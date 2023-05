Welche Kryptowährung heute kaufen? Die besten Kryptos am Wochenende: WSM, AGIX & YPRED

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der breite Kryptomarkt notiert in den letzten 24 Stunden etwas fester und kann sich damit am Wochenende stabilisieren. Technisch bleiben viele Kryptos angeschlagen. Bitcoin und Ethereum können beide über 1 % an Wert gewinnen. Zum Ende der vergangenen Woche kehrte am Aktienmarkt schon einmal die Risikobereitschaft wieder zurück. Die Schuldenkrise in den USA könnte zeitnah mit einer Lösung aus den Köpfen der Anleger verschwinden. Makroökonomische Hiobsbotschaften sind weitgehend eingepreist. Weiterhin werden am digitalen Währungsmarkt im aktuellen Marktumfeld zwei Trends gespielt – Künstliche Intelligenz & Crypto Memes.

Diese These untermauert ein Blick in die Top 100 des digitalen Währungsmarkts. Die beiden Top-Performer aus der Top 100 sind in den letzten 24 Stunden SingularityNET (AGIX), ein KI-Coin, und Pepe (PEPE), ein Meme-Coin.

Doch welche Kryptowährungen sollte man heute kaufen? Hier kommen die drei besten Kryptos zum Wochenende mit 10x Potenzial und mehr: WSM, AGIX und YPRED.

Wall Street Memes (WSM)

Noch keine zwei Tage ist es her, dass der Wall Street Memes Token (WSM) in den Vorverkauf startete. Beim Redaktionsschluss für diesen Beitrag belief sich das Raising Capital auf 459.297 $. In den ersten beiden Tagen konnte der Meme-Coin eine massive Nachfrage in der Community generieren und eine eindrucksvolle Summe einsammeln. Mit Wall Street Memes Token (WSM) kehrt ein eigentliches Phänomen des Aktienmarkts in die Welt der digitalen Währungen ein. Denn Wall Street Memes ist ursprünglich bekannt aus dem Kampf von Privatanlegern gegen Hedgefonds der Wall Street. Nun konnte man auf verschiedenen Kanälen in den sozialen Netzwerken kumuliert über eine Million Follower vereinen, die sich größtenteils für ein Cross-Selling im Krypto-Markt begeistern lassen dürften.

Eindrucksvoll legt das Team beim Community-basierten Meme-Coin endlich wirklich den Fokus auf die Community. Denn nicht 20, 50 oder 70 % der Token gehören der Community. Vielmehr sollen mittelfristig 100 % aller WSM Token der Community gehören. Dies gelingt mit einer massiven Presale-Beteiligung von 50 % des Total Supplys. Die anderen 50 % werden für Community-Rewards sowie Börsen-Liquidität reserviert, kommen somit also auch mittelbar in den Besitz der leidenschaftlichen Gemeinschaft, die Gier als das auffasst, was sie ist – eine Eigenschaft, die den Weg zum Reichtum begleitet.

Nachdem Meme-Stocks (Stonks) die Welt der Finanzmärkte aufrüttelten, ist ein Meme-Coin die folgerichtige Wahl, um die Community in den Kryptomarkt zu transferieren. Wall Street Memes könnte dank dem einprägsamen Konzept, der starken Reputation und einer schon jetzt gigantischen Community funktionieren – mit einem frühzeitigen Investment in Phase 1 für 0,025 $ generieren Anleger auch noch Buchgewinne von mehr als 30 % vor ICO.

SingularityNET (AGIX)

Angetrieben von dem Hype um Künstliche Intelligenz pumpt die AI Krypto SingularityNET (AGIX) heute massiv. Das Kursplus beläuft sich in den letzten 24 Stunden auf 14 %. Damit summieren sich die Kursgewinne auf rund 3 % in den vergangenen sieben Tagen. Erneut gab es eine hochvolatile Entwicklung bei AGIX.

Mit dem starken Kursplus zuletzt konnte SingularityNET den mittelfristigen Abwärtstrend brechen, der nach dem Hype zum Jahresanfang weite Teile der Kursgewinne vernichtete. Oberhalb des eingezeichneten Widerstands dürfte die Bodenbildung abgeschlossen sein. In einem günstigen Marktumfeld besteht dann Raum für weitere Kursgewinne. Der RSI tendiert ebenfalls bullisch. Das Volumen ging typisch für ein Wochenende um rund 25 % in den letzten 24 Stunden zurück, war in den vergangenen Tagen dennoch tendenziell bullisch.

Krypto-Experten sehen den dezentralen Marktplatz für KI-Anwendungen, der die Entwicklung von künstlicher Intelligenz demokratisieren soll, mitunter als Gamechanger bei fortschreitender KI-Adoption.

Zugleich befindet sich das Ökosystem noch im Aufbau. Hier könnten weitere Kurstreiber auf AGIX-Halter warten. SingularityNET bleibt ein spannender AI Coin für ein bullisches Marktumfeld.

yPredict (YPRED)

Nach den starken Quartalszahlen von Nvidia und dem eindrucksvollen Umsatzausblick auf das laufende Quartal rückt Künstliche Intelligenz noch stärker in den Fokus der Anleger. Während SingularityNET (AGIX) mit einer Marktkapitalisierung von rund 380 Millionen $ aktuell am stärksten profitiert, könnte YPRED ein lukrativer Nachzügler werden.

Denn noch können Anleger den YPRED Token im Presale kaufen, für 0,09 $. Da der Listing-Preis 0,12 $ betragen wird, bleiben deutliche Buchgewinne vor ICO möglich. Dann wird sich die vollständig verwässerte Marktkapitalisierung auf weniger als 8 Millionen $ belaufen. Eine günstige Bewertung für einen Token, der unmittelbar im KI-Segment positioniert ist. Hier scheint ein deutlich höheres Multiple möglich, eine 10x Performance winkt für Früh-Investoren.

Denn der KI-gestützte Usecase ist real und schafft signifikanten Mehrwert. Bei yPredict entsteht ein vielseitiges Ökosystem für Krypto-Handel, Marktprognosen und intelligentes Trading. Der Handel an den Finanzmärkten soll vorhersehbar und profitabler werden – dank gezielter Verwendung der Künstlichen Intelligenz. Schließlich ist es für private Händler kaum noch möglich, alle Daten zu durchstöbern und Charts zu screenen. KI-basierte Technologien schaffen Abhilfe.

