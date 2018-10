Ölpreis: Spekulationen auf Pump

€uro am Sonntag

Sollten die politischen Spannungen zwischen den USA und Saudi-Arabien eskalieren, kann der Ölpreis auf 400 Dollar pro Barrel steigen, warnt Turki Aldakhil vom Nachrichten­sender Al Arabiya. US-Präsident ­ Donald Trump hatte ernsthafte Konsequenzen angekündigt, sollte Riad für den Tod des regime­kritischen "Washington Post"-Kolumnisten Jamal Kha­shoggi im Istanbuler Konsulat Saudi-Arabiens verantwortlich sein. Die Gegenreaktion der Saudis ließ nicht lange auf sich warten: Falls die US-Regierung Sank­tionen verhänge, werde man den Ölpreis nach oben treiben., gilt bislang allerdings als wenig wahrscheinlich. Die USA und Saudi-­Arabien verfolgen im Nahen und Mittleren Osten gemeinsame Interessen. Zudem würde das Königreich sich selbst empfindlich schaden. Die Abnehmerstaaten dürften dann auf ­alternative Energiequellen ausweichen und beispielsweise den Einsatz von Elektromobilität verstärken.Gleichwohl ist der Aufwärtstrend beim Öl intakt. Seit Jahresanfang stieg der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent bereits um mehr als 20 Prozent auf 80 Dollar. Daniel Jaeggi von Mercuria Energy Group hält 100 Dollar und mehr bis Ende dieses Jahres für möglich. Auch die Bank of America Merrill Lynch erwartet höhere Notierungen. Ihren Analysen zufolge steht der Ölpreis Ende des zweiten Quartals im kommenden Jahr bei 95 Dollar.Den Preis treiben die Anfang November in Kraft tretenden Sanktionen gegen den Iran und die damit vermutete Angebotslücke. Experten schätzen, dass pro Tag zwischen 1,5 Millionen und 1,8 Millionen Barrel Öl weniger auf dem Markt sein ­werden. Schon jetzt haben Länder wie Südkorea und Japan ihre Ölkäufe im Iran eingestellt. Auch der größte staatliche Ölverar­beiter Chinas soll seine Importe bereits deutlich reduziert haben.die Angebotslücke jedoch so schnell nicht schließen. In den USA boomt zwar die Produktion von Schieferöl, allerdings sind insbesondere in Texas die Pipelinekapazitäten begrenzt. "Das geförderte Öl kommt daher nicht in der gleichen Menge beziehungsweise nur verlangsamt an die Raffinerien", erklärt Deka-Rohstoff­experte Alexander Scholl.Auch wachsen die Zweifel an der Behauptung Saudi-­Arabiens, das Land sei in der Lage, die Iran-Lücke zu füllen. Der staatliche Ölkonzern Aramco produziert derzeit über zehn Millionen Barrel täglich und schafft bei voller Auslastung zwölf Millionen. Weitere 500.000 Barrel wären möglich. Doch die dazu erforderlichen Ölfelder betreiben Kuwait und Saudi-Arabien gemeinsam. Und aufgrund politischer Differenzen zwischen den beiden Staaten wurde dort seit vier Jahren kein Tropfen Öl mehr gefördert.Die Knappheit des Angebots dürfte jedoch nur von begrenzter Dauer sein, meint Eugen Weinberg, Leiter des Rohstoff- Research bei der Commerzbank. Seiner Einschätzung nach dürfte einerseits aufgrund der schwächeren Schwellenländerwährungen die Nachfrage aus den Emerging Markets abnehmen, andrerseits würden Russland, Brasilien und Kanada die Produktion in den kommenden Monaten hochfahren. Seine Prognose: Bis Mitte 2019 fällt Brent auf 75 Dollar zurück.

CFDs auf Brent-Crude-Öl

Future bis zum Jahresende

CFDs auf Brent-Öl offerieren fast alle Broker. Wer an einen höheren Ölpreis zum Jahresende glaubt, sollte als Basiswert den Brent-Öl-Terminkontrakt mit Laufzeit Dezember 2018 wählen. Der Anleger kann den Future auslaufen lassen oder selbst in den Future mit nächst­längerer Fälligkeit rollen. Automatisches Rollen kostet dagegen meist eine kleine Gebühr.











