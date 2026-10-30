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Rohstoffkurse im Fokus

Gold, Heizöl, Silber & Co. am Freitagabend

Gold, Heizöl, Silber & Co. am Freitagabend

Aktueller Marktbericht zur Entwicklung des Goldpreises, Ölpreises etc.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,063.20 USD -20.80 USD -0.67 %
News
Baumwolle
0.78 USD -0.01 USD -0.85 %
News
Bleipreis
1,877.65 USD -32.25 USD -1.69 %
News
Dieselpreis Benzin
2.30 EUR 0.00 EUR -0.17 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
167.00 EUR -1.80 EUR -1.07 %
News
Erdgaspreis - TTF
104.88 EUR 4.89 EUR 4.89 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2.89 USD -0.07 USD -2.27 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
3,881.49 USD -143.22 USD -3.56 %
News
Haferpreis
3.44 USD 0.01 USD 0.29 %
News
Heizölpreis
126.54 USD 1.32 USD 1.05 %
News
Holzpreis
522.00 USD 4.00 USD 0.77 %
News
Kaffeepreis
2.87 USD 0.02 USD 0.61 %
News
Kakaopreis
4,143.00 GBP -14.00 GBP -0.34 %
News
Kohlepreis
145.20 USD 0.35 USD 0.24 %
News
Kupferpreis
14,557.65 USD -86.50 USD -0.59 %
News
Lebendrindpreis
2.24 USD -0.03 USD -1.44 %
News
Mageres Schwein Preis
0.59 USD -0.01 USD -1.38 %
News
Maispreis
4.48 USD -0.04 USD -0.83 %
News
Mastrindpreis
3.37 USD -0.14 USD -3.88 %
News
Milchpreis
15.19 USD 0.00 USD 0 %
News
Naphthapreis (European)
924.02 USD -1.01 USD -0.11 %
News
Nickelpreis
15,350.00 USD -229.00 USD -1.47 %
News
Ölpreis (Brent)
117.64 USD 2.76 USD 2.4 %
News
Ölpreis (WTI)
103.17 USD 1.17 USD 1.15 %
News
Orangensaftpreis
1.15 USD -0.13 USD -10.27 %
News
Palladiumpreis
985.50 USD -22.50 USD -2.23 %
News
Palmölpreis
4,449.00 MYR 58.00 MYR 1.32 %
News
Platinpreis
1,436.00 USD -50.00 USD -3.36 %
News
Rapspreis
528.75 EUR 0.50 EUR 0.09 %
News
Reispreis
17.44 USD 0.03 USD 0.14 %
News
Silberpreis
49.33 USD -2.75 USD -5.28 %
News
Sojabohnenmehlpreis
324.70 USD -4.60 USD -1.4 %
News
Sojabohnenölpreis
0.66 USD 0.00 USD 0.26 %
News
Sojabohnenpreis
12.22 USD 0.02 USD 0.14 %
News
Super Benzin
2.09 EUR 0.00 EUR -0.10 %
News
Weizenpreis
227.00 EUR 0.25 EUR 0.11 %
News
Zinkpreis
3,979.65 USD 19.75 USD 0.5 %
News
Zinnpreis
50,395.00 USD -1,303.50 USD -2.52 %
News
Zuckerpreis
0.19 USD 0.00 USD -0.56 %
News

Am Abend verbilligt sich der Goldpreis um -3,67 Prozent. Damit stand der Goldpreis um 20:40 Uhr bei 3.876,85 US-Dollar, nach 4.024,71 US-Dollar am Vortag.

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Daneben sinkt der Silberpreis um -5,65 Prozent auf 49,14 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 52,08 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Platinpreis mit Verlusten. Um 20:40 Uhr notiert der Platinpreis -3,73 Prozent niedriger bei 1.430,50 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 1.486,00 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Palladiumpreis um -2,63 Prozent auf 981,50 US-Dollar. Gestern stand der Palladiumpreis noch bei 1.008,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Ölpreis (Brent) Gewinne verbuchen. Um 19:51 Uhr steigt der Ölpreis (Brent) um 2,40 Prozent auf 117,64 US-Dollar. Am Vortag standen noch 114,88 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit kann der Ölpreis (WTI) Gewinne verbuchen. Um 20:41 Uhr steigt der Ölpreis (WTI) um 1,13 Prozent auf 103,15 US-Dollar. Am Vortag standen noch 102,00 US-Dollar an der Tafel.

Inzwischen fällt der Baumwolle um -0,85 Prozent auf 0,78 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Baumwolle bei 0,79 US-Dollar.

Zudem steigt der Haferpreis. Um 0,29 Prozent verstärkt sich der Haferpreis um 19:18 Uhr auf 3,44 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 3,43 US-Dollar lag.

Inzwischen fällt der Maispreis um -0,83 Prozent auf 4,48 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Maispreis bei 4,51 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Mastrindpreis um -3,88 Prozent auf 3,37 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 3,51 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Orangensaftpreis mit Verlusten. Um 19:00 Uhr notiert der Orangensaftpreis -10,27 Prozent niedriger bei 1,15 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 1,29 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Sojabohnenpreis am Freitagabend hinzu. Um 0,14 Prozent auf 12,22 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenpreis bei 12,20 US-Dollar.

Zudem fällt der Sojabohnenmehlpreis. Um -1,40 Prozent reduziert sich der Sojabohnenmehlpreis um 19:20 Uhr auf 324,70 US-Dollar, nachdem der Sojabohnenmehlpreis am Vortag noch bei 329,30 US-Dollar lag.

Währenddessen legt der Sojabohnenölpreis um 0,26 Prozent auf 0,66 US-Dollar zu. Gestern war der Sojabohnenölpreis noch 0,66 US-Dollar wert.

Währenddessen wird der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,89 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -2,10 Prozent im Vergleich zum Vortag (2,95 US-Dollar).

Daneben wertet der Mageres Schwein Preis um 19:05 Uhr ab. Es geht -1,38 Prozent auf 0,59 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,60 US-Dollar stand.

Währenddessen kommt der Milchpreis kaum von der Stelle. Um 19:10 Uhr werden 15,19 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Währenddessen zeigt sich der Heizölpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (125,22 US-Dollar) geht es um 1,05 Prozent auf 126,54 US-Dollar nach oben.

Indessen verstärkt sich der Kohlepreis um 0,24 Prozent auf 145,20 US-Dollar. Am Vortag notierte der Kohlepreis bei 144,85 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Reispreis Gewinne verbuchen. Um 19:15 Uhr steigt der Reispreis um 0,14 Prozent auf 17,44 US-Dollar. Am Vortag standen noch 17,41 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verbucht der Holzpreis Zugewinne in Höhe von 0,68 Prozent auf 521,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Holzpreis bei 518,00 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Erdgaspreis - TTF im Plus. Im Vergleich zum Vortag (99,99 Euro) geht es um 4,89 Prozent auf 104,88 Euro nach oben.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Alistair Scott / Shutterstock.com

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