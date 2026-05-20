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Gold & Co. unter der Lupe

Gold, Heizöl, Silber & Co. am Donnerstagabend

21.05.26 20:43 Uhr
Gold, Heizöl, Silber & Co. am Donnerstagabend | finanzen.net

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Gas & Co. im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.610,63 USD 10,65 USD 0,30%
News
Baumwolle
0,78 USD -0,04 USD -4,44%
News
Bleipreis
1.966,70 USD 16,70 USD 0,86%
News
Dieselpreis Benzin
1,97 EUR -0,01 EUR -0,51%
News
EEX Strompreis Phelix DE
97,25 EUR -0,50 EUR -0,51%
News
Erdgaspreis - TTF
49,35 EUR -0,10 EUR -0,19%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,00 USD USD
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.541,12 USD -4,05 USD -0,09%
News
Haferpreis
3,59 USD -0,03 USD -0,90%
News
Heizölpreis
101,71 USD -2,64 USD -2,53%
News
Holzpreis
585,00 USD -4,50 USD -0,76%
News
Kaffeepreis
2,73 USD 0,05 USD 1,90%
News
Kakaopreis
2.850,00 GBP -65,00 GBP -2,23%
News
Kohlepreis
112,55 USD 0,05 USD 0,04%
News
Kupferpreis
13.416,70 USD 6,70 USD 0,05%
News
Lebendrindpreis
2,50 USD -0,03 USD -1,31%
News
Mageres Schwein Preis
0,95 USD -0,02 USD -2,08%
News
Maispreis
4,63 USD -0,03 USD -0,64%
News
Mastrindpreis
3,69 USD -0,02 USD -0,43%
News
Milchpreis
16,93 USD USD
News
Naphthapreis (European)
897,54 USD -24,13 USD -2,62%
News
Nickelpreis
18.594,00 USD -201,00 USD -1,07%
News
Ölpreis (Brent)
103,01 USD -2,15 USD -2,04%
News
Ölpreis (WTI)
97,07 USD -1,19 USD -1,21%
News
Orangensaftpreis
1,67 USD 0,10 USD 6,15%
News
Palladiumpreis
1.392,50 USD 19,00 USD 1,38%
News
Palmölpreis
4.403,00 MYR -112,00 MYR -2,48%
News
Platinpreis
1.970,50 USD 16,00 USD 0,82%
News
Rapspreis
527,75 EUR -2,25 EUR -0,42%
News
Reispreis
12,98 USD 0,06 USD 0,43%
News
Silberpreis
76,60 USD 0,57 USD 0,75%
News
Sojabohnenmehlpreis
327,30 USD -3,60 USD -1,09%
News
Sojabohnenölpreis
0,74 USD -0,01 USD -1,08%
News
Sojabohnenpreis
11,94 USD -0,06 USD -0,52%
News
Super Benzin
1,99 EUR -0,00 EUR -0,05%
News
Weizenpreis
217,00 EUR 1,50 EUR 0,70%
News
Zinkpreis
3.518,20 USD 2,20 USD 0,06%
News
Zinnpreis
54.194,00 USD 1.395,50 USD 2,64%
News
Zuckerpreis
0,15 USD USD 1,15%
News

Im Minus präsentierte sich um 20:40 Uhr der Goldpreis. Der Goldpreis notiert aktuell -0,05 Prozent schwächer bei 4.543,04 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Preis noch auf 4.545,17 US-Dollar.

Derweil geht es für den Silberpreis bergauf. Der Silberpreis steigt 0,95 Prozent auf 76,75 US-Dollar, nach 76,03 US-Dollar am Vortag.

Inzwischen steigt der Platinpreis um 0,87 Prozent auf 1.971,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 1.954,50 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Palladiumpreis um 1,53 Prozent auf 1.394,50 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.373,50 US-Dollar.

Daneben sinkt der Ölpreis (Brent) um -2,46 Prozent auf 102,57 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 105,16 US-Dollar.

Derweil geht es für den Ölpreis (WTI) südwärts. Der Ölpreis (WTI) sinkt -1,66 Prozent auf 96,63 US-Dollar, nach 98,26 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen verliert der Baumwolle um -4,29 Prozent auf 0,78 US-Dollar. Gestern stand der Baumwolle noch bei 0,82 US-Dollar.

Daneben sinkt der Haferpreis um -0,90 Prozent auf 3,59 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 3,63 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Kaffeepreis um 1,90 Prozent auf 2,73 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Kaffeepreis bei 2,68 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Lebendrindpreis um -1,31 Prozent auf 2,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Lebendrindpreis bei 2,53 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Maispreis Abschläge in Höhe von -0,64 Prozent auf 4,63 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Maispreis bei 4,66 US-Dollar.

Währenddessen wird der Mastrindpreis bei 3,69 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,43 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,71 US-Dollar).

In der Zwischenzeit kann der Orangensaftpreis Gewinne verbuchen. Um 20:00 Uhr steigt der Orangensaftpreis um 6,15 Prozent auf 1,67 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1,57 US-Dollar an der Tafel.

Daneben wertet der Sojabohnenpreis um 20:20 Uhr ab. Es geht -0,52 Prozent auf 11,94 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 12,00 US-Dollar stand.

Indessen reduziert sich der Sojabohnenmehlpreis um -1,09 Prozent auf 327,30 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenmehlpreis bei 330,90 US-Dollar.

Währenddessen wird der Sojabohnenölpreis bei 0,74 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,08 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,75 US-Dollar).

Indes gewinnt der Zuckerpreis hinzu. Für den Zuckerpreis geht es nach 0,15 US-Dollar am Vortag auf 0,15 US-Dollar nach oben (+1,15Prozent).

Indes gewinnt der Erdgaspreis - Natural Gas hinzu. Für den Erdgaspreis - Natural Gas geht es nach 3,00 US-Dollar am Vortag auf 3,01 US-Dollar nach oben (+0,10Prozent).

In der Zwischenzeit verzeichnet der Mageres Schwein Preis Verluste. Um 20:05 Uhr fällt der Mageres Schwein Preis um -2,08 Prozent auf 0,95 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,97 US-Dollar an der Tafel.

Zeitgleich kommt der Milchpreis kaum vom Fleck. Nach 16,93 US-Dollar am Vortag, tendiert der Milchpreis um 20:30 Uhr bei 16,93 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Heizölpreis um -2,53 Prozent auf 101,71 US-Dollar. Am Vortag notierte der Heizölpreis bei 104,35 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Kohlepreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (112,50 US-Dollar) geht es um 0,04 Prozent auf 112,55 US-Dollar nach oben.

Währenddessen wird der Reispreis bei 12,98 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,43 Prozent im Vergleich zum Vortag (12,93 US-Dollar).

Zudem gibt der Holzpreis am Donnerstagabend nach. Um -0,76 Prozent auf 585,00 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Holzpreis bei 589,50 US-Dollar.

Währenddessen wird der Erdgaspreis - TTF bei 49,35 Euro gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,19 Prozent im Vergleich zum Vortag (49,45 Euro).

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: aslysun / Shutterstock.com

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