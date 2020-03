Disney+ in den Startlöchern: Auf diesen Geräten läuft Disneys Streamingdienst

Der Start von Disney+

In einigen Teilen der Welt ist Disney+ bereits gestartet und ab März wird der neue Streamingdienst auch in Deutschland verfügbar sein. Ursprünglich sollte Disney+ hierzulande am 31. März 2020 an den Start gehen, doch nun ist es bereits am 24. März 2020 so weit. Das Datum gilt neben Deutschland auch für Großbritannien, Irland, Frankreich, Spanien, Italien, Österreich und die Schweiz. Der Preis für den deutschen Raum beträgt 6,99 Euro pro Monat. Alternativ können Kunden aber auch 69,99 Euro für ein Jahresabo zahlen. Damit unterscheiden sich die Kosten nur minimal von denen in den USA, denn dort zahlen Kunden 6,99 US-Dollar monatlich und alternativ 69,99 US-Dollar jährlich. Nach aktuellem Wechselkurs ist Disney+ damit in Deutschland sogar günstiger.

Auf diesen Geräten lässt sich Disney+ streamen

Disney beschreibt es derzeit in Deutschland wie folgt: "Abonnenten wird es zum Start möglich sein, das Disney+ Erlebnis auf nahezu allen bekannten Mobilgeräten und internetfähigen TV-Geräten zu erleben, inklusive Spielekonsolen und Smart TVs. Den Benutzern wird höchste Qualität und ein werbefreies Sehvergnügen auf bis zu vier Endgeräten gleichzeitig geboten, zeitlich unbegrenzte Downloads der Inhalte, personalisierte Empfehlungen und die Möglichkeit, bis zu sieben personalisierte Profile anzulegen." Disney+ wird eine Vielzahl von Mobilgeräten, Internetbrowsern, Spielekonsolen, Set-Top-Boxen und internetfähigen Smart TVs, einschließlich der mobilen Betriebssysteme von Apple und Google, den Konsolen Playstation 4 von Sony und Microsofts Xbox One sowie LG Smart TVs unterstützen. Darüber hinaus wird die App auf Amazon-Produkten wie Fire TV und Fire TV HD, Googles Chromecast, Chromebook und Android, Apples iOS -basierten Geräten, Samsung und LG Smart-TVs, Roku-Angeboten und Windows 10 verfügbar sein.

