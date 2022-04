Darum steigt der Euro über 1,08 US-Dollar

Werbung Jetzt Devisen mit bis zu Hebel 30 handeln Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Jetzt informieren Hinweis zu Plus500: 77% der Privatanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Plus500UK Ltd ist zugelassen und reguliert durch Financial Conduct Authority (FRN 509909). Plus500CY Ltd ist autorisiert und reguliert durch CySEC (#250/14).

Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0816 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,0803 (Donnerstag: 1,0878) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9257 (0,9193) Euro.

Trotz der leichten Erholung am Mittwoch steht die Gemeinschaftswährung seit Ende März gegenüber dem Dollar unter Druck. Ein wichtiger Grund ist die Aussicht auf weiter steigende Leitzinsen in den USA zur Bekämpfung der hohen Inflation, während die EZB weiterhin abwartet.

Laut Devisenexpertin Antje Praefcke von der Commerzbank hat der Euro möglicherweise seinen Tiefpunkt noch nicht erreicht: "Zum einen ist die Gefahr einer Energiekrise, die stark auf der Wirtschaft der Eurozone lasten würde, noch nicht gebannt. Zum anderen wird nächste Woche die erste Schätzung zur April-Inflation veröffentlicht. Bestenfalls dürfte die Teuerung allmählich ihren Hochpunkt gesehen haben und ganz langsam wieder sinken. Aber erst zur Jahresmitte dürfte unseren Experten zufolge die Rate wieder unter sieben Prozent fallen." Der Markt könnte das Zögern der EZB in Sachen Inflationsbekämpfung abstrafen und den Euro entsprechend unter Abwärtsdruck setzen.

Am Mittwoch werden mit den Erzeugerpreisen in Deutschland Daten veröffentlicht, die einen Hinweis auf die Entwicklung der Inflation in der Eurozone liefern. Am Abend steht der Konjunkturbericht der US-Notenbank auf der Agenda.

/la/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Chepko Danil Vitalevich / Shutterstock.com, SusanneB / iStockphoto