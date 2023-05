Tschüss Pepe! Dieser Meme-Coin erobert die Kryptowelt im Sturm

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Memecoin Pepe hat eine der rasante Achterbahnfahrt hingelegt und ist zuletzt ins Taumeln gekommen. Noch notiert der populäre Memecoin Pepe im Plus, aber wie lange kann das aktuelle Niveau noch von einem Token ohne wirklichen starken Nutzen gehalten werden? Im Folgenden soll sich einmal kritisch mit Pepe auseinandergesetzt werden und warum viele Investoren nun vermehrt den König der Memecoins, Wall Street Memes, ins Visier genommen haben.

Starker Abverkauf bei Pepe

Der Memecoin Pepe konnte schon kurze Zeit nach seinem Start am 30. April dieses Jahres eine beeindruckende Rallye hinlegen, welche auf dem gesamten Kryptomarkt für großes Aufsehen gesorgt hat. In diesem Zusammenhang ist der Memecoin von 0,00000006036 $ auf 0,00000378 $ um über 6.162 % in nur etwas mehr als einem Monat gestiegen.

Von Pepe inspiriert sind auch noch viele weitere Memecoins in diesem Hype um diesen ursprünglich als Spaßcoins abgewerteten Kryptosektor entstanden. Viele von ihnen haben jedoch auch einen echten Nutzen und konnten in einem beeindruckendem Tempo parabolische Kursanstiege verzeichnen sowie einige Investoren in sehr kurzer Zeit vermögend machen.

Dies ist auch der Grund, weshalb der Memecoin-Hype noch weiter von FOMO entfacht wurde. Denn viele Investoren halten Ausschau nach dem nächsten Pepe, Dogecoin oder Shiba Inu. Eine ähnlich steile Entwicklung legte auch der Kurs von SHIB hin, welcher am heutigen Tage 633.984 % über dem ersten Listungspreis notiert.

Bei einer solchen Rendite hätte man mit einem Investment in Höhe von 1.000 € nun einen Gewinn von 6.340.840 € erzielt. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass sich viele Investoren auf die wilde Achterbahnfahrt begeben und nach der nächsten möglichen Startrampe Richtung Mond Ausschau halten.

Zwar notiert Pepe aktuell immer noch 2050,13 % über dem Listungspreis, allerdings hat die Preisdynamik zuletzt ebenso wie das Handelsvolumen deutlich nachgelassen. Während in den Bestzeiten bis zu 2,95 Mrd. $ täglich gehandelt wurde, sind es aktuell nur noch nicht einmal mehr 161,5 Mio. $. Zudem scheint es sich dabei um einen bärischen Trend zu handeln.

Indessen betritt jedoch der von vielen als König der Memecoins bezeichnete Wall Street Memes seinen Thron und kann schon, unterstützt von seinen Anhängern, in den ersten Tagen für besonderes Aufsehen sorgen.

Jetzt alternativ in begehrten Memecoin-König investieren!

Neuer Memecoin verkörpert Geist der Bewegung von WallStreetBets und Memecoins

Die Wurzeln von Wall Street Memes liegen in der WallStreetBets-Bewegung, welche mit aktivistischen privaten Investoren die Wall Street mit ihren Handlungen beeinflusst haben. In diesem Forum für Investments haben sich sowohl institutionelle als auch private Investoren getroffen, ausgetauscht und gegenseitig unterstützt. Dabei haben sie durch ihre vereinte Macht sogar Hedgefonds mit ihren Short-Positionen auf unter anderem GameStop in die Insolvenz getrieben.

Aus diesem Geiste ist dann die berühmte NFT-Kollektion Wall Street Bulls entstanden, welche die traditionelle Welt der Finanzen mit der Kryptowelt verband. Aufgrund des großen Hypes und die Unterstützung der Community konnten die NFT-Kollektion innerhalb von nur 32 Minuten ausverkauft werden und dabei 2,5 Mio. $ von begeisterten Anhängern, Fans und Investoren einwerben. Zudem ist auch eine NFT-Kollektion als Bitcoin Ordinals erschienen.

