so geht’s. 80.6% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld. - Über die Nasdaq-Plattform Quandl wollen die Beteiligten das Datenprodukt mit dem Namen "Nasdaq/CryptoCompare Krypto-Referenzpreis" zur Verfügung stellen. Der Referenzpreis wird dabei auf der Basis von CryptoCompare-Daten, die durch eine Auswertung der liquidesten Kryptomärkte ermittelt werden, minütlich aktualisiert.

Mit institutionellen Investoren als konkrete Adressaten im Blick wollen die Partner ihre besten Fähigkeiten ausspielen: Die Nasdaq als etablierte Börse bringt die Reputation mit, CryptoCompare als führender Anbieter von Daten und Indizes für Kryptowährungen das Know How.

Bessere Einsicht für Großinvestoren

"Zuverlässige Daten sind das Fundament für transparente, liquide Märkte. Indem wir unseren hochwertigen, granularen Datenbestand über die Quandl-Plattform einem globalen institutionellen Kundenstamm zur Verfügung stellen, verschaffen wir Händlern und Investoren einen Wettbewerbsvorteil", erklärt Charles Hayter, Mitbegründer und CEO von CryptoCompare, den Fokus auf Großinvestoren.

Dass sich der neue Service insbesondere an diese Gruppe richtet, dürfte dem wachsenden Interesse institutioneller Anleger zu verdanken sein. Nachdem diese Kryptoanlagen wegen fehlender Regulierung und wenig Transparenz bei der Preisgestaltung lange Zeit skeptisch gegenüberstanden, scheint es inzwischen ein Umdenken in den Reihen der Großinvestoren zu geben. Zuletzt hatte Coinbase-CEO Brian Armstrong erklärt, wie wichtig institutionelle Gelder inzwischen geworden sind.

Und auch die jüngsten Kursgewinne am Kryptomarkt führen viele Anleger auf das steigende Interesse institutioneller Investoren zurück. Ein Produkt zu schaffen, das sich direkt an diese Zielgruppe richtet und einen datenbasierten Vorteil gegenüber anderen Händlern und Investoren verschafft, ist daher zielführend.



Bildquellen: mk1one / Shutterstock.com, Carlos Amarillo / Shutterstock.com