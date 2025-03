Vor EZB-Entscheid

Der Euro hat am Donnerstag im frühen Handel nach dem kräftigen Anstieg in den vergangenen Tagen weiter zugelegt.

Gegen 8 Uhr kostete ein Euro 1,0805 Dollar, nachdem er zuvor schon bis auf 1,0820 Dollar und damit auf den höchsten Stand seit Anfang November vergangenen Jahres geklettert war.

Der Euro profitiert weiter von den in Deutschland angekündigten Finanzpaketen und der damit verbundenen Hoffnung auf mehr Wirtschaftswachstum. Zudem belastet der vom neuen US-Präsidenten Donald Trump angezettelte Handelskrieg weiter den Dollar.

So konnte sich der Euro in den vergangenen Wochen deutlich von den Verlusten erholen, die ihn in den Wochen und Monaten nach der Wahl von Trump Anfang November bis auf 1,0141 Dollar Anfang Februar gedrückt hatten. Alleine in dieser Woche zog der Eurokurs mehr als vier Cent an.

Am Donnerstag steht die Geldpolitik in Europa im Fokus. Am Nachmittag äußert sich die Europäische Zentralbank (EZB) über ihr weiteres Vorgehen. Die Experten der Helaba halten eine Reduzierung der Leitzinsen um 25 Basispunkte für wahrscheinlich. Dies sei allerdings bereits im Kurs enthalten.

"Wichtig sind die Äußerungen von Lagarde und das der Zinsentscheidung begleitende Statement sowie die neuen Wachstums- und Inflationsprojektionen", hieß es in einer Helaba-Studie. "Entscheidend in diesem Zusammenhang wird sein, ob die EZB das Leitzinsniveau bei einer erneuten Senkung noch als restriktiv ansieht oder als neutral."