Mittlerweile ist die Community auf 1 Mio. Mitglieder angewachsen, weshalb sich das erfahrene Team für die Entwicklung eines eigenen Memecoins entschieden hat. Dieser soll dabei der Mission treu bleiben und die Macht der Finanzmärkte wieder in die Hand der Allgemeinheit legen und für mehr Fairness sorgen.

Gleichzeitig verhöhnt er das Fiat-Geldsystem als eine Art Ponzi-Schema und betont, dass nur dann etwas einen Wert hat, wenn man daran glaubt, wie es beispielsweise auch Dogecoin vorgemacht hat oder damals Muscheln als Zahlungsmittel verwendet wurden.

Nun wurde für die WSM-Armee der eigene Token gestartet, welcher seinen Wert durch die Unterstützung der Gemeinschaft erhält. Deswegen wurden auch 30 % des Tokenangebots für Belohnungen der Unterstützer reserviert. Dabei hat das Team auch Kontakt mit Elon Musk sowie anderen Milliardären und Millionären, wie auf der Website und Twitter ersichtlich ist.

Jetzt frühzeitig in revolutionärsten Memecoin investieren!

König der Memecoins sorgt schon im Vorverkauf für FOMO

Einen beeindruckenden Start hatte der neue Memecoin auch im Presale. Denn innerhalb der ersten Minuten wurden schon Token im Wert von über 100.000 $ verkauft. Ähnlich rasant entwickelte sich der Vorverkauf weiter, sodass bereits nach 5 Tagen über 2 Mio. $ von Fans und Investoren eingeworben wurden.

Das FOMO um das heiß begehrte Projekt wird neben dem revolutionären Robin-Hood-Geist von Wall Street Memes auch von den attraktiven Buchgewinnen angeheizt, welche sich Investoren über einen frühzeitigen Einstieg in den Vorverkauf sichern können. Denn schnelle Anleger können sich über Wertsteigerungen von 34,8 % innerhalb kurzer Zeit freuen.

In diesem Zusammenhang werden die Tokenpreise innerhalb von 30 Stufen phasenweise von 0,0250 $ auf 0,0337 $ erhöht. Somit lohnt sich für Interessierte ein möglichst frühzeitiger Einstieg. Im aktuellen Tempo wird nämlich alle eineinhalb Tage eine Vorverkaufsphase abgeschlossen.

Bemerkenswert ist auch die faire Gestaltung des Vorverkaufs, wobei 100 % der Token für die Allgemeinheit bestimmt sind. Von den insgesamt 2 Mrd. $WSM stehen dabei 50 % zum Kauf im Presale zur Verfügung, wobei auf Privatverkäufe verzichtet wird. Neben den 30 % für Community-Belohnungen werden nochmals jeweils 10 % für Liquidität auf zentralen sowie dezentralen Handelsplätzen genutzt.

Für die Teilnahme an dem Vorverkauf von Wall Street Memes benötigen die Nutzer lediglich eine Wallet und die passenden Kryptowährung. Akzeptiert werden dafür ETH, BNB und USDT. Zudem können die Investoren auch an dem ersten AirDrop teilnehmen, wobei 50.000 $ verlost werden.

Allerdings wird beim aktuellen Verkaufstempo der Presale bereits in 40 Tagen abgeschlossen sein. Daher sollten sich Interessierte beeilen, wenn sie sich möglichst niedrige Einstiegspreise im Vorverkauf des heiß begehrten Memecoins sichern wollen, den viele Investoren und Analysten bereits als den nächsten Pepe bezeichnen und hohen Renditen prognostizieren. Zudem gibt es von ihm nur einen Bruchteil von Pepe, weshalb er zu wesentlich höheren Kursen neigen dürfte.

Jetzt rechtzeitig $WSM im Vorverkaufsangebot sichern!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 17 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 8 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de, Coincierge.de und P2E-News.com.