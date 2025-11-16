DAX23.877 -0,7%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,62 -6,3%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.628 +0,5%Euro1,1619 ±0,0%Öl64,39 +2,0%Gold4.080 -2,2%
DAX geht tiefer ins Wochenende -- Wall Street schließt uneins -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, Highland Critical, DroneShield im Fokus
Krypto-Marktbericht

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Sonntagvormittag

16.11.25 09:48 Uhr
Krypto-Marktbericht: Bitcoin, Ether und Ripple Kurse aktuell

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Sonntagvormittag entwickeln.

Bitcoin ist am Vormittag 95.833,76 US-Dollar wert. So stieg der Bitcoin-Kurs um 09:39 um 0,33 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 95.516,43 US-Dollar stand.

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 6,3 Prozent auf 12,62 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: 36,9 Prozent.

Daneben wertet Litecoin um 09:39 ab. Es geht 0,50 Prozent auf 101,45 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 101,96 US-Dollar stand.

Zudem legt Ethereum zu. Um 1,25 Prozent verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 09:39 auf 3.208,81 US-Dollar, nachdem Ethereum am Vortag noch 3.169,27 US-Dollar wert war.

Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 501,75 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,12 Prozent im Vergleich zum Vortag (502,35 US-Dollar).

Indessen verstärkt sich der Ripple-Kurs um 0,91 Prozent auf 2,256 US-Dollar. Am Vortag notierte Ripple bei 2,236 US-Dollar.

Derweil notiert der Monero-Kurs bei 427,39 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (420,49 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,64 Prozent.

Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:39 werden 0,5027 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Sonntagvormittag lag der Stellar-Kurs bei 0,2604 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2595 US-Dollar.

Derweil notiert der Tron-Kurs bei 0,2971 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,2944 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,95 Prozent.

Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach oben. Binancecoin gewinnt 1,06 Prozent auf 942,40 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 932,47 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1632 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 09:39 auf 0,1635 US-Dollar beziffert.

Indes steigt der Solana-Kurs. Für Solana geht es nach 139,58 US-Dollar am Vortag auf 141,69 US-Dollar nach oben (1,51 Prozent).

In der Zwischenzeit geht es für Avalanche bergauf. Um 09:39 steht ein Plus von 0,74 Prozent auf 15,64 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Avalanche-Kurs noch bei 15,53 US-Dollar.

Währenddessen wird Chainlink bei 14,29 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,22 Prozent im Vergleich zum Vortag (14,12 US-Dollar).

Daneben präsentiert sich Sui mit einem Abschlag. Um 09:39 notiert der Sui-Kurs 0,83 Prozent schwächer bei 1,753 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 1,768 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com