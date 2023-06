Web3-Gaming erzielt höhere Investitionen und revolutionäre Erfolge trotz Kryptoschwäche

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Wieder ist es einmal soweit und der heiß erwartete neue BGA-Report von DappRadar und BGA wurde veröffentlicht. Er gibt spannende Einblicke in den P2E-Markt und lässt Rückschlüsse auf künftige Entwicklungen zu. Besonders beeindruckend ist, dass das Web3-Gaming trotzt dem Krypto-Markttrend beispiellose Investitionszuflüsse erfährt. Lesen Sie jetzt den folgenden Beitrag, um nichts wichtiges am Web3-Gaming-Markt zu verpassen und frühzeitig attraktive Investmentmöglichkeit zu finden.

Explosive Investitionszuflüsse ins Web3-Gaming

Aktuell befinden sich die Finanzmärkte unter Druck und Wirtschaftsexperten prognostizieren weitere Abverkäufe. Dem negativen Sentiment zum Trotz entwickelt sich der Blockchaingame-Markt hingegen sogar noch stärker als zuvor – trotz teilweise massiver Abverkäufe bei den von der SEC als Securitys verurteilten Token wie SAND und MANA.

So kam es zu einigen bemerkenswerten Fusionen, Übernahmen und großen Investitionen. In diesem Zusammenhang haben sich auch verstärkt die traditionellen Web2-Gamestudios dem neuen Megatrend im Gamingbereich gewidmet. Denn immer mehr gehen von einer nachhaltigen Disruption des Gamingmarktes aus.

Die Zuflüsse in den Web3-Gaming-Markt haben beeindruckende Höhen erreicht. Allein im Mai 2023 belief sich die Investitionssumme auf etwa 476 Millionen Dollar. Dies erhöht das Gesamtinvestitionsvolumen in diesem Jahr auf 1,6 Milliarden Dollar. Trotz der breiten Verkäufe auf dem Kryptomarkt setzt das Web3-Gaming also neue Rekorde.

Unter anderem investierte die Risikokapitalfirma CMCC Global 100 Mio. $ in Blockchainprojekte. Aber auch Diagram Ventures III L.P. konnte über 100 Mio. $ für Fintech und Web3 einwerben. Insbesondere auf dem asiatischen Markt besteht dabei ein großes Interesse.

Jetzt alternativ in Gamifizierung des Klimaschutzes investieren!

Spannende neue Entwicklung am P2E-Gaming-Markt

Die WAX-Blockchain behauptet ihre Führungsposition, während aufstrebende Plattformen wie BNB Chain und Polygon zunehmend an Boden gewinnen.

Im immer dynamischer werdenden Web3-Gaming-Bereich behaupten sich Sui von Mysten Labs und Intella X von Neowiz an der Spitze, indem sie die meisten neuen Spiele auf den Markt bringen. Gemeinsam tragen sie zu 34 % des gesamten Spielwachstums bei. Besonders beeindruckend dabei ist die Leistung für neue Projekte, welche möglicherweise auf eine großartige Zukunft hinweisen.

Zudem werden nun auch Web3-Games auf iOS-Geräten unterstützt. Diese Entwicklung eröffnet nicht nur neue Märkte, sondern sorgt auch für eine Verschiebung der Machtverhältnisse im gesamten Gaming-Sektor. Dabei könnte durch Mobilegaming mit seinen 2 Mrd. Spielern auch die Massenadaption leichter erfolgen.

Die Interaktionen auf den Mobile-Plattformen haben stark zugenommen, was auf die wachsende Akzeptanz und Popularität dieser Spiele hinweist. Zu ihnen zählen unter anderem Axie Infinity, Cross the Ages und NFL Rivals.

Zudem positionieren sich indessen auch noch weitere Blockchains im Web3-Gaming-Bereich. Zu ihnen gehören Conflux, Nautilus, KSTADIUM, Ternoa und Intella X. Somit gibt es bisher 86 Blockchains, welche sich im Blockchain-Gaming-Sektor engagieren

Überdies wurde auch eine höhere Aktivität im Gamingbereich verzeichnet. So sind die einzigartigen aktiven Wallets um 6 % auf 711.913 gestiegen. Dennoch befindet sich der Wert seit Mitte Juli 2021 in einem neuen Tief und der P2E-Sektor hat auch an Marktdominanz eingebüßt, welche inzwischen nur noch bei 36 % liegt. Dies ist jedoch auf das Wachstum der Social-Dapps zurückzuführen.

