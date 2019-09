Darum belastet das EZB-Paket den Euro nur vorübergehend

GO

Heute im Fokus

DAX letztlich mit Gewinn -- Wall Street legt zu -- EZB erhöht Strafzins für Banken, Leitzins unverändert -- TeamViewer-IPO spezifiziert -- Aurora Cannabis, Oracle, Apple, Dermapharm, VW im Fokus

Google zahlt in Steuerstreit eine Milliarde Dollar an Frankreich. Trump verschiebt Anhebung von China-Strafzöllen - Berater denken wohl über vorläufigen Deal nach. Banken tagen in Dubai zur Einleitung des Aramco-Underwritings. ams hat potenzielle Käufer für OSRAM-Digitalsparte.