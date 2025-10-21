DAX24.292 +0,1%Est505.685 +0,1%MSCI World4.344 ±-0,0%Top 10 Crypto14,83 -5,1%Nas22.991 +1,4%Bitcoin92.982 -2,1%Euro1,1621 -0,2%Öl60,80 -0,2%Gold4.276 -1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 thyssenkrupp 750000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Plug Power A1JA81 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump setzt bei Treffen mit Xi in Südkorea auf Handelsdeal: DAX wenig verändert -- Asiens Börsen in Grün -- Partnerschaft von ams und Meta? -- Netflix öffnet Bilanz -- Gold, TKMS im Fokus
Top News
DAX 40-Titel Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fresenius SE von vor 5 Jahren eingefahren DAX 40-Titel Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fresenius SE von vor 5 Jahren eingefahren
SPI-Wert Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Temenos-Investition von vor 10 Jahren eingebracht SPI-Wert Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Temenos-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Zollstreit im Fokus

Darum sinkt der Euro zum US-Dollar etwas weiter

21.10.25 08:48 Uhr
Euro Dollar Kurs: Euro verliert zum Dollar - die Gründe | finanzen.net

Der Kurs des Euro hat am Dienstag weiter nachgegeben.

Werte in diesem Artikel
Devisen
EUR/CNY (Euro-Renminbi Yuan)
8,2737 CNY -0,0189 CNY -0,23%
Charts|News
EUR/GBP (Euro-Pfund Sterling)
0,8684 GBP 0,0000 GBP -0,00%
Charts|News
EUR/HKD (Euro-Hongkong-Dollar)
9,0295 HKD -0,0168 HKD -0,19%
Charts|News
EUR/JPY (Euro-Yen)
175,6600 JPY 0,1700 JPY 0,10%
Charts|News
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1,1625 USD -0,0022 USD -0,19%
Charts|News

Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,1625 US-Dollar gehandelt und damit etwas niedriger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1655 Dollar festgesetzt.

Am Markt war von einer generellen Stärke des Dollar gegenüber allen anderen wichtigen Währungen die Rede. Für ein positives Umfeld sorgten zum einen Signale der Entspannung im Zollstreit zwischen den Vereinigten Staaten und China.

"Ich denke, wenn wir unsere Gespräche in Südkorea beenden, werden China und ich ein wirklich faires und wirklich großartiges Handelsabkommen haben", sagte der US-Präsident im Weißen Haus. Gleichwohl bekräftigte Trump seine Drohung, eine Erhöhung der Zölle auf chinesische Waren durchzusetzen, "wenn bis zum 1. November keine Einigung erzielt wird".

Zudem stützte die Hoffnung auf ein Ende des "Shutdowns" in den USA den Dollar. Laut Kevin Hassett, Wirtschaftsberater des Weißen Hauses, könnte der teilweise Stillstand in den US-Behörden in dieser Woche enden. Grund für den "Shutdown" ist der ungelösten Haushaltsstreit in den USA.

/la/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: qvist / Shutterstock.com, Pedro Salaverría / Shutterstock.com