Weniger positiv entwickelt sich hingegen der Metaverse-Bereich. Hier sank das Handelsvolumen um 76 % und die Grundstücksverkäufe um 30 %. Dies ist unter anderem auf den neuen Fokus der Anleger auf Memes, KI und DeFi zurückzuführen. Allerdings bieten KIs auch für das Metaverse eine beachtliche Chance, welche Spieleentwickler wie Activision Blizzard und Myst Creator bereits nutzen.

Jetzt frühzeitig in spielerischen Klima- und Umweltschutz investieren!

Gamifizierung des Umwelt- und Klimaschutzes für revolutionäre Motivationsschübe

Damit die Menschheit zu einem stärkeren Klima- und Umweltschutz bewegt werden kann, hat das preisgekrönte ESG-Start-up innovative Lösungen entwickelt. Mit ihnen sollen der Klima- und Umweltschutz sowie das Recycling auf das nächste Level gebracht werden. Denn es bietet die dringend benötigten Incentivierungen über Belohnungen in Kryptowährungen und die Infrastruktur für das Recycling über Rückannahmegeräte von Supermarkt-Partnern. Zu den bisherigen Kooperationspartnern zählen viele renommierte internationale Marken wie Coca Cola, Heineken, Delhaize (Lion) und mehr. Zudem gibt es Marktplätze für recycelte Wertstoffe und CO₂-Emissionsguthaben sowie Einnahmeströme aus nachhaltiger Energie. Alle Leistungen werden spielerisch über das Auswirkungsprofil verfolgt sowie Meilensteine mit NFTs belohnt.

Jetzt in preisgekrönte Gamifizierung des Klimaschutzes investieren!

Wünschenswerte Megachance des Business-Metaverse sorgt für Aufsehen

Anstelle sich auf den von fast allen forcierten Unterhaltungssektor zu spezialisieren, hat sich DeeLance auf den bisher noch stark vernachlässigten Business-Metaverse-Bereich konzentriert. Es soll dabei die Effizienz und Verbundenheit von Fernarbeit in die Zukunft bringen. Dabei stehen unterschiedlichste Angebote bereit, wie unter anderem 3D-Präsentationen, interaktive Lernumgebungen, Bewerbungsgespräche, Messen und vieles mehr. Jedoch soll das dezentrale Business-Ökosystem auch noch einen Freelancer-Marktplatz mit niedrigsten Gebühren, höchster Effizienz sowie maximal Transparenz und Sicherheit beinhalten. Abgesichert werden die Rechte an der Arbeit dabei von NFTs, die sich auch für andere Assets wie Immobilien, Sammelgegenstände und mehr fragmentieren lassen.

Jetzt in einzigartiges Business-Metaverse investieren!

Begehrter Memecoin-Revoluzzer setzt sich für fairere Finanzsysteme ein

Viele Verbraucher sind von den traditionellen Finanzsystemen aufgrund der steigenden Inflation immer mehr enttäuscht. Die inflationären und von vielen als Betrug bezeichneten Fiatwährungen sorgen dafür, dass die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden. Zudem werden von einigen auch die Manipulationen und Lügen an den traditionellen Finanzmärkten von etwa aktivistischen Investoren beklagt. Daraus ist eine aktivistische Privatinvestoren-Community entstanden, welche sich für die Interessen der Kleinanleger einsetzt, die von den Finanzeliten als „dummes Geld“ verachtet werden. Aus dieser 1 Mio. Personen großen Gemeinschaft ist zuerst die populäre NFT-Kollektion Wall Street Bulls und nun der Memecoin Wall Street Memes entstanden.

Jetzt frühzeitig in revolutionären Memecoin investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 17 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 8 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de, Coincierge.de und P2E-News.com.