Darum zeigt sich der Eurokurs wenig verändert

Am Vormittag wurde die Gemeinschaftswährung zu Euro 1,1774 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1772 Dollar festgesetzt.

Die Anleger mieden riskantere Anlagen, was auch die Kursentwicklung des Euro am Vormittag bremste. Verluste an asiatischen Börsen und auch an den europäischen Aktienmärkten dämpften die Risikofreude.

Im Tagesverlauf richtet sich das Interesse auf wichtige Konjunkturdaten. Auf dem Programm stehen am Nachmittag Zahlen zur Umsatzentwicklung im amerikanischen Einzelhandel und zur US-Industrieproduktion.

Am Abend wird außerdem eine Rede des US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell erwartet. Powell könnte die Gelegenheit nutzen, um Hinweise auf den Beginn einer Rückführung von Anleihekäufe der Fed zu liefern. Nach Einschätzung der Devisenexpertin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank rückt eine entsprechende Entscheidung der amerikanischen Notenbanker näher. "Daran dürfte nach einem weiteren soliden Arbeitsmarktbericht sowie den Äußerungen zahlreicher Mitglieder des geldpolitischen Rates in den letzten Tagen inzwischen kaum ein Zweifel mehr bestehen", sagte die Analystin.

/jkr/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Marian Weyo / Shutterstock.com